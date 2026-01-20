El presidente del Xerez CD, puesto en libertad, pero deberá realizar trabajos a la comunidad

Juan Luis Gil Zarzana, presidente del Xerez, ha sido puesto en libertad esta tarde tras 48 horas detenido en Comisaría. Titín, como se le conoce popularmente, pasó a primera hora de la mañana a disposición judicial, alcanzado previamente un acuerdo de conformidad por el que el máximo dirigente azulino reconocía parte de los hechos.

Fuentes de la investigación han reconocido a este Diario que finalmente todo ha quedado rebajado a una discusión familiar, por lo que ha sido condenado "por faltas leves a trabajos en beneficio de la comunidad".

Desde el club, como ya se insistía ayer en un comunicado, se ha vuelto a dejar claro que dicha situación responde a un asunto estrictamente personal y extradeportivo, por lo que en nada afectan a la actividad del Xerez CD", que de hecho continúa trabajando sin contratiempos en las parcelas deportivas y administrativas.

La entidad ha recalcado que el club "está dirigido por un Consejo de Administración completamente cohesionado que garantiza, en todo momento, su gestión administrativa y deportiva con la normalidad que se ha venido desarrollando hasta la fecha".