El PSOE de Jerez propone el asfaltado urgente de la bolsa de aparcamientos del centro de salud de la zona sur

El Grupo Municipal Socialista ha propuesto "el asfaltado con carácter de urgencia de la bolsa de aparcamiento del centro de salud de la Zona Sur, cuyo estado actual se ha vuelto impracticable debido a las recientes lluvias, que han agravado notablemente la situación y comprometen un acceso seguro al centro de salud".

El portavoz socialista, José Antonio Díaz, insiste en que “no es una propuesta del PSOE sino de los innumerables usuarios que nos han trasladado esta iniciativa ya que el gobierno de Pelayo no escucha ni atiende las peticiones vecinales, lleva meses convertido en un auténtico barrizal, plagado de charcos, boquetes y socavones, lo que supone una molestia diaria y, sobre todo, un riesgo real para la integridad física de los vecinos y vecinas que tienen que acudir al centro sanitario para recibir atención médica”.

Díaz ha explicado que "en momentos de abundantes precipitaciones la situación se vuelve aún más grave. Este aparcamiento se vuelve prácticamente intransitable, generando serios problemas de accesibilidad que son especialmente preocupantes en el caso de personas con movilidad reducida, personas mayores o pacientes que acuden con dificultades físicas”, ha señalado.

En el Grupo Municipal Socialista consideran que se trata de "una actuación sencilla pero absolutamente necesaria. Desde el PSOE proponemos que se actúe con carácter de urgencia y se proceda al asfaltado de esta bolsa de aparcamiento, garantizando unas condiciones mínimas de seguridad, accesibilidad y dignidad en el entorno de un servicio público tan esencial como es un centro de salud”, ha afirmado el portavoz.

José Antonio Díaz ha criticado además la falta de atención del gobierno local a este barrio: “La Zona Sur está permanentemente ignorada por Pelayo y su gobierno local, y la situación del entorno de este centro de salud es un claro ejemplo de esa dejadez. No estamos hablando de una obra faraónica, sino de atender una necesidad básica que afecta directamente a la salud y al bienestar de los vecinos”, ha concluido.