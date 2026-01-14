Versión inspirada en 'Poeta en Nueva York' de Lorca con la compañía jerezana Teatro Sin desperdicio
Salvador Valle y Carlos Cabra subirán este sábado a las tablas del teatro La Gotera de Lazotea.
Los actores proponen en 'La sexta luna' un diálogo entre el recordado poeta y su célebre poemario.
La dupla de actores Salvador Valle y Carlos Cabra, miembros de la compañía jerezana Teatro Sin desperdicio, representará este fin de semana en Jrez de la Frontera la función 'La sexta luna', una versión inspirada en el poemario 'Poeta en Nueva York' de Federico García Lorca.
Ambos intérpretes, veteranos de la escena andaluza, proponen un diálogo entre el autor y su obra a propósito de uno de los títulos emblemáticos de García Lorca, ‘Poeta en Nueva York’, "toda una experiencia sensorial y lírica, en una encrucijada histórica como la que vuelve a vivirse un siglo después", señalan en una nota de prensa.
La función comenzará a las 20:00 horas del sábado 17 de enero en el espacio escénico de La Gotera de Lazotea. Las entradas tienen un precio único de 12 euros.
Perfil de Salvador Valle
Nacido en Jerez de la Frontera, Salvador Valle es actor y ha ejercido como maestro de ceremonia en cabarets, oficiante de bodas y posee una larga trayectoria en el mundo de la escena, como viene demostrando en su ‘Verso Transverso’ junto con el guitarrista Juan Bautista Pino.
Así, ha formado parte de compañías como La Zaranda (fue uno de sus miembros fundadores), Bekereke, Teatro del Arte de Andalucía y la Compañía de los Gitanos de Jerez, además ha participado como actor de reparto en películas, series de televisión y cortos.
Perfil de Carlos Cabra
También jerezano, Carlos Cabra arrastra una larga trayectoria escénica, televisiva y cinematográfica. Actor de reparto, su rostro se ha hecho popular en series como ‘Cuéntame’, ‘La casa de papel’ o ‘La novia gitana’, en la que interpreta al Capi, pero también en películas como ‘Adiós’, de Paco Cabeza, ‘Rosalinda’, de Ramón Luque o ‘El verano que vivimos’, de Carlos Sedes.
Se formó como actor en Francia, donde interpretó películas como ‘La classe du brevet’, con Bernardette Lafont y Gérard Rinaldi, o series como ‘El Comisario’, que protagonizaba Pierre Mondy. En teatro, ha formado parte de compañías tan prestigiosas como La cuadra, de Salvador Távora, o desarrollado proyectos propios, como ‘Amores solitarios, 3 personajes 3’.
