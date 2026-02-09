Carreteras cortadas en la provincia hoy lunes 9

Un agente de Guardia Civil examina una de las carreteras afectadas por hundamientos en la provincia de Cádiz.

Las carreteras de la provincia de Cádiz continuan gravemente afectadas por hundimientos e inundaciones a causa de las numerosas borrascas de las últimas semanas. Hoy lunes 9 de febrero continuan cortadas numerosas vías, tal como han informado la Subdelegación del Gobierno en Cádiz y la Diputación Provincial.

Los datos más actualizados son de Diputación, que informó anoche de las carreteras afectadas de la red provincial afectadas, a las 21:30 horas:

Zona 1: Campiña de Jerez y Costa Noroeste

CA-3101 (El Barroso), en Jerez. Cortada entre el km 0,5 y el 5,1.

CA-3102 (Macharnudo). Cortada entre el km 1,8 y el 5,6.

CA-3104 (Guadalcacín – Las Mesas). Cortada entre el km 7 y el 7,75.

CA-3106 (Poblado de Doña Blanca), en El Puerto de Santa María. Cortada entre el km 0 y el 1,5.

CA-3108 (Lomopardo). Cortada en el km 4,8.

CA-3109 (El Portal). Cortada entre el km 0 y el 2.

CA-3110 (La Ina I). Cortada entre el km 0 y el km 14.

CA-3112 (de acceso a La Barca de la Florida). Cortada entre el km 0 y el 1,7.

CA-3113 (Puerto Real–La Ina I). Cortada entre el km 2,6 y el 12, y entre el km 13 y el 17,90.

CA-3400 (Santa Teresa), en Rota. Cortada en su totalidad.

CA-4102 (Las Mesas). Cortada entre el km 1,8 y el 3,3 por desbordamiento del arroyo Salado.

CA-4106 (El Torno-La Barca de la Florida). Cortada en su totalidad.

CA-4107 (Torrecera-Paterna). Cortada entre el km 0 y el 7.

CA-5101 (Arcos – Granadilla). Cortada entre el km 2 y el 12.

Zona 2: Sierra de Cádiz

CA-6101 (Nacimiento), en Bornos. Cortada entre el km 0 y el 0,3.

CA-6105 (Alberite), en Villamartín. Cortada en su totalidad.

CA-8100 (Puerto Serrano). Cortada en su totalidad.

CA-8102 (Prado del Rey-Zahara). Cortada en su totalidad.

CA-8104 (La Albuera), en Ubrique. Cortada en su totalidad.

CA-8105 (Acceso a Los Hurones), en Ubrique. Cortada en su totalidad.

CA-9100 (Madrigueras), en Algodonales. Cortada en su totalidad.

CA-9101 (Olvera–Coripe). Cortada entre el km 0 y el 8.

CA-9102, de acceso a Olvera desde la A-384. Cortada en su totalidad.

CA-9104 (Grazalema–Zahara. Las Palomas). Cortada en su totalidad.

CA-9107 (Lora) de acceso a Alcalá del Valle. Cortada entre el km 0 y el 8,5.

CA-9108 (Romaila), en Torre Alháquime. Cortada en su totalidad.

CA-9109 (Algodonales-Olvera). Cortada entre el km 5,5 y el 15,8.

CA-9112 (Arroyomolinos), en Zahara de la Sierra. Cortada en su totalidad.

CA-9113 (El Gastor–Setenil). Cortada entre el km 0 y 4 y entre el 8 y el 14,5.

CA-9118 (Acceso a Setenil). Cortada en su totalidad.

CA-9120 (Setenil–Torre Alháquime). Cortada en su totalidad.

Zona 3: Campo de Gibraltar

CA-8200 (San Pablo – San Martín). Cortada entre el km 4 y el 23.

CA-8201 (Jimena-Puerto Galis). Cortada entre el km 2,7 y el 29.

CA-9200, de acceso a Los Ángeles, en Jimena. Cortada en su totalidad.

CA-9210 (Santuario), en Tarifa. Cortada entre el km 3,4 y 4.

Zona 4: La Janda, Bahía de Cádiz y Litoral Oeste

CA-3206 (Pago del Humo). Cortada en km 12.

CA-5200 (Pajarete). Cortada entre el km 4 y el 14.

CA-5201 (Naveros). Cortada entre el km 8,5 y el 9,3.

CA-6200 (Alcalá–Paterna). Cortada entre el km 7 y el 8.

