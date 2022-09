“El humor, puesto de frente contra el Alzheimer, es una victoria segura”

¿Sois los actores cómicos un gremio especialmente sensible con las necesidades sociales?

Sin duda alguna. Pero no solo con las necesidades sociales, sino con todo. Tienes que tener en cuenta que nosotros los cómicos lo primero que tenemos que aprender es a reírnos de nosotros mismos y no es fácil. Y la prueba más cercana y sobresaliente es que absolutamente todas las actuaciones que hacemos con ‘En el baúl de mis recuerdos’ tienen carácter benéfico.

Es innegable que vuestra obra ‘En el baúl de mis recuerdos’ está concienciando aún más si cabe -desde el prisma siempre saludable del humor- sobre la enfermedad del Alzheimer. ¿No es así?

Cuando Manolo se sentó a escribir esta obra con nuestra querida y admirada Melu teníamos dos cosas claras: una de ellas era conseguir concienciar a todos aquellos que sufren esta maldita enfermedad de manera directa o indirecta que se puede vivir, llevar y sobrellevar de otra manera. Esto nos obligó a deshacer y hacer el guion de nuevo durante muchísimas veces porque la línea entre que la gente piense que nos estamos riendo de la enfermedad y el mensaje real que queremos dar con esta experiencia vivida -con el padre de Manolo en su Alzheimer- era excesivamente delgada y delicada. Pero hoy en día podemos decir que lo hemos conseguido. Hay una cosa que todo el mundo debe tener claro y es que la enfermedad de Alzheimer no tiene solución. Si esto se acepta desde el minuto cero, todo es mucho más liviano.

¿En esta propuesta teatral se hará reír y llorar a partes iguales o predomina la risa?

La trama es la historia de un cómico reconocidísimo a nivel nacional ya retirado (papel que interpreta Miguel Caiceo) y que además es pintor y que vive con su hija, que es cantante, y su hijo que también es cómico en activo (papel que interpreta Manolo Medina). A esto hay que añadirle que la enfermedad del Alzheimer te regala momentos donde la comicidad está presente al cien por cien. Por esta razón la gente se va a reír muchísimo durante el desarrollo de la obra pero también va a tener sus momentos de emoción necesarios para que todo el mundo entienda el mensaje que queremos proyectar.

Está basada en hechos reales… ¿Cierto?

A mí -toma la palabra Manolo- cuando se me comunica que mi padre tiene Alzheimer lo primero que hice, ya lo he comentado, fue aceptar la enfermedad y a partir de ahí ir dándole toques de humor a cada momento difícil. Con esto conseguí que mi padre viviera en una burbuja de bienestar en la que si él se equivocaba, también me equivocaba yo, y si él no se acordaba de algo le quitábamos importancia tanto mi hermana (interpretada de manera magistral en la obra por Melu) como yo. Esto sirvió tanto para él como para nosotros consiguiendo de esta manera disminuir en nosotros el dolor de ver cómo un ser querido se deteriora y en él pues sentir que poco a poco se estaba convirtiendo en un niño.

¿Qué consejo ofrecéis, de manera particular y ya al margen de la obra, a los familiares de enfermos de Alzheimer?

Más que un consejo, y como cómicos que somos, es o sería asegurarles que el humor puesto de frente contra la enfermedad es una victoria segura ante un problema que no tiene solución. Que no sufran nada más que lo justo y necesario y, por supuesto, muchísimo menos delante de ellos. Y, esto sí es un consejo: que se dejen ayudar por los amigos incondicionales que a veces se portan muchísimo mejor que la propia familia.

‘En el baúl de mis recuerdos’ llega ahora a Jerez con beneficios a favor de la AFA La Merced (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Jerez de la Frontera). Una iniciativa benéfica que os honra en la misma medida que la ciudad no puede fallar en su respaldo y asistencia. Ofrecednos fecha, lugar, etcétera.

16 de septiembre a las 21.00 horas en la Sala Compañía. Y las entradas a través de www.giglon.com, en la propia asociación, en los teléfonos 956 335 164 / 600 416 065 o en la taquilla el día de función.

¿Cómo va funcionado esta alianza artística, este dúo con tantas similitudes, formado por Miguel Caiceo y Manolo Medina?

Nosotros tenemos la suerte de conocernos hace ya muchísimos años y esta obra nos ha unido aún más si es posible. Siempre estamos dándole vueltas a la cabeza y ya tenemos en el pensamiento crear una nueva obra con nuestro compañero Javier Vallespin y nosotros.

¿Qué deseáis añadir?

Pues sobre todo dejarle claro a la gente que no piense que cuando venga a ver nuestra obra lo que viene es a sufrir. En absoluto. ‘En el baúl de los recuerdos’ prevalecen dos aspectos:

un homenaje a todos aquellos que han tenido de manera directa o indirecta enfermos de Alzheimer, por su dedicación y entrega en el cuidado de estas personas y, reiteramos, hacerles ver a los aún están viviendo este desagradable momento que se puede vivir desde otro punto de vista. ¡Ah!: y que con la presencia de todos ellos, y nuestro trabajo, vamos ayudar también económicamente para que la calidad de vida de estos enfermos sea la mejor posible.