'Qué queó', la reconstrucción de historias de víctimas del franquismo en Jerez

La jerezana Candela Núñez dirige, junto a un equipo de profesionales y con el apoyo de la Diputación de Cádiz, el trabajo de restauración del relato de los desaparecidos en el municipio, tras el Golpe de Estado del 18 de julio de 1936, en 'Qué queó'.

El proyecto que busca dar vida y reconstrucción a la historia de las víctimas del franquismo en el Marco de Jerez. Si bien la obra ‘Memento Fabulam ’quiso dar voz a las personas que buscaban los restos de sus familiares desaparecidos y asesinados en Jerez en 1936, este proyecto busca hacer unas 40 biografías de los nombres y apellidos que hoy encontramos en el memorial jerezano, ubicado en el parque de El Retiro.

“No hay reparación para la muerte, es imposible”, ha compartido María Luisa Cobos Peña, sobrina de Antonio Cobos Peña, a quien mataron en el verano del 36. “Ya que no se puede hacer justicia legal, por lo menos: justicia de memoria. O sea, recuperar lo que realmente pasó, que se sepa realmente que eso es uno de los grandes dramas de este país, que se ha ocultado la historia”, ha reivindicado José Gómez Sánchez, nieto del desaparecido, José Gómez Rodríguez, junto a sus hermanos Domingo y Manuel, por el régimen franquista. "Y esto es lo que pretende la iniciativa: sacar del olvido la memoria de nuestros antepasados asesinados", señalan desde la dirección.

El proyecto "no solo busca profundizar en el relato de quién fue esa persona a la que el franquismo le arrebató la vida, sino también contar qué quedó después: quién hereda el dolor, el trauma, la pobreza, la herida y el silencio, por el miedo de ser perseguido por la dictadura. La historia del Golpe de Estado en nuestro municipio es un listado de nombres a quienes fueron a buscar para hacinarlos en cuarteles y cárceles improvisadas con el objetivo de, a los 2 ó 3 días después, fusilarlos frente a una tapia. En Jerez de la Frontera no hubo bandos. Solo persecución y derramamiento de sangre", señalan.

La propuesta, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Cádiz y la colaboración de la asociación de Familiares y Amigos RMH Jerez, está dirigida por Candela Núñez, quien ha contado con el trabajo de las periodistas Claudia GR Moneo y Valeria Reyes Soto, para las entrevistas y la redacción de las mismas. En el equipo también se encuentra el fotoperiodista Manuel Jesús García Román quien junto con Candela han grabado de manera audiovisual cada uno de los encuentros con los familiares.

Las historias y relatos de vida que las periodistas y fotoperiodistas están recogiendo a través de documentos de archivos históricos y el testimonio de familiares, están disponibles de manera online en la web de la asociación de Familiares y Amigos para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jerez (memoriahistoricajerez.org)és de un código QR que lleva a este mismo alojamiento web.

“Tenemos que conocer la historia de dónde venimos. Qué pasó, qué no pasó; y traerla al día a día para que lo malo no se vuelva a repetir. Que lo malo no se repita”, ha reclamado Toñi Robles Sánchez, natural de La Barca, quien busca el cuerpo de su tío desaparecido, José Robles Pozo. Como ella, todos y cada uno de los entrevistados y entrevistadas han señalado que la importancia de contar la historia de su familiar es “que esto se sepa para que no se vuelva a repetir”.

Por último, con vistas a que el proyecto concluya a finales de febrero de 2026, el equipo quiere comunicar que si hay alguna persona que quiera contar la historia de algún familiar represaliado, escriba al perfil de Instagram de la asociación de Familiares y Amigos para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jerez (@memoriajerez).