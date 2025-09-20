El 'Programa Emplea-T' del Ayuntamiento de Jerez logra la contratación de cuatro jóvenes

Dos de los jóvenes que han participado el ‘Programa Emplea-T del Ayuntamiento de Jerez para la inserción laboral

El Ayuntamiento de Jerez continúa avanzando en la inserción laboral juvenil a través del ‘Programa Emplea-T’, una iniciativa destinada a menores de treinta años beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que permite a los participantes adquirir experiencia laboral directamente vinculada con su formación académica, mediante contratos formativos de doce meses de duración y a jornada completa, para la obtención de experiencia profesional.

Este contrato formativo está destinado a cuatro contrataciones que se corresponden con tres Analistas Programadores y diseñadores web y multimedia y un Graduado en Administración Pública.

La selección de las personas participantes en este programa se realizó en virtud de la oferta presentada por el Ayuntamiento de Jerez ante el Servicio Andaluz de Empleo, donde se llevó a cabo una preselección de los candidatos conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, teniendo en cuenta los perfiles detallados anteriormente.

De manera que, por cada puesto de trabajo se presentaron dos candidaturas, garantizando la transparencia y la calidad del proceso.

En este contexto, los responsables del programa han destacado que los cuatro empleados se han adaptado de manera conveniente a sus puestos de trabajo, mostrando interés por aprender e implementar sus conocimientos previos.

Además, sus tutores han emitido una valoración muy positiva por la gran implicación en la resolución de las funciones encomendadas, el estricto cumplimiento de los horarios y la perfecta integración en el entorno laboral.

Para garantizar el aprovechamiento de esta experiencia, la Delegación de Transformación digital ha diseñado un Plan Formativo específico que incluye una evaluación continua, reuniones semanales de coordinación y acciones de tutorización por parte del responsable del Departamento. Hasta el momento, la evaluación está siendogratificante tanto en la consecución de las tareas propuestas como en la asimilación de nuevas capacidades digitales y soft skills.

En esta línea, los trabajadores han elaborado material propio, han profundizado en el uso de aplicaciones informáticas propias de la organización municipal y han desarrollado habilidades de trabajo en equipo en entornos reales, tanto dentro como fuera de la Delegación de Transformación Digital.

Esta iniciativa municipal, titulada ‘Proyecto de impulso a la administración electrónica’, tiene un doble objetivo: fomentar el empleo juvenil e impulsar la modernización de la administración para simplificar la relación electrónica con la ciudadanía, avanzando en la digitalización.

El ‘Programa Emplea-T’ está cofinanciado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Incentivos para el Empleo y la Competitividad Empresarial, y subvencionado al Ayuntamiento de Jerez