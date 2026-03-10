El PSOE de Jerez propone utilizar suelo público y remanentes de Tesorería para construir viviendas sociales

El secretario general del PSOE de Jerez, José Antonio Díaz, ha anunciado una propuesta destinada a "garantizar el acceso a la vivienda de las familias de Jerez que ac-tualmente no pueden asumir el coste mínimo de una VPO, situado en torno a los 180.000 euros o alquilar una vivienda a 600 o 700 euros". La iniciativa contempla "la construcción de viviendas sociales en un horizonte temporal comprendido entre 2027 y 2031".

Según ha explicado Díaz, el plan se sustentará en "tres pilares fundamentales: el uso del suelo municipal, la utilización de remanentes de Tesorería, así como de fondos estatales y europeos, y la redefinición del papel de la empresa municipal de vivienda Emuvijesa".

En este sentido, Díaz ha señalado que esta entidad “no debe limitarse a gestionar viviendas, sino que debe convertirse en un verdadero promotor público capaz de impulsar proyectos asequibles y sostenibles que den soluciones a las necesidades de viviendas que existen en Jerez”.

El dirigente socialista ha subrayado que "el acceso a la vivienda constituye actualmente uno de los principales problemas sociales de la ciudad" y ha defendido que "el Ayuntamiento de Jerez asuma un papel protagonista en su solución".

“No podemos permitir que la clase media y trabajadora, miles de familias queden excluidas porque no pueden comprar o alquilar una vivienda. Este plan nace con vocación de garantizar un derecho básico y de generar oportunidades reales para la ciudadanía”, ha afirmado Díaz.

Asimismo, ha tendido la mano al conjunto de fuerzas políticas del Ayuntamiento de Jerez para alcanzar un acuerdo institucional amplio que permita desarrollar esta estrategia con estabilidad y consenso: “La vivienda debe ser la prioridad en la política municipal, no un campo de confrontación partidista. Proponemos un pacto entre todos los grupos municipales para convertir este proyecto en una prioridad compartida para dar soluciones desde lo público”, ha añadido.

El PSOE considera que "esta iniciativa, además de mejorar el acceso a la vivienda, tendrá un impacto positivo en la economía local mediante la creación de empleo y la dinamización del sector de la construcción, contribuyendo al mismo tiempo a fijar población joven y no tan joven a reforzar la cohesión social".