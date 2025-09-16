Primeras actividades de la Semana Europea de la Movilidad en Jerez

La Semana Europea de la Movilidad ha comenzado este martes en Jerez con la celebración de dos actividades. Por un lado, el teniente de alcaldesa Jaime Espinar ha asistido a los talleres de movilidad sostenible ‘Ciudad sin mi coche’, en los que han participado dos grupos de escolares de los cursos 2º y 3º de Educación Primaria del CEIP Miguel de Cervantes, y que han tenido lugar en la plaza de San Miguel. El alumnado, por grupos, ha realizado un circuito de educación vial señalizado horizontal y verticalmente que ha impartido el departamento de Seguridad Vial adscrito a la Policía Local de Jerez, con el objetivo de fomentar el conocimiento de los niños y niñas sobre el significado de las principales señales de tráfico, así como de promocionar el uso responsable del casco y de la bicicleta. El grupo Senda ha complementado esta actividad con otras propuestas en torno a la educación vial.

Jaime Espinar ha recordado que con esta actividad “queremos poner el foco en la seguridad vial y crear conciencia en materia de seguridad vial en los niños y niñas”. También ha señalado que este tipo de actividades son muy bien acogidas por los centros educativos porque les permite tener una actividad lúdica y educativa en la calle en la que se combina el aprendizaje y la concienciación en materia de seguridad vial.

Ignacio Martínez, explicando a miembros de Afidi el funcionamiento del Centro de Control de Tráfico de la Policía Local de Jerez.

También este martes, el teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, ha acompañado a un grupo de miembros de la Asociación de Personas con Movilidad Reducida (Adifi) en la visita que han realizado al Centro de Control de Tráfico, en las dependencias de la Policía Local de Jerez. Allí el grupo visitante han podido conocer el funcionamiento de la sala desde donde se realiza el control del tráfico de la ciudad a través de las 110 cámaras que se ubican instaladas por toda la ciudad.