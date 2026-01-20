El presidente del Xerez CD, puesto en libertad, pero deberá realizar trabajos a la comunidad
El máximo responsable azulino pasó por la mañana a disposición judicial y ha sido condenado por faltas leves
Detenido el presidente del Xerez CD por un presunto caso de malos tratos
Juan Luis Gil Zarzana, presidente del Xerez, ha sido puesto en libertad esta tarde tras 48 horas detenido en Comisaría. Titín, como se le conoce popularmente, pasó a primera hora de la mañana a disposición judicial, alcanzado previamente un acuerdo de conformidad por el que el máximo dirigente azulino reconocía parte de los hechos.
Fuentes de la investigación han reconocido a este Diario que finalmente todo ha quedado rebajado a una discusión familiar, por lo que ha sido condenado "por faltas leves a trabajos en beneficio de la comunidad".
Desde el club, como ya se insistía ayer en un comunicado, se ha vuelto a dejar claro que dicha situación responde a un asunto estrictamente personal y extradeportivo, por lo que en nada afectan a la actividad del Xerez CD", que de hecho continúa trabajando sin contratiempos en las parcelas deportivas y administrativas.
La entidad ha recalcado que el club "está dirigido por un Consejo de Administración completamente cohesionado que garantiza, en todo momento, su gestión administrativa y deportiva con la normalidad que se ha venido desarrollando hasta la fecha".
También te puede interesar
Contenido Patrocinado
Contenido ofrecido por ALEGRA HOMES