“De cada cuatro aspirantes, al menos la mitad son mujeres”

El próximo sábado 25 de octubre miles de jóvenes realizarán las pruebas selectivas para acceder a la Policía Nacional en las distintas sedes de León, Ávila, Alicante y Cádiz.

En Jerez, son muchos los que desde hace meses se preparan y forman para participar, tanto en la prueba escrita como en la física, un esfuerzo duro y constante cuya recompensa no es otra que llegar a formar parte del cuerpo de funcionarios del país.

Cada semana, si paseamos por las instalaciones de Chapín encontramos a muchos grupos de estos aspirantes, jóvenes que estos días miran con recelo y entusiasmo a la vez unas pruebas que a buen seguro marcarán el futuro laboral y de su propia vida.

Al frente de ellos, profesionales y entrenadores que intentan asesorarles y marcarles objetivos a corto plazo para poder superar los registros. “Aquí lo que se hace es ponerles una rutina de trabajo para poder conseguir los tiempos que se requieren”, explica Lolo Moscoso, Policía Nacional de Jerez, especializado en este tipo de preparación.

El perfil de estos aspirantes lo forman “chavales o chavalas que han terminado la carrera, la mayoría Criminología o Derecho, y se plantean opositar a la Policía Nacional. También los hay que quieren opostitar al ejército, aunque para ello, el perfil cambia, ya que suele ser gente que no ha estudiado y pretende encontrar en el ejército una profesión”.

“Hay gente también que utiliza el ejército como puente, y una vez que entra, vuelve a opositar a la Policía Nacional o a la Guardia Civil, porque de hecho, ésta última, al ser del ámbito castrense, te reserva plaza”, añade.

De cualquier forma, hay una premisa común: “El que viene, lo tiene claro y sabe lo que quiere”.

Las pruebas escritas consisten en completar un cuestionario de cien preguntas, con tres opciones, en cincuenta minutos, mientras que las físicas “son bastante exigentes”. Así, “las de Policía Nacional y Guardia Civil son muy parecidas, aunque quizás las primeras son más duras porque hay que hacer, en hombres, un kilómetro en tres minutos y 24 segundos para conseguir un cinco, y claro, es complicado. En mujeres, por el contrario, el 5 es 4 minutos y 9 segundos Lo mismo ocurre con las dominadas y el circuito, aunque en éste tienes dos oportunidades”.

Hay que recordar que este test físico se desglosa en tres pruebas, una carrera de un kilómetro, las dominadas/barra y un circuito “y si quieres aprobar tienenes que conseguir un minimo de 15 puntos y además, debes puntuar en todas”. “En la Guardia Civil, por contra”- añade Lolo Moscoso- no hay puntuación, el examen físico es apto o no apto, pero debes pasar todas las pruebas”.

Después de varios años entrenando y preparando a estos jóvenes, Lolo Moscoso reconoce que a partir del covid “la gente viene más preparada, aunque lo que me llama más atención es que en ocasiones me encuentro con gente que no hace nada de deporte. En mi época todo el mundo hacía algo de deporte, el que no jugaba al fútbol, aunque fuese en la plazoleta de tu barriada, o al baloncesto o corría, pero ahora hay gente que me llega y me dice el único deporte que hace es la educación física en colegio o en el instituto”.

La experiencia le permite conocer desde el primer momento “qué chaval o chavala tiene buenas condiciones para pasar las pruebas físicas y con quiénes vamos a tener que trabajar con más intensidad. Sí es verdad que últimamente me está viniendo gente que aunque son conscientes de que pueden dar más, llegan de forma humilde”.

A todo ello hay que añadir “el trabajo de fuerza que tienen que hacer en el gimnasio porque eso es importante”.

El periodo mínimo de preparación para estas pruebas “suele ser de nueve o diez meses, aunque es cierto que más de una vez me ha venido gente muy preparada físicamente, y a esos sólo hay que darle calidad. Lo que hago normalmente es apretarle en los ritmos y en los tiempos. Lo mismo ocurre pero al contrario, hay gente a la que le cuesta y ellos mismos son conscientes de ellos, y a lo mejor el primer año no ha aprobado, pero el segundo sí. Al final, todo es constancia y esfuerzo”.

Por regla general, los entrenamientos tiene una duración de hora y media tres veces por semana, y pueden usar las instalaciones de Chapín, “algo que tengo que agradecer al Ayuntamiento, porque se porta muy bien con nosotros. Usamos el anexo y a veces, para entrenar el circuito, el parqué del Palacio”.

Lo que sí ha comprobado en estos últimos años es que “cada vez son más mujeres las que se preparan para Policías Nacionales, Guardia Civil, ejército y Policía Local. Hoy día puedo asegurar que si entreno a cuatro personas para entrar en cualquiera de estos cuerpos, dos mínimo son mujeres, e incluso me atrevería a decir que en la Policía Nacional y sobre todo Guardia Civil, el número es mayor, entreno a más mujeres que hombres”.