No obstante, "los avisos publicados reflejan una situación concreta y pueden variar según las circunstancias, por lo que los cierres y reaperturas están sujetos a cambios". Por ello, para consultar el estado de las carreteras en tiempo real, accede a https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/.

Por su parte, los datos ofrecidos por la Subdelegación del Gobierno actualizados ayer domingo a las 19 horas son los siguientes:

Comandancia de Cádiz

N-340 (Cádiz-Vejer) Km 36 T.M. Vejer y P.J. Barbate. Carretera cortada por desprendimiento. Vía alternativa A-48, A-2233 y A-314.-

A-314 ( N-340 pk 36,712 – Barbate ) Pk 0 al 0,900 TM de Vejer y PJ de Barbate. Cortado por desprendimiento. Acceso a Barbate por el Puente Antiguo.

A-381 (Jerez-Los Barrios), TM y PJ de Jerez, cortado todos los ramales de entrada y salida den el km 1., cortado el carril derecho sentido jerez a la altura del km 79,5 por socavón. Cortado carril derecho pk75.6-75.2(D) por lengua de barro.

A-372 (Arcos - Ronda). TM de El Bosque y Grazalema y PJ de Ubrique. Cortado del km 29 al 46 por desprendimientos, taludes y socavones. Entre El bosque y Benamahoma (km 29 al 35) se abre puntualmente la vía de entrada y/o salida.

A-373 R-1 (Prado del Rey – A-373). PK 0 AL 1 T.M de Villamartín P.J Arcos de la Frontera por hundimiento de la calzada.

A-373 (Villamartín – A-384 – Algatocín). Km 5 al 16. T.M. Villamartín, Prado del Rey y P.J. de Arcos de la Frontera y Ubrique por hundimiento y rotura del asfalto en pk-11, estrechamiento de carril derecho en el km.37 por hundimiento de calzada.

A-374 (Algodonales- Ronda) T.M. Algodonales y P.J. Arcos Frta. Km 0 al límite provincia por caída de piedras.

A-384 (Arcos-Antequera). TM de Olvera y PJ de Arcos F. Corte total km. 66 al 82,2 por desprendimientos y grandes socavones, vía alternativa de Algodonales a Olvera: A-375, A-361,(Montellano. Morón), A-406 Y A-363 (Pruna). Vía alternativa de Algodonales a Campillos: A367 y A-357.

A-2002 (Los Albarizones - El Puerto de Santa María) km. 4 al 10,500 T.M. y P.J. de Jerez y Puerto de Santa María. Corte total por inundación.

A-2075 (A-491 – Rota) km 0 al 2,350. T.M. y P.J. de Rota. Corte total por hundimiento.

A-2202 (Jedula – Junta los Ríos) desde la A-382 a Rotonda Carrefour TM y PJ de Arcos F. Cortada por inundación.

A-2231 (Barbate – Zahára de Atunes) km 0,000 al 9,700, TM y PJ Barbate cortada por desprendimientos.

A-2300 (Algodonales-(A384-A372(por embalse). Del Km 0 al 7. TM de El Gastor y Grazalema y PJ de Ubrique.Ctra. cortada por inundación.

A-2302 (Grazalema-Ubrique). Km 0 al 13. T.M. Villaluenga y P.J. Ubrique corte carretera por deslizamiento de calzada. En km 13,5 grietas en calzada.

A-7276 (Cuevas del Becerro-Alcalá del Valle). pk 11.100 al 15,360. T.M. Alcalá del Valle P.J. de Arcos de la Fra., corte de carretera por deslizamiento de Talud.

A-8126 (Morón-Algodonales) km 30 al 33,200 T.M. Algodonales y P.J. Arcos Fra. Carretera hundida. Desvío por la Muela.

CA-3101 (Jerez – A-471 )Pk 0 al 6. TM y PJ de Jerez F. Cortada por Balsa de Agua.

CA-3102 (CA-3101 - CA-3103 carretera bodegón blanca Paloma) km. 0 al 2.200 T.M. y P.J. Jerez Fra. Carretera cortada por inundación.

CA-3104 (Guadalcacin - Nueva Jarilla) Km 7 al pk 7,500 TM y PJ de Jerez. Carretera por inundación.

CA-3106 (A-4 - A-2002) Pk 0 al pk 1,800 TM y PJ de El Puerto Sta Maria. Cortada por Balsa de Agua.

