Raphael: "Todavía tengo tiempo de llegar a ser un gran artista, esa es mi meta"

Raphael regresa a Jerez para presentar su flamante nuevo disco, ‘Victoria’, escrito y producido por Pablo López. Será los días 28 y 29 de julio en Tío Pepe Festival, en el ciclo 'Veranea en la Bodega' de González Byass. El artista grabó este proyecto durante el verano de 2022 en los míticos estudios Abbey Road de Londres. De él se extraen joyas como 'De tanta gente', 'Para seguir en pie' y ' A punto de besarte’, que forman ya parte del repertorio imprescindible de Raphael. Además, ‘Victoria’ cuenta con dos versiones de éxitos previos de Pablo, ‘Lo saben mis zapatos’ y ‘Mariposa’, ambos maravillosamente reinterpretados.

En esta gira, con la que el artista recorrerá toda la geografía española, estrenará las nuevas canciones y, por supuesto, hará un repaso de los grandes clásicos de su cancionero como 'Mi Gran Noche', 'Yo Soy Aquél', 'Como yo te amo' y un largo etcétera de letras y melodías que llevan más de seis décadas marcado a generación tras generación. Aquí, una charla con este Diario, en la que asegura que está deseando volver a ver a su público jerezano, "que siempre me hace pasar noches maravillosas".

Felicidades atrasadas por su cumpleaños. ¿Ha echado la vista atrás estos días?

¡Gracias! Lo que tienen los años es que todos los años cumples uno (ríe). Más vale cumplirlos que no cumplirlos. No, la verdad es que no he echado la vista atrás porque soy una persona que estoy muy bien de salud, no tengo ningún achaque y entonces trabajo con mucha soltura. Hombre, noto que naturalmente van pasando los años, pero no por mí, pasan por los demás, que lo veo (ríe). Pero no, estoy muy bien afortunadamente.

¿Cómo se siente en este momento de su carrera, tras más de 60 años de trabajo?

Me siento pletórico, la verdad. Con mucho trabajo de todas clases, con un disco nuevo que se llama 'Victoria', y ya estoy preparando el siguiente, también con Pablo López, disco que todavía no tiene nombre porque es algo que dejamos para el final. Siempre estoy en la brecha. Y vengo ahora de unas vacaciones de casi cinco meses, desde que terminé en Madrid en diciembre, y he estado viajando con la familia por Europa. Y el día 28 de julio en Jerez reemprendo la gira 'Victoria', con la que estaremos hasta final de año. Voy a darme un gran paseo por toda España y en febrero salgo para darme otro gran paseo, más largo, por América.

Regresa a Jerez, donde ya ha actuado en el Villamarta. ¿Qué le parece cantar en un espacio como las bodegas González Byass?

Yo ya canté ahí, pero hace muchísimo tiempo, cerrado al público. Fue con un documental para Alemania. Quién me iba a decir que iba a volver con mis conciertos ahí. Serán dos grandes noches, lo prometo. Daré el do de pecho, todo lo que sé sobre el escenario. Y el público de Jerez, cada vez que voy, me hace pasar una noche maravillosa. Siempre.

¿Por qué 'Victoria'?

Victoria es el nombre de una mujer, pero en este caso está dedicado a otras cosas: a mi vida, a mi familia, a mis amigos, a mi público. Está dedicado a todo eso que toda la vida me ha acompañado a esa gran victoria en los jaleos de esta vida. Soy un hombre de suerte, de mucha suerte, que ha mantenido su voz intacta. Y ahí estamos. Tengo la inmensa suerte de que cada vez que salgo a cantar comprobar que más de cuatro generaciones siguen ahí enfrente. Es tremendo. Es un milagro. Mucho trabajo detrás pero muy bonito. Todo se me ha puesto para que pueda ser, incluyendo la salud para poder llevar una carrera como la mía.

Durante tantos años de presencia en el mundo musical de España y América, habrá visto pasar muchos estilos y estéticas y se habrá inspirado en muchas cosas ¿En qué se inspira ahora Raphael?

Me inspiro en la gente joven, en las cosas buenas que tienen, y en las que no son tan buenas. Lo que no quiero es perder nunca la conexión con la gente joven que es la que te va enseñando el camino por el que debes andar.

¿Qué le gustaría transmitir a los nuevos artistas?

Hombre, son ellos los que deben saber ver qué es lo que yo puedo aportarles a ellos de mi saber hacer en tanto tiempo. Deben de preguntarse: si este señor lleva tanto tiempo gustando a la gente, ¿qué tendrá?, ¿cómo ataca?, ¿por dónde sale?, ¿qué hace? Yo, cuando era muy jovencillo, iba a ver a la gente más grande que yo para que me enseñaran y eso lo llevé muy bien y aprendí muchísimo.

¿Se ha descrito alguna vez a sí mismo?

No, no. No pierdo el tiempo en esas cosas (ríe). Ya el público, los críticos son los que opinan de mí. Yo no quiero opinar sobre mí. Yo me manifiesto. Hago lo que sé hacer y ya el público y la crítica tienen la palabra.

¿Hay algún artista con el que no haya cantado nunca y con quien le gustaría actuar?

Pues fíjate, la verdad es que he cantado con todos los que he querido cantar o ellos han querido cantar conmigo también. No tengo nada pendiente... Pero vamos, que si de repente sale alguien que me llega al corazón y le gusta Raphael, pues quién sabe. Yo siempre estoy dispuesto a hacer cosas nuevas, pero con lo que he hecho estoy bastante conforme.

¿De qué se siente más orgulloso artísticamente?

Hombre, yo creo que todavía puedo aprender cosas. No lo sé todo todavía. Tengo tiempo de llegar a ser un gran artista, que esa es mi meta.

Usted dice que no le gusta que le llamen mito.

No. Los mitos están por ahí. Yo no soy mito, yo soy real.

Volviendo a Jerez, ¿cómo es su relación de amistad con el compositor Manuel Alejandro? (El jerezano es autor de 'Yo soy aquél', canción con la que Raphael representó a RTVE en el Festival de la Canción de Eurovisión 1966).

Maravillosa. Siempre ha sido buena. Un compositor puntero de mi carrera, una carrera maravillosa durante años. Me ha hecho infinidad de éxitos, uno tras otro. Yo le estoy muy agradecido. Le quiero mucho, como yo sé que él me quiere a mí.

Y tras 'Victoria', repite trabajo con Pablo López...

Sí. Es un chico con un talentazo tremendo y saldrán muchas cosas buenas de nuestras colaboraciones.

¿Qué hace para mantenerse tan bien física y mentalmente?

Nada especial. Trabajar en lo que me gusta, que eso es importantísimo. Tener una familia bien atendida, que te quieran, que tú los quieras. Unos muy buenos amigos y un público en general maravilloso. No es sólo agotar las entradas, es el amor que hay en todo esto. Muchos años y de llevarnos locura de bien.

¿Cómo son las horas previas a un concierto?

En general, si no todos, muchos días tengo conciertos. Pues, cuidarme para que esas dos horas y media que voy a estar en el escenario esté en las mejores condiciones, que se note que me he estado preocupando y cuidando para que el público salga satisfecho y feliz y deseando volver a verme... Y yo a ellos.