Rafael Antonio Castro presentará en Jerez el libro 'Las lágrimas no tienen sexo'

Tras el Ciclo de Medicina y Sociedad que se ha venido celebrando durante las últimas semanas, la Real Academia San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez continúa este jueves, 29 de enero, su programación semanal con la presentación de un libro del que es autor Rafael Antonio Castro Cotrino, bajo el título 'Las lágrimas no tienen sexo', publicada por Ediciones en Huida, estando acompañado en dicho acto por el poeta arcense Pedro Sevilla Gómez, académico correspondiente electo de esta Real Corporación.

El autor, natural de Arcos de la Frontera, inició su incursión en el mundo del arte a través de la pintura con varias exposiciones, tanto individuales como colectivas, actividad que fue relegando por motivos laborales.

En el año 2014 publicó su primera novela 'Tiempos raros' en Ediciones en Huida; en 2016, patrocinado por la Asociación Belenista 'La Adoración' de Arcos de la Frontera, de la que actualmente es vicepresidente, presentó un disco de villancicos flamencos con letra y música de su autoría, grabado por artistas locales, titulado 'Villancicos en Arcos'.

En 2018 ve la luz su segunda novela 'Pisando barro', también publicada en Ediciones en Huida, alternando dicha obra con el trabajo durante varios años del collage, exponiendo en el Palacio del Mayorazgo de Arcos de la Frontera una muestra de más de cuarenta cuadros y publicándose uno de sus poemas en la prestigiosa revista literaria Piedra de Molino.

Su tercera novela 'El desamor es lento' también fue editada en Ediciones en Huida y presentada en el año 2022. Y por último, su cuarta novela, que es la que ahora se presenta, con el título 'Las lágrimas no tienen sexo', bajo la misma empresa editorial que las anteriores.

Actualmente trabaja en su quinta novela y en un poemario, exponiendo al mismo tiempo sus collages en distintas localidades de la provincia.

El acto tendrá lugar, D. m., en la sede social de la Real Academia San Dionisio, calle Consistorio 13, Jerez, el día 29 de enero de 2026, a las 19:30 horas, siendo libre el acceso hasta completar el aforo.