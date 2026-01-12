El programa ‘Mi cuaderno de salud’ se pone en marcha con el apoyo de nueve entidades sociosanitarias de Jerez

El delegado de Salud y Deportes, Tomás Sampalo, ha participado en la apertura del taller ‘Mi cuaderno de salud’, un programa anual organizado para aprender y afianzar hábitos de vida saludable en el que participan veinticinco usuarios del proceso comunitario de la Zona Oeste y que se impartirá todos los lunes, desde enero a octubre, en el Centro Polifuncional de San Ginés de la Jara de 10 a 12 horas.

El programa ‘Mi cuaderno de salud’ consta de 28 sesiones y está impartido por profesionales sociosanitarios del Servicio de Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Jerez, de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádíz, el proyecto Eracis+, Ceain, el Hogar La Salle, Don Bosco-Salesianos Social, Fegadis (Cocemfe), Secretariado Gitano y Fundación Mornese.

Los veinticinco participantes del taller podrán interiorizar hábitos de vida saludable; conocerán herramientas para desarrollar su autocuidado, así como la red sociosanitaria de Jerez; realizarán salidas a la naturaleza y visitarán patrimonios emblemáticos como La Cartuja de Jerez.

Tomás Sampalo ha agradecido a las nueve entidades que participan en el programa municipal. "El Servicio de Promoción de la Salud va a trabajar conjuntamente con estas nueve entidades que forman parte de la mesa de la salud del Proceso Comunitario de la Zona Oeste. Este cuaderno va a ser una herramienta que va a permitir a los veinticinco usuarios del programa reflexionar sobre la necesidad y la importancia de adquirir hábitos saludables”, ha recordado.

El delegado ha explicado la evolución del concepto de salud a lo largo de la historia para afirmar que ha cambiado: “Desde 1946 la OMS establece que la salud no es sólo la ausencia de una enfermedad o una afección sino que también tiene un aspecto psicosocial. Este proyecto promociona el autocuidado. El taller va a trabajar los hábitos saludables y el conocimiento de los activos de salud que tiene Jerez. Cada participante debe implicarse voluntaria y responsablemente en la adquisición de estos hábitos" ha asegurado el delegado.

Tomás Sampalo ha destacado la gran aceptación que ha tenido el taller entre vecinos de la Zona Oeste ya que se han cubierto todas las plazas ofertadas. “Afortunadamente en todas las iniciativas que presentamos en Salud y Deportes siempre tenemos lista de espera. Creemos que es porque ponemos en marcha propuestas que son interesantes, dinámicas y vanguardistas”, ha afirmado el responsable municipal.