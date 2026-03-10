El PSOE de Jerez exige el "asfaltado urgente" de la avenida Cosmos de Cuartillos

Imagen del deterioro de la avenida Cosmos en Cuartillos y para la que el PSOE de Jerez exige su arreglo

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Jerez, a través de su viceportavoz, Jesús Alba, ha reclamado a la Junta de Andalucía la "reparación urgente del asfaltado" de la avenida Cosmos, en la pedanía de Cuartillos, tras comprobar sobre el terreno el deterioro que presenta esta vía.

Alba , junto al portavoz del Grupo Socialista José Antonio Díaz y el coordinador de la pedanía, José Barriga, han realizado un recorrido por Cuartillos, para conocer de primera mano la situación que sufren los vecinos.

“Hemos podido comprobar in situ los graves problemas de asfaltado que presenta la avenida Cosmos, una de las calles principales y más transitadas de esta pedanía”, ha señalado.

El viceportavoz socialista ha recordado que esta avenida se encuentra junto a la carretera A-2003 y que su titularidad y competencia corresponden a la Junta de Andalucía. Por tanto, vamos a pedir a la Junta que actúe de manera inmediata para reparar el firme de esta calle, que presenta un estado muy degradado”, ha afirmado.

Según ha detallado Alba, el deterioro del pavimento es evidente, con numerosos baches y boquetes que suponen un riesgo tanto para los vehículos como para los viandantes.

“Estamos hablando de una vía muy utilizada por los vecinos de Cuartillos y su estado actual genera problemas de seguridad, movilidad y accesibilidad”, ha subrayado.

En este sentido, el Grupo Municipal Socialista ha reclamado una actuación coordinada entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez para dar solución a esta situación. “Vamos a exigir a ambas administraciones que trabajen conjuntamente para arreglar de una vez por todas estos problemas que sufren los vecinos”, ha indicado.

Finalmente, Alba ha recordado que esta reivindicación no es nueva, ya que el coordinador de la pedanía ha trasladado esta demanda en varias ocasiones. “Los vecinos llevan tiempo reclamando una solución y creemos que ya es momento de que la Junta de Andalucía, después de ocho años de gobiernos de Moreno Bonilla, atienda esta petición y actúe con la urgencia que requiere”, ha concluido