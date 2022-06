La protectora de animales 'No me abandones' de Jerez lleva meses buscando a Cloe y Flora, "dos de nuestras perritas que se perdieron a finales de enero de este año. Después de tantos meses no tenemos ninguna pista por ínfima que sea y estamos desesperados. Seguimos poniendo todo nuestro empeño en buscar nuevas ideas para que su difusión llegue al mayor número de personas posible y que por fin vuelvan con nosotros".