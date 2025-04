El PSOE felicita a las comunidades educativas de Jerez "por su unidad y fuerza frente a los recortes en la educación pública"

El Grupo Municipal Socialista ha mostrado su satisfacción por el respaldo unánime del Pleno del Ayuntamiento de Jerez del pasado martes a la proposición presentada sobre recorte de líneas de educación en los colegios públicos de Jerez de la Frontera, "en defensa de la educación pública y en rechazo a los recortes planteados por la Junta de Andalucía".

El concejal socialista Gabriel Fabregat ha querido destacar especialmente "el papel protagonista que han tenido colectivos como FLAMPA, Marea Verde, sindicatos de educación y AMPAs de distintos centros públicos, que con su movilización, trabajo constante y capacidad de convocatoria han conseguido visibilizar la problemática y forzar a la Junta a dar marcha atrás, al menos por ahora".

“Las familias, el profesorado y los colectivos sociales que defienden la educación pública han demostrado que la unidad y la movilización cívica pueden frenar las políticas regresivas del PP. Gracias a ellos, a su lucha en la calle y en las redes, se ha generado la presión suficiente para obligar a la Delegación Territorial de Educación a paralizar unos recortes que nunca debieron plantearse”, ha afirmado Fabregat.

Desde el PSOE también se ha lanzado un mensaje de "denuncia hacia la estrategia educativa del Partido Popular, tanto en el gobierno autonómico como en el ámbito local". Para Fabregat, "esta dinámica es ya habitual. El PP asoma la pata cada curso escolar. Intentan debilitar la educación pública para fortalecer la concertada y la privada, pero se encuentran con la resistencia de una ciudadanía cada vez más consciente de lo que está en juego: la igualdad de oportunidades, el futuro de nuestros niños y niñas y el derecho a una educación de calidad, accesible y universal”.

El edil socialista ha sido especialmente crítico con la alcaldesa María José García-Pelayo y su equipo de gobierno: “Resulta lamentable que la señora Pelayo intente vender como un logro el hecho de que no se recorte. No recortar no es avanzar, es simplemente dejar de retroceder. El verdadero logro sería ampliar recursos, abrir nuevas líneas educativas y dotar a los centros de más medios humanos y materiales. Pero eso no lo veremos mientras gobierne el PP, que prefiere mantener a la escuela pública en una situación de precariedad frente al modelo que representa la educación privada y concertada, que es la que le gusta a Pelayo”.

El Grupo Socialista ha señalado también "la sospechosa coincidencia entre la paralización de los recortes y la inminencia de una concentración organizada por AMPAs, así como la celebración del Pleno municipal donde se debatía la cuestión. Que la Delegación Territorial anunciara la paralización justo 24 horas antes de la protesta y del Pleno solo puede interpretarse como un intento de evitar el coste político de sus decisiones. Pero los hechos hablan por sí solos: sin movilización no habría rectificación”, ha remarcado Fabregat.

Finalmente, el PSOE de Jerez ha reiterado su "compromiso firme con la defensa de la educación pública" y ha anunciado que seguirá "elevando propuestas al Pleno y trabajando codo a codo con la comunidad educativa para evitar futuros retrocesos".

“Cómo sucede en todos los Plenos, la señora Pelayo hace su 'numerito' al final de cada proposición, y a la nuestra la calificó de “incoherente”, pero la votó a favor. Lo que demuestra que Pelayo senadora, alcaldesa y presidenta de la FEMP no es de fiar. Desde el PSOE estaremos muy pendientes de lo que ocurra en centros educativos públicos, ahora y en los cursos futuros, así como de cualquier nueva tentación de recortar en educación secundaria, bachillerato o FP. Cada intento de debilitamiento de la escuela pública contará con nuestra respuesta política y con la fuerza de una sociedad civil que no está dispuesta a permitir que se juegue con el futuro de su gente joven”, ha concluido Fabregat.