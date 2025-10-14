PSOE y PP muestran su solidaridad con los trabajadores jerezanos afectados por el ERE de Phone House

El Partido Socialista de Jerez se ha reunido con los 99 trabajadores de Jerez afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la empresa Phone House. José Antonio Díaz, portavoz socialista, ha mantenido un encuentro con una representación de los afectados, a los que les ha mostrado su predisposición a colaborar con ellos en la medida de lo posible.

Desde el PSOE de Jerez consideramos que hay margen para reconducir la situación y salvar los puestos de trabajo que ahora peligran. “Es necesario la retirada del ERE y la apertura de una negociación real con el comité de empresa, con información transparente y completa", ha asegurado José Antonio Díaz.

Los socialistas han hecho un llamamiento a Phone House y MasOrange para que ejerzan "su responsabilidad social y preservar el empleo en la cadena de suministro, exigimos un respeto escrupuloso de los derechos de la plantilla y del comité de empresa, que se evalúe la posibilidad de recolocar al personal, pero especialmente, buscando alternativas para mantener la actividad y el empleo".

Por su parte, la delegada de Empleo, Comercio y Consumo, Nela García, ha manifestado su preocupación por el ERE anunciado por la empresa ‘The Phone House’ mostrando su apoyo a los empleados que se verán afectados por esta decisión empresarial.

En este sentido, García lleva haciendo un seguimiento a esta situación desde que la empresa comunicara esta decisión a nivel nacional. Una decisión que afecta directamente a uno de los principales centros de trabajo de esta cadena, localizado en nuestra ciudad.

La delegada ha estado, en todo momento, en contacto con los representantes de los trabajadores y está previsto concretar un encuentro con ellos.

Ante esta situación, la responsable municipal de Empleo ha asegurado que “al ser un ERE a nivel nacional, las competencias directas en esta materia son del Ministerio de Trabajo del Gobierno de España. No obstante, desde el Ayuntamiento nos preocupa y nos ocupa lo que afecta a los jerezanos directamente, al empleo que se genera y que debemos intentar retener en la ciudad”, ha añadido la delegada.