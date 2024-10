Los profesionales del Hospital del Jerez están "al límite" con decenas de pacientes esperando cama

El tercer trimestre del año es "crítico" en el Hospital de Jerez. José Antonio Aparicio, delegado de Personal del Hospital, describe que "la situación en la que estamos los profesionales de la salud pública en el área de gestión sanitaria está al límite, tanto desde el punto de vista del derecho a desarrollar la actividad profesional de manera adecuada, así como de recibir una asistencia acorde a las necesidades de los pacientes, que no se garantiza".

"No se garantiza porque todos los años el presupuesto llega al último trimestre en situación límite. Este año es una situación aún más grave que en años anteriores y por lo tanto no hay ninguna cobertura. No se cubre ninguna ausencia", denuncia Aparicio.

El delegado de Personal explica que "para nosotros estos contratos que se van a hacer de renovación de los eventuales son fruto de los recortes. Aparentemente ellos (la dirección del área sanitaria) refuerza la plantilla pero la realidad es que lo que hacen es cambiar las partidas presupuestarias de una casilla a otra. Es decir, tú me contratas a 20 enfermeros teóricamente como refuerzo, que vienen desde la época del covid, pero resulta que tienes 30 bajas entre vacaciones, permisos... Lo que tenemos es diez personas menos, no veinte más. Así está la situación".

"Es la nebulosa en la que nos envuelve la dirección y nos quiere ocultar la realidad, una realidad que es evidente cuando vamos a trabajar. Por poner ejemplos, en Cardiología hay un auxiliar menos en el turno de mañana como resultado de que hay una ausencia de una compañera que no está siendo cubierta. En Infecciones, como ha denunciado algún sindicato, se ha tenido que trastocar la planilla y dejan a un auxiliar y el otro lo pasan al turno de mañana", detalla Aparicio.

"Ya denunciamos en su momento que en Traumatología habían hecho desaparecer un turno de auxiliar de enfermería, que en Urgencias Pediátrica, hay un auxiliar menos... Y a ellos les da exactamente igual. Estos son los mismos que hacen una convocatoria desde el depotismo más claro y evidente en contra de las agresiones, pero aplican una política de personal que, como consecuencia de la misma, puede generar agresiones tanto física como verbales", denuncia el delegado de Personal.

Aparicio hace referencia a la concentración a las puertas del Hospital del pasado 25 de septiembre, convocatoria que partió de la dirección del área en contra de la última agresión al personal: "Los profesionales echamos de menos que sean los sindicatos los que convoquen. No puede convocar la dirección del área, que es la que determina y gestiona la política de personal, los recursos de nuestra área y que como consecuencia de la carencia de dichos recursos motivan situaciones en las que los usuarios y familiares explotan. Esto no justifica las agresiones, pero es un fomento de las mismas. Los sindicatos fueron de palmeros".

El representante de los trabajadores pone ejemplos recientes de saturación en el Hospital. "Hace unos días a las seis de la tarde había más de 20 pacientes en Urgencias esperando ser hospitalizados. Algunos de ellos no fueron hospitalizados hasta más de 24 horas después, como fue el caso de un paciente de hematología que llegó por otra patología y no había camas para ingresarlo. Esto origina una saturación manifiesta de Urgencias", detalla.

El delegado de Personal añade que "tuvieron que abrir parte de las habitaciones que tenían cerradas en la planta de Infecciones. Es patético que a final de septiembre tuvieran habitaciones cerradas. Y luego las abren sin personal. En Cardiología pasa lo mismo. Lo que nos dicen es que la culpa de todo esto la tiene Sevilla, Servicios Centrales del SAS y la Mesa Sectorial. Sevilla puede determinar el presupuesto, pero como les decimos, la gestión la hacen ustedes (área). Para concluir, Aparicio se pregunta "¿por qué no hay un vigilante en Medicina Interna o en Urgencias Pediátrica donde hemos sufrido agresiones y sí en la primera planta del Materno? Esto es un hospital clasista".