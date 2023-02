"¿A quién pretende engañar Mamen Sánchez presumiendo de superávit en las cuenta?"

La teniente de alcaldesa de Economía, Laura Álvarez, ofreció este lunes información sobre los resultados de la Cuenta General de 2021. Señaló que "antes de que llegásemos al gobierno, y con los datos que reflejaban el resultado de las políticas de la señora García-Pelayo, muestran un camino constante hacia el desmantelamiento de los servicios públicos y el deterioro de nuestra ciudad por falta de inversiones y unas cuentas desastrosas” y añadía que, a la vista de dichas cuentas, Jerez continúa "en la senda de la mejora".

La reacción del principal partido de la oposición no ha tardado. Desde el PP de Jerez critican que una vez más "Mamen Sánchez a intentar engañar a los jerezanos contando un resultado económico que, en nada, tiene que ver con la realidad. Y es que no hay nada más que ver los datos que aporta el Ministerio de Hacienda del Gobierno de su amigo Pedro Sánchez y los datos que publica el propio Ayuntamiento en el Portal de Transparencia para que cualquier ciudadano pueda darse cuenta que, una vez más, Mamen Sánchez miente".

Señalan que si para defender una gestión la única vía es la de insultar a otros, "ya es evidente que el Gobierno de Sánchez carece de argumentos sólidos para poder presumir". Pero para el PP, dicen, lo más grave no es que Mamen Sánchez centre su política en insultar y atacar a García-Pelayo, puesto que es algo a lo que los populares están ya acostumbrados, "sino que lo realmente grave, a juicio de los populares, es cómo se pretende engañar a los jerezanos fingiendo unos resultados económicos que, en nada, tienen que ver con la realidad".

Según el portavoz municipal del PP, Jaime Espinar, los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda, elevan a más de 200 millones lo que Mamen Sánchez ha aumentado en estos años la deuda viva del Ayuntamiento. "Es decir, desde que gobierna Mamen Sánchez, Jerez debe 200 millones más que cuando gobernaba Pelayo". "También se refleja en los datos del Ministerio del Interior y del propio Ayuntamiento (publicados en el Portal de Transparencia), Mamen Sánchez tarda tres veces más en pagar una factura que en 2015 cuando gobernaba el PP con García-Pelayo", apostilla.

Al mismo tiempo, desde el PP se preguntan cómo es posible que Mamen Sánchez presuma de tener 78 millones de superávit cuando no hace más que aumentar la deuda. "¿A quién pretende engañar Mamen Sánchez presumiendo de superávit en las cuentas cuando no hace más que pedir préstamos a Hacienda para pagar deudas y, aún así, no las paga?", concluyen.

¿De qué superávit habla Mamen Sánchez si le debe más de 7 millones a la empresa de limpieza, si tarda más de un año en pagar una factura a cualquier empresario? ¿Acaso puede presumir de superávit Mamen Sánchez mientras tiene la mitad de la flota de autobuses sin funcionar, la mitad de las calles sin limpiar o mientras rechaza 18 millones de euros en planes de empleo?

Espinar señala que “está claro que en el PSOE cada vez hay más nervios ante la cercanía de las elecciones. Pero los jerezanos saben perfectamente qué gestión está haciendo Mamen Sánchez porque lo trasladan en cada visita que realizamos desde el PP”.