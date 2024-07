Rafael Olvera: "No era consciente de la repercusión de la Escuela y de su gran impacto”

Veterinario de profesión y vinculado al mundo agrario desde hace años, Rafael Olvera (Jerez del Marquesado, 1966), ha cumplido este mes un año al frente de la Real Escuela de Arte Ecuestre, institución en la que ha intentado aportar su perspectiva con algunas apuestas significativas y novedosas que están sirviendo para darle un nuevo impulso.

Pregunta.¿Qué balance hace de este primer año al frente de la Real Escuela?

Respuesta.Bueno, es un balance positivo, pero eso no quita que esté satisfecho, porque todavía queda mucho trabajo por hacer. Ya conozco lo suficiente la escuela para saber las cosas buenas, deficiencias o cosas que mejorar, y aunque ya hemos hecho algunos cambios, todavía hay mucho que hacer. La Escuela tiene mucho potencial.

P.Cuando llegó al cargo, tenía la ventaja de haber sido patrono de la Fundación, o sea, que era una persona que no partía de cero. Un año después, ¿qué le ha sorprendido más en la institución?

R.Sobre todo me ha sorprendido la repercusión y el potencial que tiene la Real Escuela. Creo que esta institución tiene un potencial tremendo y me ha llamado la atención la cantidad de gente que la conoce a nivel mundial y el impacto que tiene la Escuela en el ámbito ecuestre, en el ámbito turístico y como Marca España o Marca Andalucía.

P.Muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos...

R.Bueno, yo al menos no lo era. Y luego, la gestión es muy cercana, el día a día también, y eso lo he conocido ahora. Es una actividad intensa.

P.En este año que lleva al frente de la Real Escuela, ha vivido la marcha de estandartes como Rafael Soto, Manolo Ruiz o José María Sánchez. ¿Le ha costado reestructurar todo?

R.Al final, en esta entidad, como ocurre en todas, las personas pasamos y lo que queda es la institución. Evidentemente, se han marchado gente de mucho peso y que prácticamente fueron de los primeros en conformar este grupo, gente que ha dado mucho a Escuela, y a los que hemos querido reconocer. De cualquier forma, siempre digo que aquí todos somos importantes, y para que un caballo salga al espectáculo como sale, tiene que tener un jinete, un mozo, gente que le haya suministrado la paja, que el caballo esté limpio, que el caballo esté sano...Esto es un engranaje de muchas piezas y para que funcione, todas las piezas tienen que funcionar bien. Todos somos necesarios, pero nadie imprescindible.

P.Ha dicho usted antes que hay muchas cosas que mejorar. ¿A qué se refiere?

R.Bueno, como en cualquier empresa, siempre hay cosas que mejorar, no creo que ningún gerente llegue a una entidad y diga que todo está perfecto. En mi opinión, debemos mejorar la presencia de gente en la Real Escuela, las visitas. Abrimos todos los días, de lunes a sábados, que es una cosa que hemos incorporado en esta etapa, abrir los sábados. La afluencia de público todavía no es la deseable. La media de visita es muy mejorable, ahí es donde debemos trabajar más en labores de comercialización. Nos pasa lo mismo con los espectáculos, que tienen un aforo de 1.600 plazas, la media de asistencia está en unos 860. Eso lo tenemos que mejorar también. Evidentemente, la afluencia es muy estacional porque la Escuela tiene como picos los meses de mayo y octubre, pero luego hay otros meses como enero o febrero en los que baja. A mí me gustaría agotar las entradas todos los espectáculos, y bueno, hasta que no llegue a eso, seguiremos trabajando.

P.El año pasado se inauguró la nueva tienda oficial. ¿Cómo valora el trabajo a nivel de merchandising?

R.En ese sentido, estamos contentos. Como dices, abrimos en mayo del año pasado y a día de hoy hemos vendido un 50% más de lo que se vendió en 2023. Con las entradas vamos con un 12% más con respecto al año pasado a estas alturas del año. Son cosas que demuestran que estamos creciendo, pero como digo, necesitamos seguir fortaleciendo el área comercial.