CA-3108 (Estella-Lomopardo) Km 4,7 al 5,3. T.M. y P.J. Jerez. Cortado desde Lomopardo a la Venta Cartuja por inundación.

CA-3109 (El Portal – A-381, por cemento Holcim). Cortado del Km 0 pk 2 por inundación. T.M. y P.J. de Jerez. Se abre desde el cruce con la CA-3113 hasta la A-381.

CA-3110 (CA-3113 – A-2003, carretera de la Ina) Km 0 AL 8 T.M. y P.J. de Jerez. Carretera por inundación.

CA-3112 (CA-3110-La Barca de la Florida) pk 0 al 1.500. T.M. y P.J. de Jerez. Cortada por inundación.

CA-3113 (Puerto Real- Jerez) km. 13 al 18 T.M. y PJ Jerez. Cortada por inundación.

CA-4102 ( Torremelgarejo– Gibalbin ) km 2 al 2,500 carretera cortada por inundacion.-

CA-4106 (El Torno-La Barca). Del pk. 0 al 5, T.M y P.J. Jerez. Carretera cortada por inundación.

CA-4107 (Torrecera - Paterna) km. 0 al 7,500. T.M y P.J. de Jerez. Cortada por inundación.

CA-5101 (Arcos - CA-4101) km. 2 al 12, T.M. y P.J. Arcos. Cortada por inundación.

CA-5200 (CA-6200-San José del valle “carretera pajarete”). TM de Alcalá, Jerez y Villamartín y PJ de Cádiz y Jerez. Cortes por inundación en los km. 3,6 y en el km. 13,1.

CA-6101 (A-371 km 24 a Bornos) km. 0 al 8. T.M. Bornos P.J. Arcos. Cortada por inundación.

CA-6105 (A-372 km 7,500 a A-373 km 4,9, carretera regantío) km 0,0 al 15,000. T.M. de Arcos y Villamartín y P.J. de Arcos. Cortada por inundación.

CA-6200 (Alcalá de los Gazules- Paterna) km 7,5 al 8,1 T.M. Alcalá Gazules y P.J. Chiclana. Cortada por inundación.

CA-8100 (A-384 – Puerto Serrano), Km 0, 2,900 TM de Villamartín y PJ de Arcos F. Cortada por hundimiento de calzada.

CA-8102 (A-373 – CA-9104, de Prado del Rey a Zahara de la Sierra) Km 0 al 16,990. Corte de la vía por no tener salida en inicio ni final TM Prado del Rey, Zahára de la Sierra, PJ Ubrique.

CA-8104 (Ubrique – Cola embalse de los hurones) km 0 AL km 3,600 T.M. y P.J. de Ubrique, Corte Total por socavón de grandes dimensiones en la vía.

CA-8105 (Ubrique – embalse de los hurones) km 0 AL km 4,850 T.M. y P.J. de Ubrique, Corte Total por socavón de grandes dimensiones en la vía.

CA-9100 (A-384- Madrigueras) km 0,0 -3,5 T.M. Algodonales Y P.J. Arcos, socavón grandes dimensiones.

CA-9101 (A384 – Coripe), Km 0, TM de Olvera y PJ de Arcos F. Cortada por desprendimiento.

CA-9102 (A-384-Olvera), del 0 al 2,3, TM de Olvera y PJ de Arcos F, cortada por hundimiento de calzada.

CA-9104 (Grazalema –Zahára de la Sierra) km. 2 y 12,900 T.M. Grazalema y P.J. Ubrique. Cortada por desprendimiento.

CA-9107 (A-384-Alcala del Valle) T.M. Olvera y P.J. Arcos de la Frontera, Grieta en calzada. - Cortada del km 0 al 8,500.

CA-9108 (Torrealhaquime – A-384) T.M. Torrealhaquime y P.J. Arcos. Cortada del km 0 al 2.

CA-9109 (A-374-OLVERA), km. 5 al 14,9. T.M. Olvera y P.J. Arcos, corte carretera por desprendimientos.

CA-9113 (El Gastor-Setenil) Km 0 al 14 T.M. El Gastor y P.J. Arcos Fra. Hundimiento de vía.

CA-9118 (CA-9120 / Setenil) km. 0 al 1,300. T.M. Setenil y P.J. Arcos. Cortada por desprendimiento.

CA-9120 (Setenil – Torrealhaquime) Km. 8, T.M. de Torrealhaquime y P.J. de Arcos Frta. Cortada por inundación.

Comandancia de Algeciras