¿Qué es la MDMA intervenida en gran cantidad en Jerez?

El Ministerio de Sanidad, dentro del Plan Nacional sobre Drogas, alerta de los peligros de las drogas de síntesis como las que han sido intervenidas en Jerez en gran cantidad, durante la pasada Feria del Caballo. Pero, ¿por qué es tan peligrosa?

En concreto, tal como explican desde Sanidad, el éxtasis (3-4 metilendioximetanfetamina, abreviado como MDMA) es el prototipo de los alucinógenos estimulantes, es decir, sustancias psicotrópicas con efectos tanto alucinógenos como estimulantes. Aunque es uno de los perturbadores del sistema nervioso central por sus efectos alucinógenos, el éxtasis o MDMA (metilendioximetanfetamina) es un derivado de las anfetaminas que se caracteriza principalmente por sus propiedades estimulantes. La aparición masiva del éxtasis se asocia con el surgimiento del movimiento musical "techno" y las fiestas rave. Durante una noche, el usuario puede bailar de forma continua y repetitiva durante horas. Hoy en día, esta sustancia se consume en otros lugares festivos como discotecas, bares, etc.

Tal como se especifica en el Plan sobre Drogas, el éxtasis suele tener una composición incierta, ya que no siempre está presente en el producto que se vende en el mercado negro o puede mezclarse con otras sustancias. La adulteración se puede hacer con anfetaminas (incluida la metanfetamina), alucinógenos (LSD, PCP, ketamina, etc.), otros estimulantes (cafeína, efedrina), anabolizantes o analgésicos (aspirina). También se puede cortar con almidón, detergentes, jabón, etc.

El éxtasis puede presentarse en forma de comprimidos, cápsulas, "cristal" o polvo. Generalmente, se vende en forma de comprimidos de varios colores y formas donde a menudo se graban varios motivos (corazón, estrella, mariposa, trébol, etc.). Estos logotipos no garantizan la calidad o pureza del producto. Por lo general, se administra por vía oral. En algunos casos, se aspira par la nariz, se fuma o incluso se inyecta por vía intravenosa. Las dosis pueden oscilar entre 10 y 150 mg por comprimido, lo que da lugar a variaciones significativas en la intensidad de los efectos experimentados.

Efectos agudos y peligros

Por vía oral, los efectos del éxtasis o MDMA comienzan unos 30 minutos después de la ingestión, alcanzan su punto máximo después de 90 a 120 minutos y pueden durar de 3 a 6 horas. Los efectos estimulantes predominan en el éxtasis y provocan excitación, acompañada de una sensación de poder físico y mental, así como de una supresión del cansancio, del hambre y del dolor.

Los efectos alucinógenos son relativamente pequeños y, por lo general, se manifiestan solo en dosis altas. El éxtasis causa inicialmente una leve ansiedad, taquicardia (aceleración del ritmo cardíaco), hipertensión y contracción de los músculos de la mandíbula. La piel se vuelve húmeda y la boca seca. Posteriormente, el usuario experimenta euforia (sensación de bienestar y de satisfacción), relajación, reducción de la sensación de cansancio, estimulación del estado de alerta, mayor confianza en sí mismo, aumento de la libido y menos inhibiciones.

Esto se acompaña de una acentuación de las percepciones sensoriales, una mayor expresión de las emociones y una mejor comunicación con los demás. En un contexto que facilita los intercambios verbales, el consumidor experimenta una sensación de libertad, espontaneidad y relaciones despreocupadas con los demás. Manifiesta efectos entactógenos (aumento de la capacidad de introspección y visión más clara dentro de uno mismo), efectos empáticos (capacidad de ponerse en el lugar de los demás y comprender lo que sienten) y una exacerbación de las sensaciones táctiles y de la sensibilidad a la música. A esta fase de sensaciones placenteras suele seguirle el descenso (crash) que se manifiesta por efectos contrarios a los que se pretenden.

Se caracteriza por cansancio, letargo, ansiedad generalizada, inquietud, disforia (malestar general), dolores de cabeza, insomnio, problemas de erección, tristeza, depresión y malhumor. Estas reacciones pueden ir acompañadas de pánico, pesadillas y comportamientos irracionales, impulsivos e incluso obsesivos. Pueden durar desde unas pocas horas hasta dos días. El estado depresivo puede requerir una consulta médica, tres o cuatro días después de tomar éxtasis.

El deseo de reencontrar las primeras sensaciones lleva al usuario a aumentar las dosis y, por lo tanto, a exponerse al riesgo de sobredosis. Otros efectos centrales y periféricos agudos del éxtasis incluyen anorexia (pérdida de apetito), diaforesis (sudoración excesiva), midriasis (dilatación de las pupilas), visión borrosa, bruxismo (crujido de los dientes) y trastornos hormonales. La psicosis inducida por el éxtasis es poco frecuente, pero en algunos casos puede persistir durante días o semanas. Diversas publicaciones sugieren que las mujeres son más sensibles que los hombres a los efectos generales del éxtasis. En humanos, la DL50 (dosis que causa la muerte en el 50% de los consumidores de éxtasis) se estima en 1.875 mg.

Igualmente, desde Sanidad alertan de los efectos crónicos que puede causar esta droga por su uso prolongado.