El PSOE de Jerez reclama la convocatoria urgente del Patronato de Fundarte

El Grupo Municipal Socialista ha mostrado su respaldo a "las reivindicaciones de la plantilla de Fundarte, que solicita la convocatoria inmediata de su Patronato con el objetivo de aprobar un nuevo convenio colectivo que actualice el marco laboral vigente, ya que el actual no contempla muchas de las medidas económicas, laborales y sociales que sí disfrutan otros trabajadores de la plantilla municipal".

Los socialistas han registrado formalmente una solicitud con carácter de urgencia para que se convoque la junta de patronos. “Nos solidarizamos con los trabajadores y trabajadoras de Fundarte y reclamamos que se atienda su petición para poder avanzar en sus derechos laborales”, ha declarado Irene Canca, quien junto a José Antonio Díaz representa al Grupo Municipal Socialista en el Patronato.

Desde el Grupo Municipal Socialista consideran "inadmisible que la entidad encargada de gestionar la actividad cultural municipal permanezca sin reunir a su órgano directivo desde finales del pasado verano".

Para los socialistas, esta situación "evidencia un modelo cultural basado en el despilfarro, la improvisación y el trato discriminatorio hacia la plantilla". Los socialistas critican además que, "mientras no se convoca el órgano de gobierno de la fundación, el gobierno municipal continúa destinando recursos económicos a sobresueldos, pluses y gratificaciones para una élite de la plantilla municipal, mientras los trabajadores de Fundarte se ven obligados a reclamar la actualización de sus derechos laborales".

El Grupo Municipal Socialista insiste en que "la convocatoria urgente del Patronato es imprescindible para aprobar el nuevo convenio colectivo, garantizar condiciones dignas para la plantilla y asegurar una gestión cultural transparente, eficaz y acorde con el interés público".