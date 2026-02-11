"Queda mucho por hacer y nos llevará su tiempo": Cien operarios trabajan en la zona rural de Jerez tras 12 días de borrascas

Un equipo "extraordinario" de cien personas trabajan sin descanso estos días para que los jerezanos, especialmente los de la zona rural, "recuperen la normalidad cuanto antes". Son palabras del segundo teniente de alcaldesa y delegado de Servicios Públicos, Jaime Espinar, quien en redes ha mostrado su satisfacción por el trabajo que están realizando los operarios de distintas áreas: "Gracias a todos los trabajadores por vuestro compromiso y entrega".

El edil ha detallado que "tras 12 días consecutivos de borrascas y una crecida del Guadalete sin precedentes, el río baja del nivel rojo y de inmediato comienzan los trabajos para recuperar poco a poco la normalidad y apoyar a los vecinos de los núcleos rurales afectados". "Cientos de vecinos ya pueden volver a sus viviendas, y desde el Ayuntamiento hemos activado servicios extraordinarios de limpieza, infraestructuras y aguas para que calles, caminos y espacios públicos estén de vuelta a la normalidad lo antes posible", ha señalado.

Tal como se ve en las imágenes que ha compartido, estos equipos no solo trabajan en la limpieza, "sino que también colaborarán directamente con los vecinos afectados por las inundaciones". "Queda mucho por hacer y nos llevará su tiempo, pero con el esfuerzo conjunto de servicios públicos, vecinos y administraciones, volveremos a la normalidad lo antes posible".

Trabajadores municipales ayudan en la retirada de enseres en las zonas de Jerez afectadas por inundaciones.

En la misma línea se ha pronunciado la alcaldesa, María José García-Pelayo, reconociendo que "después de días muy difíciles, el Guadalete baja por fin del nivel rojo y empezamos a recuperar la normalidad". "Muchos vecinos ya han podido volver a casa y los servicios municipales están trabajando sin descanso para limpiar y arreglar lo necesario cuanto antes. Gracias a todos por su esfuerzo y paciencia", ha escrito en redes sociales.