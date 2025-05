El programa 'Coloreando vidas' llega hasta el CEIP Mesas de Asta

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada de la teniente de alcaldesa de Medio Rural, Susana Sánchez; del teniente de alcaldesa Jaime Espinar, del delegado José Ángel Aparicio, y de las delegadas Carmen Pina y Yessika Quintero, ha visitado la barriada rural de Mesas de Asta para conocer el desarrollo de la actividad ‘Coloreando vidas’ en el CEIP de esta localidad rural. Asimismo, la alcaldesa ha realizado una visita técnica a la barriada rural para supervisar las obras que se están realizando de mejora del acerado y ver el resultado de la nueva pista de multideportes que ha sido dotada de una estructura de portería y canasta y recubierta de un vallado perimetral.

La alcaldesa ha sido recibida en el CEIP Mesas de Asta por la delegada de la barriada rural Rosa María Pedraza, el director del centro Manuel Barea, el claustro de profesores y el pintor Fernando Quirós. Un total de 25 alumnos y alumnas de CEIP Mesas de Asta participan en el proyecto educativo ‘Coloreando vidas’ que tiene como objetivo fomentar la inclusión, usar la pintura como terapia e impulsar el desarrollo personal y la capacidad de expresión mediante la pintura.

Un total de 1.943 alumnos y alumnas de catorce CEIP de la zona rural y del CEE La Merced participan en este proyecto organizado por las delegaciones de Medio Rural y Educación y que cuenta con la participación del pintor Fernando Quirós. El alumnado recibe una bolsa de tela con el dibujo de un atún, símbolo característico de Fernando Quirós asociado con la naturaleza, para colorear libremente y desarrollar su creatividad. Este bolso además anuncia la candidatura de Jerez 2031, Capital Europa de la Cultura. Los estudiantes tienen un seguimiento de Fernando Quirós a lo largo de todo el proceso; y además tendrán la oportunidad de pintar los muros en sus colegios.

La alcaldesa se ha mostrado entusiasmada por los resultados de este proyecto educativo. “Es una manera de acercar el arte a los niños y niñas de forma divertida, de motivarles, de abrirles horizontes. Jerez es una ciudad que quiere ser Capital Europa de la Cultura. Este proyecto es una forma de implicarles, de que se sientan partícipes del proyecto cultural de la ciudad”, ha afirmado.

Motivados por la palabras de Fernando Quirós, tras una divertida charla del pintor, los estudiantes colorean la bolsa. “Para ilusionarles les hablo de una posible, de una futura exposición donde me he quedado sin ideas pintando atunes, ya que llevo varios años pintándolos y les digo que necesito que me den nuevas ideas. Salen obras de arte”, ha asegurado.

María José García-Pelayo ante la actitud de los jóvenes estudiantes confesaba “que me he quedado con ganas de pintar un bolso. Ha sido un momento precioso porque todos estaban charlando pero ha llegado Fernando Quirós, les ha explicado en qué consistía la actividad y todos se han puesto colorear”, reconocía.

El pintor jerezano se mostraba entusiasmado por la acogida del proyecto. “Ya tengo algunos fichajes hechos para que la saga Quirós, la de los atunes, continúe. Este proyecto es una satisfacción enorme. Que el Ayuntamiento apueste por un pintor de Jerez como yo para enseñar y disfrutar con estos niños y niñas de la pintura para mí es un orgullo. Estoy con muchas ganas de seguir pintando en resto de los colegios que me quedan y apoyar la candidatura de Jerez 2031, Capital de la Cultura Europea”, ha comentado.

Tras esta primera visita, la alcaldesa ha departido con los operarios que llevan a cabo la reparación del acerado en la calle Fidel de la barriada rural. A continuación, María José García-Pelayo ha conocido el resultado de la instalación de la pista multideportes, a falta sólo de los trabajos de pintado del suelo.

Las barriadas rurales de Mesas de Asta, Majarromaque, La Corta y Lomopardo forman parte del proyecto de instalación de nuevas pistas deportivas, dotado con una inversión de 186.000 euros que están financiados con el programa Cádiz en marcha de la Diputación Provincial.