Cacerolada en Jerez para la liberación de la flotilla que viaja a Gaza con Ada Colau y Greta Thunberg

"Han asaltado la flotilla, ¡Todos a la calle!" es el lema de la convocatoria del acto de protesta en toda España organizada por varios colectivos tras la interceptación, por parte de Israel, de casi todos los barcos de la Global Sumud Flotilla que llevan ayuda humanitaria a Gaza.

Hay previstas concentraciones en muchos puntos de Andalucía, incluida la provincia de Cádiz donde en ciudades como Jerez de la Frontera consistirá en una cacerolada con llamamiento a toda la ciudadanía.

En nuestra ciudad, Jerez, dicha acción reivindicativa tendrá lugar en la plaza del Arenal a partir de las 19:00 horas de la tarde de este jueves 2 de octubre.

Global Sumud Flotilla y Global Movement To Gaza son los convocantes de esta iniciativa en todo el país que, en nuestra ciudad se ha adherido la Plataforma Jerez con Palestina y el Sáhara, y que, entre otras exigencias, demandan "la liberación de la Global Sumud Flotilla y el embargo de armas y ruptura de relaciones con Israel ¡ya!".

De momento ya hay confirmadas citas en Algeciras, Cádiz, Chiclana, Conil, Jerez, Puerto Real, El Puerto, San Fernando y Tarifa.

Cartel con la cacerolada convocada en Jerez por el asalto a los barcos de la Global Sumud Flotilla que se dirigen a Gaza

Global Sumud Flotilla, una misión internacional con más de 500 voluntarios, entre ellos, Ada Colau y Greta Thunberg

Casi todos los barcos de la Global Sumud Flotilla, una misión internacional con más de 500 voluntarios y más de cuarenta barcos, han sido interceptados o "aparentemente interceptados", según la página de rastreo de la propia misión, que alertó en declaraciones de pérdidas discontinuas de la señal de los radares.

La última actualización del rastreador a las 9.27 GMT de este jueves refleja cuatro barcos en navegación, los dos de apoyo legal (Shireen y Summertime-Jong), que según la señal se dirigen hacia el puerto chipriota de Limasol, el 'Marinette' y 'Mikeno', que se encontraba esta mañana a 7 millas náuticas (11 kilómetros) de Gaza, en aguas territoriales controladas por Israel.

Sin embargo, la portavoz italiana de Flotilla, María Elena Deeia, aseguró sólo solo el Marinette sigue sin ser interceptado porque viajaba a distancia y el Fair Lady - que aparecen como aparentemente interceptado en la página de rastreo- comunicó que el Ejército israelí se le estaba aproximando.

Otro portavoz de la flotilla Sumud, la misión marítima más cerca de Gaza de las dos que hay en el mar -también navega la Flotilla de la Libertad a la altura de Chipre con nueve embarcaciones- dijo a EFE que están registrando pérdidas de las señales de los radares por interrupciones en la comunicación.

Desde la operación de intercepción de anoche, Israel ha abordado dos de los mayores buques, el Alma y el Sirius, donde viajaba la exalcaldesa Ada Colau, entre otros.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, informó de que este jueves se habrá completado el traslado al puerto israelí Ashdod de 400 miembros de la Flotilla Global Sumud interceptados y que Israel quiere repatriarlos a Londres y Madrid.

Entre los detenidos por la Armada israelí, se encuentran al menos 40 españoles, 35 italianos, 32 turcos, 21 malasios, 25 tunecinos, 12 brasileños, 31 franceses, y 20 estadunidenses Reino Unido, Alemania, México y Colombia, entre muchas otras nacionalidades.