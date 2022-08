Qué hacer ante un accidente de tráfico: proteger, alertar, socorrer

Este domingo han fallecido dos mujeres y hasta siete personas han resultado heridas de distinta consideración en un accidente de tráfico provocado por un vehículo que circulaba en sentido contrario por la autovía A-4 en Jerez.

Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) aconsejan mantener la calma cuando ocurre una emergencia y señalan que "es muy importante estar preparado y saber cómo actuar en el caso de verte involucrado o eres testigo de un accidente de tráfico".

¿Qué hacer ante un accidente?

La conducta PAS (Proteger, Alertar, Socorrer) está reconocida y establecida a nivel internacional para cualquier tipo de actuación inicial ante una emergencia. Se define como las primeras actuaciones que tendrán como objetivo primero la protección en el escenario, posteriormente alertar a los servicios de emergencia y, solo tras esto y tenemos los conocimientos adecuados, centraremos nuestra atención en socorrer a el/los herido/s.

P de proteger

Lo primero y más importante es protegerse tanto a sí mismo como a las víctimas:

Estaciona tu vehículo en un lugar seguro, si fuese posible antes del accidente y fuera de la calzada donde no estorbe ni produzca nuevos accidentes de tráfico.

Apaga el vehículo, echa el freno de mano y coloca las luces de emergencias.

Antes de salir del vehículo colóquese el chaleco reflectante.

Coge los triángulos de señalización y señalizar el accidente de tráfico; si es de doble sentido a 50 metros en ambos sentidos y si es de uno, como las autovías, el primero a 50 metros y el otro si fuese necesario a 150 metros mínimo.

Quita las llaves de contacto del coche accidentado y echa el freno de mano, si las circunstancia lo hiciesen posible.

Evitar posibles focos de ignición, por ejemplo que se fume cerca del lugar del accidente.

No modifiques el estado de los vehículos o de las víctimas, al menos que ello suponga un peligro para la circulación o para las propias víctimas.

A de avisar

Debemos ser conscientes de la importancia que tenemos al ser el primer testigo, como elemento indispensable para activar de manera eficiente los servicios de emergencia. A nivel europeo está establecido como numero teléfono de emergencias el 112. Es muy importante dar el aviso de forma correcta y con la máxima información posible del lugar del incidente.

Hay que ser breve y conciso a la hora de transmitir los datos. En determinadas ocasiones por la magnitud del accidente se puede dar el caso que las líneas esté sobrecargada. En este caso, llamaremos a los teléfonos alternativos.

S de socorrer

Para socorrer no basta solamente con ser solidario y tener buena voluntad. Una actuación precipitada o desconociendo las técnicas adecuadas podría agravar el estado de las víctimas y provocar secuelas irrecuperables. Si no se sabe qué hacer, no hacer nada.

Antes de realizar cualquier maniobra de rescate en el escenario del accidente, se considera necesario realizar una valoración de su seguridad propia y de los accidentados.