R.La Real Escuela está ahora mismo en un buen momento, pero lo más importante es que todavía tiene muchísima capacidad de crecimiento. Por aquí pasan 130.000 personal al año y eso quiere decir algo. A nivel de Jerez y provincia, estamos en el top, y a otros niveles, también. Pero como digo, hay cosas que se pueden potenciar aún más.

P.¿Considera que la Real Escuela está arropada por el resto de instituciones públicas?

R.Yo creo que sí, en ese sentido, no tenemos quejas. De hecho, una de las cuestiones que tenía clara desde el principio es que la Real Escuela debía tener proyección internacional, pero está en Jerez y por eso debemos tener una vinculación enorme con sus ciudadanos y con la provincia. El Ayuntamiento y la Diputación, por ejemplo, saben que tienen las puertas de la Escuela abiertas, y en eso tenemos que establecer una sinergia, que creo que se está haciendo.

P.En este último año ha habido una diversificación de contenidos dentro de la institución, ha habido ferias de moda flamenca, conciertos, presentaciones de libros....¿Es otro ámbito a desarrollar?

R. Bueno, en este último año hemos abierto el área de negocio y estamos limitando el tema de bodas y eventos privados. La idea ahora es centrarnos en eventos de empresas, es decir, congresos, sesiones fotográficas, presentaciones de productos....porque son eventos que suman a la Real Escuela. También, temas culturales, de hecho, como dices, hemos hecho varias presentaciones de libros, conciertos y exposiciones. Tenemos unas instalaciones que se tienen que aprovechar y en eso estamos. Cuesta trabajo, pero vamos poco a poco.

P.Hace un año decía que uno de los pilares de la Real Escuela debía ser la formación. ¿Es Sementales el revulsivo que le hace falta a la entidad?

R.Nosotros tenemos una línea de trabajo de lo que estamos haciendo y este curso, por ejemplo, hemos formado a 44 alumnos. Quizás no sean muchos, pero hay que tener claro que la Real Escuela no es para formación masiva. Tenemos distintas disciplinas, jinetes, mozo de cuadras, auxiliar de clínica, guarnicionero y enganches y siempre tienen especial demanda. También contamos con los cursos de tecnificación, gente que viene un par de semanas para formarse con nuestros jinetes y los caballos de la escuela, y tenemos una demanda importante. Nuestra intención es que sea nuestro producto gourmet, simplemente porque económicamente es rentable, pero también porque nos permite que lleguen a Jerez gente de todas las partes del mundo y que, de alguna forma, hacen de embajadores. Sobre Semantales, pues estamos esperando. Una vez que el Ayuntamiento adquiera las instalaciones y se hagan las obras necesarias, la Real Escuela está dispuesta a diseñar un plan de formación que sea interesante.

P.Este año se ha concedido un grado de Formación Profesional relacionado con el caballo a un instituto de Jerez. ¿Cree que es el momento, con el auge de la FP, de que el mundo del caballo pueda tener su espacio laboral como ocurre en otros países?

R.Nosotros estamos en esa corriente, de hecho estamos al habla con la Consejería de Educación para que la Real Escuela esté en ese circuito profesional. Al final, Jerez es la ciudad del caballo y creo que ahora puede ser un buen momento para ello, auspiciado también por otras instituciones como la Yeguada Militar, Yeguada de La Cartuja, Real Escuela...Si además conseguimos que Sementales forme parte de esa ecuación, creo que se pueden conseguir muchas cosas. Ojalá ese grado de FP sea el inicio de una amplia formación sobre el caballo en la ciudad.

P.La marcha de la única mujer jinete de la Escuela, Belén Bautista, generó cierta polémica en torno a esa decisión. ¿Qué tiene que decir como director?

