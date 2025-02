Las quejas de las familias del IES Lola Flores llegan al Parlamento de Andalucía

La sesión plenaria del Parlamento andaluz ha tenido hoy en el orden del día la pregunta formulada por Adelante Andalucía en relación a la situación en la que se encuentra el IES Lola Flores, cuya comunidad educativa lleva solicitando desde hace meses la construcción de un nuevo edificio. A dicha cita ha acudido la presidenta del Ampa, Inés Hernández, así como una representación del alumnado.

José Ignacio García recordó que este centro "lleva 14 años esperando este edificio, y actualmente dan sus clases en aulas prefabricadas que están llenas de humedades, en mal estado, que se inundan cuando llueve, donde hace un calor brutal en verano y un frío enorme en invierno".

José Ignacio García, junto a una representación de la comunidad educativa.

Además, indicó que "este instituto no tiene espacio para las aulas específicas, no tiene ni laboratorio, ni aulas para música, plástica...y un instituto que tiene la familia profesional de Hostelería y Cocina y cuando uno va a esas cocinas dan pena porque no se cabe. La normativa dice que una cocina de la FP tiene que tener 300 metros cuadrados, y esa no llega ni a 50. El aula de pastelería debe tener 150 metros cuadrados y allí tienen 40; y hay también un vestuario en el que tienen que cambiarse 180 alumnos y alumnas y que es más pequeño que cualquier cuarto de baño del parlamento, no tiene más de 3 o 4 metros cuadrados".

Asimismo, puntualizó que "todo esto contrasta con un equipo docente de excelencia, nada más hay que ver el instituto y ver cómo trabajan a nivel de proyectos. Es un equipo educativo que no merecen en la Consejería".

Su intervención finalizó preguntando a la actual consejera de Desarrollo Educativo María del Carmen Castillo Mena ¿cuándo iban a tener ese nuevo edificio?

María del Carmen Castillo, por su parte, no aportó ningún dato nuevo al respecto, contestando que "los planes de la Consejería ya se conocen para el IES Lola Flores".

Eso sí, reiteró "nuestro compromiso con las actuaciones. Estamos trabajando y mucho para conseguir que toda nuestra infraestructura educativa mejore, especialmente las de Cádiz y en concreto en Jerez. Le aseguro que lo vamos a hacer".

Desde Adelante, en palabras de José Ignacio García, mostraron su "decepción" con la respuesta de la consejera, "pues ha dicho lo mismo que hace un mes cuando votaron en contra de una Propuesta no de Ley sobre el instituto. ¿Cuántas concentraciones tienen que hacer simplemente paraq tener un edificio digno? Exigimos compromiso, no palabras vacías", concluyó.

Castillo, por su parte, finalizó su intervención recordando nuevamente que "estamos trabajando y buscando de qué manera vamos a hacer la obra. Cuando tengamos algo se lo diremos a la comunidad educativa del IES Lola Flores".