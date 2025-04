El PSOE de Jerez exigirá la comparecencia del gobierno local para que explique los números enviados al Ministerio de Hacienda

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, anunció una nueva medida que se aprobará en la próxima Comisión Delegada de Asuntos Económicos y que permitirá que ayuntamientos en riesgo financiero, como el de Jerez, amplíen el plazo de amortización de los préstamos vigentes del Fondo de Financiación a Entidades Locales. Se trata de una iniciativa clave para dotar de mayor liquidez a los ayuntamientos y garantizar la estabilidad económica municipal.

“Una vez más, el Gobierno de Pedro Sánchez acude al rescate de los ayuntamientos, especialmente del Ayuntamiento de Jerez. En contraste con la política de ajustes del PP y del exministro Cristóbal Montoro, que sometió a Jerez a duros planes de ajuste, despidos y venta de empresas públicas, el PSOE ha implementado medidas económicas que han supuesto una mayor aportación económica que nunca antes había recibido la ciudad por parte del Gobierno de España”, anuncia la diputada nacional Mamen Sánchez en la rueda de prensa ofrecida este jueves por el PSOE de Jerez.

“En los últimos seis años de gobiernos del PP, el Ayuntamiento de Jerez recibió por entregas a cuenta un total de 237.806.807 euros. En cambio, con el Gobierno de Pedro Sánchez, Jerez ha recibido 349.164.606 euros, lo que supone 111.357.799 euros más. Si a esta cifra le sumamos la entrega extraordinaria del año pasado, el aumento alcanza los 125 millones de euros adicionales”, recuerda Mamen Sánchez.

La diputada socialista ha enumerado las medidas de apoyo de los gobiernos del PSOE para el Ayuntamiento de Jerez: “Desde que el PSOE gobierna, se han impulsado medidas especiales para los ayuntamientos en situación de riesgo financiero, permitiendo que estos fondos se inviertan en servicios públicos y el bienestar de los ciudadanos”.

"Entre estas medidas destacan la reagrupación de préstamos históricos, mayoritariamente adquiridos en el periodo 2011-2015 bajo el mandato del PP y la inclusión de la deuda dejada en ese periodo con Seguridad Social y Hacienda en el Fondo de Ordenación. Estas dos medidas han permitido al Ayuntamiento ahorrar 55,5 millones en intereses, aliviar la tesorería en 167 millones de euros y mejorar la liquidez municipal hasta 2050”, recuerda Mamen Sánchez, que añade la aprobación de dos fondos de proveedores que han facilitado la liquidación de parte de la deuda anterior a 2015 y la condonación en 2024 de 4.552.200 euros correspondientes a la liquidación de la PIE de 2022.

“Además, el Ayuntamiento de Jerez podría haber contado con 450.000 euros más de margen de gasto en 2024 si el PP no hubiera votado en contra de la senda de estabilidad presupuestaria. Asimismo, podría haber recibido desde enero de este año entregas a cuenta actualizadas, pero el PP votó en contra del decreto que lo permitía”, añade Mamen Sánchez. “Mientras, la Junta de Andalucía solo ha incrementado su aportación a Jerez en un 7%, el Gobierno de Pedro Sánchez ha incrementado las entregas en un 30%, además de implementar medidas especiales para los ayuntamientos en riesgo financiero”, destaca la diputada del PSOE.

Falta de transparencia

"A pesar de esta inyección de recursos, la alcaldesa María José García-Pelayo no ha presentado el presupuesto en el pleno municipal para su debate y votación, tal como se ha hecho siempre. En su lugar, lo ha enviado directamente al Ministerio de Hacienda sin someterlo a la oposición ni a los ciudadanos. Ante esta falta de transparencia, desde el PSOE de Jerez exigimos la comparecencia del gobierno local en el pleno municipal para explicar las cuentas enviadas al Ministerio de Hacienda. El gobierno del PP debe informar a los representantes del pueblo de Jerez sobre ingresos, gastos, inversiones previstas para 2025 y la situación económica del Ayuntamiento presentando los informes técnicos correspondientes y el informe del interventor municipal”, reclama Mamen Sánchez.

“Consideramos que ocultar los presupuestos a la oposición es un acto de irresponsabilidad que podría conducir a Jerez a una nueva crisis económica similar a la vivida entre 2011 y 2015 bajo la gestión de la Sra. Pelayo”, continúa Sánchez, que añade que “los jerezanos merecen claridad y responsabilidad en la administración de sus recursos. Nunca antes el Ayuntamiento de Jerez había recibido tanta ayuda del Gobierno de España ni contado con tantos ingresos (más del 40% del presupuesto de ingresos municipal). Si gobiernos socialistas anteriores, con menos recursos y en minoría, lograron aprobar seis presupuestos, es inexplicable que la Sra. Pelayo, con una mayoría absoluta de 15 concejales, sea incapaz de hacerlo. Esto demuestra su falta de capacidad para gobernar Jerez con responsabilidad y transparencia”.

Apoyo del PSOE a los sectores económicos afectados por los aranceles de Trump

“Uno de los sectores más perjudicados en nuestra provincia es el agroalimentario, en particular la industria del vino y el aceite de oliva. A partir del día 9, la exportación de estos productos a Estados Unidos sufrirá un incremento de costes debido a los nuevos aranceles, lo que compromete su competitividad en el mercado. Desde aquí, queremos expresar nuestro apoyo y solidaridad con los productores de estos sectores. Estamos con ellos y trabajaremos para minimizar el impacto de esta medida”, declara la diputada socialista Mamen Sánchez.

“El gobierno de Pedro Sánchez va a defender a los productores españoles y no va a dejar a nadie atrás”, asegura la diputada socialista. “Además, en estos momentos en los que se habla de la necesidad de abrir nuevos mercados, es importante recordar que cuando se debatió el acuerdo con Mercosur, PP y VOX se opusieron, a pesar de que dicho acuerdo podría haber sido muy beneficioso para el vino de Jerez. Europa responderá con firmeza y unidad. Primero con la vía de la negociación y, si esta no da resultados, con medidas de respuesta. Lo más preocupante de esta situación es que las decisiones de Trump se han basado en datos no contrastados y poco fiables, lo que agrava aún más la injusticia de estas medidas. Seguiremos informando y trabajando para defender los intereses de nuestra provincia y de nuestros sectores productivos”, concluye Mamen Sánchez, diputada socialista y secretaria general del PSOE de Jerez.