R.Evidentemente, la Real Escuela y este director quería que Belén continuase con nosotros, pero son decisiones personales que debemos respetar. Personalmente, no me gusta que Belén Bautista se haya marchado, porque ha sido una persona muy vinculada a la Escuela, pero es su decisión y sólo me queda respetarla.

P.Desde algunos sectores de la sociedad se habló de falta de paridad en la Real Escuela, proponiédose que haya más mujeres jinetes en el futuro. ¿Es una posibilidad a corto plazo?

R. La equitación es equitativa en cuanto a género se refiere. Nosotros actualmente tenemos bastantes alumnas pero sí es verdad que a nivel de jinetes profesionales existe un déficit importante. Como gerente es una cosa que me gustaría que cambiara. Las plazas que salen, salen para todo el mundo y es verdad que a igualdad de circunstancias, se mejora el género que menos gente tenga, en este caso el femenino, y yo estaría encantado de tener en la Escuela el 50% de hombres y mujeres. Ahora mismo hay dos plazas que han salido recientemente, y a ver qué pasa.

P.La Real Escuela no ha vivido nunca de espaldas a la sociedad, pero este año si cabe el compromiso ha sido mayor. ¿Forma parte de su estrategia?

R.Bueno, hemos tenido una serie de galas especiales, tanto benéficas como de respeto a determinadas instituciones. En ese sentido, vamos a seguir trabajando en colaboración con colectivos que entendamos que debemos ayudar. También hemos querido reconocer a personas vinculadas al caballo y la Escuela, como hicimos con Antolín Díaz, el sastre. Creo que debemos cumplir con la sociedad en general y en la sociedad de Jerez en particular, entonces, que una institución como la Policía Nacional, que cuenta con un Escuadrón de Caballería, celebre 200 años, creo que es una efeméride lo suficientemente importante como para arroparla.

P.Este año se ha apostado también por la alta competición en las instalaciones de la Escuela, ¿es algo en lo que se va a seguir apostando?

R.En principio sí, tenemos la intención de postularnos todos los años para las pruebas deportivas. Está claro que luego al final, la que decide es la Federación, pero nosotros vamos a estar ahí, ya que queremos celebrar dentro de la Real Escuela al menos una prueba deportiva de alto nivel de doma clásica, equitación de trabajo, alta escuela, doma vaquera y de enganches. Por esas cinco disciplinas vamos a seguir apostando, aunque sí es verdad que organizar un campeonato de alto nivel es un esfuerzo económico, laboral y de gestión importante, pero tenemos que estar. También queremos fomentar y mejorar la participación en ellas de nuestros jinetes y nuestros alumnos en las competiciones de esas disciplinas.

P. Ya que habló antes de trascendencia de la institución a nivel internacional. En ese aspecto, ¿se necesita reforzar más su presencia fuera de España?

R.Uno de los objetivos claros que tenemos es que la Real Escuela tenga presencia en los eventos internacionales y mantener un contacto fluido con el resto de entidades similares a las nuestras, como hicimos con la gala del año pasado. A día de hoy, hay buena relación con las escuelas hermanas de Portugal, Viena, Saumur en Francia, y con la futura escuela de Abu Dhabi que ha estado formándose aquí. Este año tentemos también proyectos para salir al extranjero, de hecho, vamos a ir a Portugal, aunque la idea es seguir saliendo.

P.Este año ha habido también cesiones de caballos, por ejemplo de entidades como la Yeguada del Hierro del Bocado, para reforzar la cuadra de la Real Escuela. ¿Hay novedad en ese ámbito?

R.Bueno, es una política de cesión de caballos que seguimos manteniendo, tanto con instituciones como con ganaderos. Ellos nos ceden los caballos, nosotros los domamos, y de alguna forma, servimos de escaparate para potenciar el Pura Raza Española a través de la Escuela. Estamos teniendo bastantes caballos, los últimos han venido de la ganadería de Miura que nos ha cedido dos caballos.