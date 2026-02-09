Reabre el cementerio de Jerez tras diez días cerrado por el temporal

Las lluvias continuarán esta semana y el río Guadalete se mantiene en nivel rojo por encima de los 6 metros. Aun así, tras la sucesión de borrascas en Jerez, parece que la ciudad comienza a recuperar lentamente la normalidad. A pesar de que muchas familias continúan desalojadas y centros escolares cerrados, poco a poco se dan pasos para recuperar lo que el mal tiempo se ha llevado.

Así, el segundo teniente de alcaldesa y responsable de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha anunciado este lunes que "tras 10 días cerrado a las visitas reabre hoy el cementerio de nuestra ciudad". Esto ha sido posible gracias a que ya "se ha revisado el arbolado".

En concreto, ha sido necesario actuar en varios ejemplares que "presentaban peligro o habían sufrido caídas" y, en estos momentos, se está intensificando también la limpieza de sus calles. "Agradecer a los empleados municipales su trabajo para que este sea el primer espacio abierto con arbolado que reabre en la ciudad", ha dicho Espinar.

Hay que recordar que desde el Ayuntamiento de Jerez se informó anoche que, por ahora, se mantiene el cierre de parques y jardines a la espera de revisión por parte de los técnicos, "contemplándose su apertura de forma progresiva a medida que se confirme su estado óptimo".

Por otro lado, desde este lunes quedarán abiertas las instalaciones deportivas municipales de Jerez una vez han sido revisadas, al igual que vuelven las actividades en los centros cívicos, que abren al igual que los centros de mayores.