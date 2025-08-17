“El quirófano de nuestro Hospital funciona con rigor y compromiso”

El sindicato CCOO denunció días atrás la “grave situación” que, a su juicio, atraviesa el servicio de quirófanos del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera por la “desorganización, falta de personal y carencia de material quirúrgico básico”. Unas circunstancias que, según el sindicato, comprometen la actividad y la seguridad asistencial.

Tras esta publicación, el doctor Álvaro Juárez, jefe de Servicio de Urología del Hospital Universitario de Jerez y de Punta de Europa de Algeciras, ha dirigido una carta carta a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general. A continuación el texto íntegro:

“Ante la información publicada recientemente sobre la supuesta “grave situación” del Servicio de Quirófano del Hospital Universitario de Jerez, considero necesario precisar que la descripción ofrecida no refleja la realidad actual de nuestro servicio.

En los últimos meses se han implementado mejoras organizativas que han favorecido un clima laboral más colaborativo y una gestión más ágil de los recursos. Se ha potenciado la autonomía de los distintos equipos de trabajo, optimizando la coordinación y la eficiencia en la actividad quirúrgica.

En cuanto a la disponibilidad de material, es cierto que en ocasiones pueden producirse faltas puntuales, pero éstas se deben, en gran medida, a roturas de stock por parte de las empresas suministradoras de material altamente específico, no a deficiencias internas. Ante estas circunstancias, adoptamos medidas proactivas y de forma natural, como el acopio previo, el uso de material alternativo o el intercambio entre centros, para evitar suspensiones quirúrgicas. Afirmar que existe “grave desorganización” carece de fundamento.

Actualmente, la trazabilidad y control del material están claramente definidos en diversos servicios, y se cuenta con protocolos que permiten reorganizar las intervenciones en función de la disponibilidad, asegurando siempre la seguridad del paciente.

Sobre la supuesta “falta de medios”, debe destacarse que el Hospital Universitario de Jerez realiza cirugía de alta y muy alta complejidad, disponiendo de tecnología puntera y de profesionales altamente cualificados, tanto médicos como enfermeras/os, adscritos a equipos especializados para cada tipo de intervención. Esta especialización incrementa la seguridad y calidad asistencial.

Respecto a la dotación de personal, los equipos quirúrgicos se encuentran completos y la actividad se organiza de acuerdo con la plantilla disponible. En cirugías de baja complejidad el relevo del personal de enfermería se realiza de oficio y, de forma excepcional, no llega a producirse. Sin embargo, en intervenciones de alta complejidad, cuya duración es a menudo impredecible, todo el equipo —médico y enfermero— prolonga su jornada de manera natural, ya que sería una irresponsabilidad, desde el punto de vista asistencial y ético, dejar una cirugía a medias o sustituir por completo al equipo en pleno procedimiento. Esta dedicación no solo no supone un desgaste físico ni mental significativo, sino que proporciona una gran satisfacción profesional por el compromiso y la continuidad en la atención al paciente.

Consideramos importante recordar que la difusión de afirmaciones inexactas sobre el funcionamiento de los quirófanos puede generar preocupación innecesaria en la ciudadanía y afectar la confianza en los profesionales que trabajan en ellos. La información que se traslade a la opinión pública debe ser siempre veraz, contrastada y contextualizada, para garantizar un debate constructivo y evitar interpretaciones erróneas.

En resumen, la imagen de inseguridad y desorden transmitida en la publicación no se corresponde con la situación real. El quirófano del Hospital Universitario de Jerez funciona con un alto nivel de organización, con alta cualificación de los profesionales, comprometidos y con una gestión que prioriza la seguridad del paciente por encima de cualquier otro factor.

Queremos transmitir a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad y confianza: el quirófano de nuestro hospital funciona con rigor, profesionalidad y un compromiso absoluto con la salud de quienes confían en nosotros”.