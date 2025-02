Qué hacer en Jerez este fin de semana

Día Mundial de la Radio en el Ateneo de Jerez

El Ateneo de Jerez realiza un homenaje a la radio con el ciclo 'La voz de la radio: su impacto social y cultural', con numerosas actividades, entre ellas una exposición de radios antiguas de la colección de José Luis Barrones Galisteo, que puede disfrutarse en horario de 18:00 a 21:00 horas, en la sede del Ateneo en Calle San Cristóbal, 8.

Para este jueves 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, el Ateneo tiene previsto que se retransmita el programa 'Más de uno' de Onda Cero, dirigido por Leonardo Galán, desde la sede del Ateneo de Jerez. El programa se podrá disfrutar a partir de las 12:20 horas en el dial de Onda Cero Jerez (90.3) o en ondacero.es a partir de las 12:20 horas. Por la tarde, a las 19:30 horas, el docente e investigador Antonio Alcón Camas ofrecerá la conferencia 'El Ateneo de Jerez y la radiodifusión. Una aproximación', en la que informará de la historia de la radio en nuestra ciudad y el papel fundamental que jugó el Ateneo de Jerez para su difusión en tiempos en que la radio era un objeto de lujo. La entrada al evento es libre hasta completar aforo.

Presentación de un libro sobre el medievo

La Asociación Jerezana de Amigos del Archivo organiza la presentación del libro 'Cautiverio, sujeción y servidumbre: La esclavitud en Jerez de la Frontera a fines del Medievo' (uhu.es publicaciones), obra de José Antonio Mingorance Ruiz y José María Abril Fuertes, que contará con la introducción de la profesora Silvia María Pérez González. La cita, que forma parte del ciclo 'La esclavitud en la Baja Andalucía: perspectivas y avances historiográficos', será este jueves, 13 de febrero, a las 19 horas, en el Salón de la Once (calle Gaitán).

Acto por la Fiesta del árbol

La Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jerez va a realizar con motivo de la celebración de la Fiesta del Árbol (que se celebra en nuestra ciudad cada 10 de febrero desde 1898), ha organizado una Ruta de las Especies para este jueves 13 de febrero por el centro de Jerez.

La actividad para conocer el patrimonio arbóreo es gratuita y comenzará a las 17:00 horas en la plaza de las Angustias, desde la puerta de la iglesia.

La ópera 'Otello' de Verdi en el cine

La aclamada producción de 'Otello' la conocida ópera de Giuseppe Verdi, con la puesta en escena del director de teatro inglés, Adrian Noble, y protagonizada por el renombrado tenor Jonas Kaufmann, se estrena en más de 100 cines de España este próximo jueves 13 de febrero de 2025.

En la provincia de Cádiz, la célebre obra teatral del compositot italiano se podrá disfrutar en los cines de Cádiz capital (Mk2 Cinesur Bahía) y en Jerez de la Frontera en Multicines Jerez.

En nuestra ciudad, la exibición está prevista el jueves 13 a partir de las 20:00 horas de la tarde, en una sesión que durará 148 minutos. El precio de las entradas asciende a 8 euros persona.

Exposición de Arte Japonés

El Dúo Equipo Creativo, formado por los artistas Gabriela Diosdado y Domingo Martínez, ha inaugurado la exposición de arte japonés titulada 'Gyotaku: La sostenibilidad en el horizonte' en los Claustros de Santo Domingo.

La muestra estará abierta hasta el sábado 29 de marzo con los siguientes horarios: de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 horas y de 18 a 21 horas. Sábados de 10 a 13.45 horas. Domingos, lunes y festivos: cerrado.

La entrada libre hasta completar aforo y dicha actividad está enmarcada dentro del Ciclo 'De Oriente a Occidente: Japón en la UCA', programación del 20 Aniversario del Campus de Jerez

Taller 'Design thinking: ideas que cambian el mundo'

La delegación de Empleo del Ayuntamiento de Jerez acoge un taller práctico impartido por el experto Javier Cerdá García con el título 'Design thinking: ideas que cambian el mundo'.

Design thinking es un método de trabajo que enfrenta y soluciona los retos y problemas que surgen en las empresas a base de creatividad, multidisciplinariedad y trabajo en equipo.

El Programa de este taller incluye una práctica para resolver un problema real de tu negocio, el ejemplo de casos de éxito, como el de la empresa que desarrolló un producto innovador gracias al design thinking y cómo conseguir la innovación con herramientas y técnicas para fomentar la creatividad en su equipo.

El taller está programado para este jueves 13 de febrero entre las 17:00 y las 19:00 horas en el salón de actos de la delegación de Empleo en la avenida Alcalde Álvaro Domecq 5. La inscripción es gratuita en el siguiente enlace.

Abre la exposición 'La inmolación de las células. Arte y ciencia'

La sala Cerchas de los Claustros de Santo Domingo acoge la inauguración de la exposición 'La inmolación de las células. Arte y ciencia' este jueves 13 de febrero a las 17:30 horas. Este proyecto es una colaboración entre la Real Academia Sevillana de Ciencias y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. Está coordinado por Raquel Barrionuevo Pérez, Laura Nogaledo Gómez y Alejandro Guerra Castellano, con el comisariado de las dos primeras personas.

