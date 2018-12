Las protectoras de animales celebran el impulso de la gestión de colonias felinas

El pleno municipal aprobó días atrás la modificación de la Ordenanza sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía y Potencialmente Peligrosos, mediante la incorporación de un anexo relativo al Programa de Control y Gestión de Colonias Felinas, en el término municipal de Jerez (método CES).

El objetivo es que en el año 2019 pueda entrar en vigor el servicio de control sanitario para la desparasitación de cada felino, su esterilización tras la captura y la devolución a su hábitat. La esterilización de los gatos se llevará a cabo con los requisitos de utilización de las últimas técnicas que previenen secuelas o incluso riesgo de muerte.

Aprobación que ha sido recibida con satisfacción por parte de las asociaciones y particulares preocupadas por el bienestar felino y por la salud pública: “los gatos ferales jerezanos contarán con una ordenanza municipal que los protegerá amparando además a sus cuidadoras. Con esta medida Jerez se sitúa en la vanguardia de la protección y bienestar animal”, aseguran.

“La labor que realizamos los amantes de estos animales redunda en beneficio de toda la comunidad. Son conocidos los problemas que pueden llegar a ocasionar los felinos en nuestras calles (maullidos, olores, restos de comida orgánica…) pero las tácticas habituales para paliar esta situación tales como “no hacer nada” o “capturar y encerrar en la perrera a un puñado de gatos no adoptables para que el vecino que se queja se calle durante un tiempo” no son actuaciones éticamente válidas para una sociedad moderna y sensible del siglo XXI”, apunta un comunicado de dichas asociaciones.

Recuerdan que estas “desfasadas prácticas” están siendo sustituidas progresivamente en todo el territorio español por los programas/proyectos CES (capturar-esterilizar-soltar) que incluyen, además de la esterilización de los felinos, la limpieza y desinfección de los espacios habitados por los mismos y la desparasitación interna y externa de los gatos. “Promovemos la alimentación controlada mediante pienso seco en cantidades correctas y en espacios adecuados y de esta manera se evita que la falta de higiene y la proliferación de enfermedades afecten al vecindario”.

El programa/proyecto CES es reconocido por el Consejo de Estado Español como “el mejor método de controlar el crecimiento de una colonia felina”. Las campañas de acogida y adopción que llevan a cabo los diferentes colectivos proteccionistas permiten ir sacando poco a poco a los animales de las colonias con el objetivo último de reducir al máximo el número de habitantes de forma ética y natural y, por supuesto, sin sacrificio animal. Aseguran que la causa de que existan colonias felinas no es otra que “la tenencia irresponsable de animales domésticos, que suele tener como triste final el abandono de los mismos. La mayoría de gatos que viven en la calle proceden de camadas caseras no deseadas”.