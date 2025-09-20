El PSOE de Jerez acusa a Pelayo de convertir la Oficina de la Capitalidad en un "chiringuito de contratación"

El PSOE ha acusado a la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, de convertir la Oficina Técnica de la Candidatura de la Capitalidad Europea de la Cultura 2031 en un "chiringuito de contratación" en alusión al nombramiento de un Coordinador Técnico Artístico "con un sueldo bruto de 75.688,70 euros".

Los socialistas jerezanos, en un comunicado, consideran que "Jerez no merece un chiringuito político. El próximo 29 de septiembre está previsto otorgar, en el Patronato de FUNDARTE, el puesto de Coordinador Técnico Artístico a José Ramiro Alonso de Villapadierma, exdirector de la Oficina del Español creada por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid".

"En el portal de transparencia de Madrid no consta ninguna actividad relevante bajo su gestión, más allá de algunas dietas de desplazamientos a Ginebra, Cádiz y Alicante, pero sin resultados tangibles que justificaran un puesto de esa responsabilidad", añaden

"Tras el cierre de la Oficina del Español, Villapadierma fue recolocado como asesor en la Dirección General de Cultura de Madrid, con un sueldo anual de 76.792,84 euros y sin funciones concretas conocidas. Ahora, con esta “hoja de servicios”, llega a Jerez en un nombramiento que muchos se preguntan si fue sugerido por Ayuso en algún encuentro reciente con la alcaldesa", explican en la nota de prensa.

"Esta es la carta de presentación del nuevo fichaje de Pelayo, que está convirtiendo la Oficina de la Capitalidad en un chiringuito, entre nombramientos, reparto de 4 millones de euros en subvenciones, comilonas y oscurantismos. Recordemos que en su anterior mandato Pelayo compró autobuses a la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y ahora trae a un alfil de Ayuso. A solo tres meses del plazo límite para presentar la candidatura de Jerez a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031, preocupa enormemente una gestión que, lejos de ser seria y rigurosa, se está convirtiendo en un chiringuito político que pone en riesgo una oportunidad histórica para la ciudad", alertan desde el PSOE de Jerez.

"Jerez tiene profesionales capacitados"

Antes estos hechos, los socialistas jerezanos creen que "lo más grave es que Jerez cuenta con grandes profesionales en el Consejo Rector del proyecto: personas con experiencia, conocimiento y pasión para liderar la candidatura con rigor y compromiso local. En lugar de confiar en este talento, la alcaldesa opta por traer a alguien que desconoce la ciudad, su gente y su tejido cultural, mientras reparte más de cuatro millones de euros en subvenciones sin un plan claro ni un liderazgo transparente".

"No es un proyecto para improvisar"

La Capitalidad Europea de la Cultura 2031 no puede convertirse "en un laboratorio de improvisaciones políticas ni en un refugio para cargos fallidos de otros territorios. Se trata de un proyecto estratégico, una gran oportunidad para el desarrollo cultural, económico y turístico de Jerez, que exige seriedad, planificación y compromiso real con la ciudad", demandan los socialistas.

Por último, el PSOE de Jerez apoya sin fisuras la candidatura "porque es nuestro proyecto: una iniciativa impulsada desde el anterior gobierno socialista, aunque la alcaldesa quiera silenciarlo. Precisamente por eso somos más exigentes que nadie para que todo se haga con rigor y seriedad. Por todo ello, exigimos a la señora Pelayo que explique públicamente los motivos reales del nombramiento de Villapadierma y aclare si hubo recomendación directa de Isabel Díaz Ayuso en este fichaje. Jerez no merece improvisaciones ni ser moneda de cambio para experimentos políticos o premios de consolación a afines. La ciudadanía exige seriedad, transparencia y un proyecto a la altura de lo que está en juego.