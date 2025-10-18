Punto de partida del ROMHERITAGE : itinerario europeo del patrimonio gitano

El Barrio de Santiago, y en especial sus calles Nueva y Cantarería, será en 2026 el punto de partida en España del proyecto ROMHERITAGE: Itinerario Europeo del Patrimonio Cultural Gitano”, una iniciativa que pretende reconocer, preservar y difundir el legado cultural del pueblo gitano en Europa. Impulsado por la Asociación Nacional Presencia Gitana, el programa se desarrolla inicialmente en España, Italia y Eslovenia, con la aspiración de crear una red continental de lugares de memoria y cultura. En Jerez, el barrio de Santiago —cuna del cante, el baile y la transmisión oral del flamenco— ha sido elegido para liderar esta experiencia por su valor como tesoro vivo del patrimonio gitano. Una iniciativa que en Jerez coordinará Ramón Soto, presidente de la Asociación Calle Nueva-Cantarería.