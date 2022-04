Cómo prevenir el discurso del odio y las fake news en Jerez

La Casa de las Mujeres (C/ Liebre, 23) y la Sala Paul (C/ Paul) de Jerez acogerán del 5 al 8 de abril el II Encuentro Europeo para contrarrestar el discurso del odio y las fake news. Un total de 22 jóvenes y monitores de jóvenes europeos de Italia, Austria, Polonia, Bulgaria y España se darán cita en este encuentro de la mano de Madre Coraje y bajo el paraguas del proyecto Erasmus+ ‘Together to get there-Juntos para llegar ahí’. El primer encuentro tuvo lugar el pasado mes de septiembre en Verona (Italia) y en esta segunda cita es Madre Coraje quien ejerce de anfitriona recibiendo a las otras entidades sociales participantes en este proyecto: Cz-Art de Polonia, ProgettoMondo de Italia, Open Education Center de Bulgaria y Südwind de Austria. Está previsto que el día del arranque de este encuentro, a las 9.30 horas, la delegada de Igualdad y Diversidad Ana Hérica Ramos, dé la bienvenida a los participantes en la Casa de las Mujeres.

“El 31% de las personas de entre 11 y 17 años admite haber visto mensajes de odio online dirigidos a personas por su color de piel, nacionalidad o religión. El trabajo con jóvenes puede ayudar a prevenir y contrarrestar el discurso de odio y la desinformación online. Con este proyecto pretendemos proporcionar a dinamizadores y monitores de jóvenes oportunidades de formación sobre métodos y prácticas innovadoras de trabajo juvenil, respondiendo a su necesidad de estar mejor preparados para gestionar programas juveniles de alfabetización mediática, prevención del discurso del odio y promoción de la tolerancia online”, explica Javier Saborido, técnico de Educación de Madre Coraje.

Los participantes en este II Encuentro pondrán en común lo avanzado desde el encuentro en Verona de septiembre con el fin de diseñar una actividad dirigida a jóvenes para combatir el discurso del odio. “Para inspirar a los participantes, realizaremos diferentes actividades, escucharemos a la experta en discurso de odio Rosa Macarro, de la ONG Bosco Global y conoceremos experiencias como la de DIMBALI”, concluye Saborido.