La muestra permanecerá abierta hasta el 15 de marzo. Horarios: de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 horas y de 18 a 21 horas. Sábados de 10 a 13.45 horas. Domingos, lunes y festivos: cerrado.

II Jornadas de Estudios Andalusíes

Las II Jornadas de Estudios Andalusíes del Centro de Estudios Históricos Jerezanos (CEHJ) que se están celebrando desde el 11 de febrero y hasta el día 14 en el Museo Arqueológico continúan este jueves y viernes con sendas conferencias. Este año el título de las jornadas es 'El Vino en Al-Andalus: Comercio, Consumo y Literatura' y su programa para las dos jornadas que quedan es el siguiente:

Jueves 13 de febrero: Conferencia: 'El comercio del vino en al-Andalus entre musulmanes y cristianos', a cargo de Adday Hernández (Universidad Complutense de Madrid)

Viernes 14 de mayo: Conferencia: 'La jamriyyat en los cancioneros de la música andalus', a cargo de Jaafar Ben El Hajj Al-Sulami (Universidad Abd al-Malik as-Saadi de Tetuán. Marruecos)

La entrada es libre hasta completar aforo. Las charlas arrancarán en la Sala Julián Cuadra a las 19:00 horas.

Concierto del grupo australiano The Volcanics

La banda australiana de rock’n’roll The Volcanics trae su explosivo show de garage rock de alta energía a Jerez de la Frontera este jueves 13 de febrero de 2025, como parte de la gira de presentación de su último álbum, 'Volatile World' , que los trae a Europa seis años después de su última gira.

El álbum 'Volatile World', sexto trabajo de estudio de la banda, fue grabado y producido por Jozef Grech en Sumo Studios y RADA Studios, y mezclado y masterizado por Jim Diamond.

El concierto en la sala La Guarida del Ángel comenzará este jueves 13 de febrero a partir de las 21:30 horas. Las entradas anticipadas cuestan 13 euros y están disponibles en mutick; en taquilla valen 17 euros.

Concierto del clavecinista Ignacio Prego

El Teatro Villamarta, dentro de su ciclo de música clásica, ofrece el concierto del clavecinista Ignacio Prego este viernes 14 de febrero a partir de las 20:00 horas y titulado Variaciones Goldberg.

Las Variaciones Goldberg constituye en sí un evento que ningún melómano se puede perder por su importancia en la historia del barroco musical, por la belleza que el propio Bach impuso a esta creación y por la sensibilidad interpretativa de Ignacio Priego. Una de las piezas más conocidas de la historia de la música se compuso para conciliar el sueño de quien la encargó, el conde Hermann Carl von Keyserlingk de Dresde.

Descrito por la prensa internacional como uno de los clavecinistas más importantes de su generación, Ignacio Prego ha logrado establecer una intensa carrera como solista a ambos lados del Atlántico, con conciertos en las ciudades mas importantes de Norteamérica, Asia, y en la inmensa mayoría de países de Europa y Sudamérica.

Es fundador y director musical de Tiento Nuovo, ensemble con el que ha cosechado las mejores críticas. Su disco Charles Avison: Concerti Grossi fue merecedor de un Diapason D´Or, Disco Excepcional de Scherzo y disco de la semana para la NPR.

Las entradas tienen un precio único de 15 euros y están a la venta en este enlace.

Concierto de The Exploding Boys, banda tributo de The Cure

La sala La Guarida del Ángel acoge este viernes 14 de febrero el concierto del grupo madrileño The Exploding Boys, una banda tributo de The Cure que también incluye en su repertorio a Depeche Mode, Joy División y New Order.

The Exploding Boys, formados en 2006, está considerada la mejor banda tributo a The Cure de Europa, lleva 19 años en activo, mas de 200 conciertos y es premio de la prensa a la Mejor Banda Tributo de España. Poseen una puesta en escena impactante y una fidelidad sonora impresionante, transportándote a la época dorada del post-punk y el new wave de los años ochenta.

El recital comenzará a las 23:00 horas de este viernes 14 de febrero. La entrada anticipada cuesta 17 euros más gastos de gestión y está a la venta en el portal Dabutix. En puerta cuestan 20 euros.

Concierto de PuroIndie

Puroindie Tributo son una banda que rinde homenaje a la escena independiente española con preferencia hacia grupos como Vetusta Morla, Izal, Supersubmarina Lalaloveyou, Arde Bogotá o Viva Suecia. La formación Sevilla toca tanto temas míticos como éxitos recientes de los grupos indies nacional durante un espectáculo de dos horas de duración.

La actuación está prevista en la sala La Guarida del Ángel este sábado 15 de febrero. La apertura de puertas será a las 22:00 horas. El precio de las entradas es de 12 euros anticipada, más gastos de gestión en entradium. En taquilla cuestan 15 euros.