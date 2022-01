El 10% del profesorado de Jerez ha faltado al trabajo por Covid en el 2º trimestre

Para Marea Verde, “ asistimos a más de lo mismo. A ratios sobrepasadas y recursos humanos insuficientes tenemos que añadir un sistema de sustitución de personal ineficiente , pensado para lograr ahorro presupuestario por la vía de la dilatación de los plazos, hasta el punto de que las direcciones de los centros, conscientes de que bajas inferiores a 15 días rara vez llegan a cubrirse, desistan en no pocos casos de grabarlas en el sistema”.

Según Marea Verde, “ el consejero miente. Miente cuando asegura que la práctica totalidad de los centros no están teniendo incidencias destacables . Miente cuando afirma que las bajas laborales suelen verse cubiertas en un período de 3 ó 4 días. Según la propia Consejería, en las dos primeras semanas sólo se han cubierto en toda la provincia por el sistema de llamada urgente telefónica 4 sustituciones . Y ha mentido sobre ese sistema extraordinario de suplencias del que, a día de hoy, la comunidad educativa aún no ha tenido noticias. Pedimos como ocurre en otras comunidades, como Aragón, un sistema de sustituciones ( SIPRI) diario”.

Compromiso con la educación para la paz y la no violencia

El Día Escolar de la No-violencia y la Paz DENYP es una jornada educativa no gubernamental fundada en España en 1964 por el poeta y pacifista mallorquín Llorenç Vidal como jornada de referencia para una educación no-violenta y pacificadora de carácter permanente y se celebra el 30 de enero de cada año, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi.

La educación para la paz debe hacerse presente en todo el currículum y de hecho todas las comunidades educativas se esfuerzan por integrar elementos pacificadores (democráticos, solidarios, tolerantes y justos) en su desarrollo.

El Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y No violencia(2002), pretende inculcar en nuestros menores la Cultura de Paz, entendida como una cultura de la armonía social fundada en los principios de libertad, justicia y democracia, de tolerancia y solidaridad, que rechaza la violencia; procura prevenir las causas de los conflictos en sus raíces y dar solución a los problemas mediante el diálogo y la negociación; y garantiza a todos el pleno ejercicio de todos los derechos y los medios para participar plenamente en el desarrollo de su sociedad. En síntesis, es la cultura fundada en el respeto al derecho humano a la paz.

Las especiales circunstancias que este año estamos viviendo en torno a este efemérides, nos obliga al movimiento en defensa de la escuela pública, a afirmarnos públicamente, como todos los años lo hacen los miembros de la comunidad educativa con sus celebraciones festivas y reivindicativas en este día, en nuestro compromiso con la Educación para La Paz y a que la escuela sea un espacio de Paz y No Violento.

La escuela no vive ajena los problemas de su entorno. En ella se desarrolla una educación formal.

Pero existe una educación informal. Esa que encarnan unos medios de comunicación que nos muestran la escalada militarista que estamos viviendo, ese intento de renacer la Guerra Fría, esos movimientos de armamento y tropas, de una manera mitificada, simplificada, o con tintes heroicos o románticos.

Pues bien, desde la Marea Verde, desde nuestro compromiso como comunidad educativa, con los Derechos Humanos y en especial, con el primero de todos ellos ellos, el derecho a la vida y a la Paz, rechazamos la Guerra. Rechazamos la escalada de amenazas. Rechazamos la ampliación de las alianzas militares como la OTAN, cuya propia existencia, una vez finalizada la Guerra Fría muchos y muchas cuestionamos. Rechazamos la implicación de nuestro país y de nuestras fuerzas armadas en un conflicto absurdo. En la Escuela pública, seguiremos trabajando en la construcción de una cultura de la paz, sabiendo que es un proceso lento que supone un cambio de mentalidad individual y colectiva. Incidiendo desde las aulas en la construcción de los valores de los que serán futuros ciudadanos y ciudadanas.