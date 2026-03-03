El PSOE de Jerez respalda a la plantilla de Majorel ante el ERE que afecta a 48 trabajadores

Un momento de la reunión de responsables del PSOE de Jerez con el comité de empresa de Majorel.

El PSOE de Jerez ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones del comité de empresa de Majorel (Teleperfomance) en defensa de los 48 trabajadores del centro de trabajo jerezano afectados por el ERE presentado por la empresa.

Tras la reunión mantenida con los representantes de los trabajadores, el secretario general del PSOE de Jerez, José Antonio Díaz, ha reclamado la adopción de medidas que impidan este tipo de situaciones, en concreto la puesta en marcha de una ley que impida la deslocalización de servicios en España y que las empresas que recurran a un ERE para incrementar beneficios no puedan contratar con las administraciones públicas.

Por su parte, la diputada socialista Mamen Sánchez ha anunciado el registro de una Proposición No de Ley en el Congreso para respaldar las reivindicaciones “justas” de la plantilla de Majorel, que aboga por el mantenimiento del empleo como prioridad real en la negociación, alternativas efectivas como recolocaciones internas, reorganización de servicios, formación y adaptación de puestos, y que el periodo de consultas sea una negociación auténtica y no un mero trámite formal.

“La instituciones no pueden mirar hacia otro lado cuando 329 personas, 48 en nuestra ciudad, ven peligrar su empleo por decisiones empresariales que pueden responder más a una estrategia de abaratar costes que a una caída real de la actividad”, ha señalado.

Asimismo, la diputada ha enviado un mensaje claro a la empresa: “Si la actividad existe, debe buscarse la forma de mantener el empleo en nuestra ciudad. Encadenar expedientes en tan corto espacio de tiempo exige explicaciones y compromiso”.

Desde el ámbito sindical, María José Monge (CCOO), ha destacado que el 80% de la plantilla está formada por mujeres, muchas de ellas con jornadas a tiempo parcial y cuyo salario constituye el único sustento de sus hogares. “Tememos que no todo concluya con este ERE y que en cuatro o cinco meses volvamos a encontrarnos con una nueva sangría contra la plantilla”, ha advertido.

Por su parte, Maite Garro (UGT), ha subrayado la alta cualificación de la plantilla de Jerez: “Llevamos 20 años prestando servicio a grandes empresas como Vodafone, Orange, Naturgy o Línea Directa, que gracias a nuestro trabajo reciben premios de atención al cliente. Es un servicio que prestamos nosotras y, después de 20 años dejándonos la piel y nuestra salud mental, no lo valoran. Solo valoran el beneficio económico de llevarse el servicio fuera de España”, por lo que ha anunciado que “vamos a seguir peleando hasta que se retiren de la mesa los 329 despidos”.