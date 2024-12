El PSOE de Jerez advierte que "Fundarte no cumple con el convenio colectivo"

El Grupo Municipal Socialista se hace eco "de las graves irregularidades que se están produciendo en la gestión de Fundarte, la fundación encargada del teatro municipal. En particular, es preocupante la asignación de puestos claves al margen de los procedimientos legales establecidos. La reciente jubilación del coordinador de producción y servicios escénicos, un puesto que aún no ha sido convocado conforme al artículo 31 del Convenio Único de los trabajadores de la Fundación, ha sido cubierto por personal que carece de la titulación requerida para desempeñar este puesto".

"Esta situación -explica el PSOE en una nota- vulnera los derechos de los trabajadores, debilita la organización interna y pone en peligro la capacidad del teatro para mantener su papel como motor cultural de nuestra ciudad. Jerez merece una gestión transparente y rigurosa que respete los procedimientos legales, garantizando tanto los derechos laborales como la calidad de los espectáculos y actividades que se ofrecen a la ciudadanía".

“Nos preocupa especialmente que esta falta de rigor y profesionalidad se refleje ya en decisiones y acciones que están deteriorando la proyección cultural de nuestra ciudad. La triste presentación oficial del Festival de Jerez 2024, previamente reducida a un simple correo electrónico y posteriormente una puesta en escena pobre, es solo un ejemplo de cómo esta gestión desconectada afecta la esencia misma de nuestras tradiciones culturales”, afirma Almudena Navarro, concejala del Grupo Municipal Socialista.

“La cultura de Jerez, y en especial el flamenco, representan la verdad, la conexión humana y el compromiso con la excelencia. Reducir estas oportunidades de diálogo e intercambio demuestra una falta de sensibilidad hacia el público y hacia los profesionales que hacen posible que Jerez sea reconocida a nivel mundial.”, añade Navarro.

"El deterioro en la planificación y en la ejecución de algunos espectáculos es otra prueba de una gestión que prioriza decisiones administrativas apresuradas sobre el cuidado y la atención al detalle que históricamente han caracterizado al teatro municipal", por lo que “instamos al gobierno de Pelayo a cumplir con el convenio colectivo y a reflexionar sobre el daño que están ocasionando. No basta con discursos grandilocuentes o planes ambiciosos como la aspiración a convertirnos en Capital Europea de la Cultura 2031. Es imprescindible trabajar desde ahora con seriedad, respeto y creatividad para demostrar que esa meta no es solo otro cuento de la lechera al que nos tiene acostumbrados la señora alcaldesa. Jerez necesita menos palabras vacías y más compromiso real. El teatro municipal no puede seguir siendo rehén de una gestión que pone en juego su prestigio y su capacidad para seguir siendo un referente cultural de primer nivel y pasa primero por cumplir el convenio colectivo”, concluye Almudena Navarro.