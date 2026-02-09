Carreteras cortadas en la provincia hoy lunes 9

Sorteos
Un vecino de Jerez gana 8,5 millones en El Gordo de la Primitiva

Un agente de Guardia Civil examina una de las carreteras afectadas por hundamientos en la provincia de Cádiz.
Las carreteras de la provincia de Cádiz continuan gravemente afectadas por hundimientos e inundaciones a causa de las numerosas borrascas de las últimas semanas. Hoy lunes 9 de febrero continuan cortadas numerosas vías, tal como han informado la Subdelegación del Gobierno en Cádiz y la Diputación Provincial.

Los datos más actualizados son de Diputación, que informó anoche de las carreteras afectadas de la red provincial afectadas, a las 21:30 horas:

Zona 1: Campiña de Jerez y Costa Noroeste

  • CA-3101 (El Barroso), en Jerez. Cortada entre el km 0,5 y el 5,1.
  • CA-3102 (Macharnudo). Cortada entre el km 1,8 y el 5,6.
  • CA-3104 (Guadalcacín – Las Mesas). Cortada entre el km 7 y el 7,75.
  • CA-3106 (Poblado de Doña Blanca), en El Puerto de Santa María. Cortada entre el km 0 y el 1,5.
  • CA-3108 (Lomopardo). Cortada en el km 4,8.
  • CA-3109 (El Portal). Cortada entre el km 0 y el 2.
  • CA-3110 (La Ina I). Cortada entre el km 0 y el km 14.
  • CA-3112 (de acceso a La Barca de la Florida). Cortada entre el km 0 y el 1,7.
  • CA-3113 (Puerto Real–La Ina I). Cortada entre el km 2,6 y el 12, y entre el km 13 y el 17,90.
  • CA-3400 (Santa Teresa), en Rota. Cortada en su totalidad.
  • CA-4102 (Las Mesas). Cortada entre el km 1,8 y el 3,3 por desbordamiento del arroyo Salado.
  • CA-4106 (El Torno-La Barca de la Florida). Cortada en su totalidad.
  • CA-4107 (Torrecera-Paterna). Cortada entre el km 0 y el 7.
  • CA-5101 (Arcos – Granadilla). Cortada entre el km 2 y el 12.

Zona 2: Sierra de Cádiz

  • CA-6101 (Nacimiento), en Bornos. Cortada entre el km 0 y el 0,3.
  • CA-6105 (Alberite), en Villamartín. Cortada en su totalidad.
  • CA-8100 (Puerto Serrano). Cortada en su totalidad.
  • CA-8102 (Prado del Rey-Zahara). Cortada en su totalidad.
  • CA-8104 (La Albuera), en Ubrique. Cortada en su totalidad.
  • CA-8105 (Acceso a Los Hurones), en Ubrique. Cortada en su totalidad.
  • CA-9100 (Madrigueras), en Algodonales. Cortada en su totalidad.
  • CA-9101 (Olvera–Coripe). Cortada entre el km 0 y el 8.
  • CA-9102, de acceso a Olvera desde la A-384. Cortada en su totalidad.
  • CA-9104 (Grazalema–Zahara. Las Palomas). Cortada en su totalidad.
  • CA-9107 (Lora) de acceso a Alcalá del Valle. Cortada entre el km 0 y el 8,5.
  • CA-9108 (Romaila), en Torre Alháquime. Cortada en su totalidad.
  • CA-9109 (Algodonales-Olvera). Cortada entre el km 5,5 y el 15,8.
  • CA-9112 (Arroyomolinos), en Zahara de la Sierra. Cortada en su totalidad.
  • CA-9113 (El Gastor–Setenil). Cortada entre el km 0 y 4 y entre el 8 y el 14,5.
  • CA-9118 (Acceso a Setenil). Cortada en su totalidad.
  • CA-9120 (Setenil–Torre Alháquime). Cortada en su totalidad.

Zona 3: Campo de Gibraltar

  • CA-8200 (San Pablo – San Martín). Cortada entre el km 4 y el 23.
  • CA-8201 (Jimena-Puerto Galis). Cortada entre el km 2,7 y el 29.
  • CA-9200, de acceso a Los Ángeles, en Jimena. Cortada en su totalidad.
  • CA-9210 (Santuario), en Tarifa. Cortada entre el km 3,4 y 4.

Zona 4: La Janda, Bahía de Cádiz y Litoral Oeste

  • CA-3206 (Pago del Humo). Cortada en km 12.
  • CA-5200 (Pajarete). Cortada entre el km 4 y el 14.
  • CA-5201 (Naveros). Cortada entre el km 8,5 y el 9,3.
  • CA-6200 (Alcalá–Paterna). Cortada entre el km 7 y el 8.

No obstante, "los avisos publicados reflejan una situación concreta y pueden variar según las circunstancias, por lo que los cierres y reaperturas están sujetos a cambios". Por ello, para consultar el estado de las carreteras en tiempo real, accede a https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/.

Por su parte, los datos ofrecidos por la Subdelegación del Gobierno actualizados ayer domingo a las 19 horas son los siguientes:

Comandancia de Cádiz

  • N-340 (Cádiz-Vejer) Km 36 T.M. Vejer y P.J. Barbate. Carretera cortada por desprendimiento. Vía alternativa A-48, A-2233 y A-314.-
  • A-314 ( N-340 pk 36,712 – Barbate ) Pk 0 al 0,900 TM de Vejer y PJ de Barbate. Cortado por desprendimiento. Acceso a Barbate por el Puente Antiguo.
  • A-381 (Jerez-Los Barrios), TM y PJ de Jerez, cortado todos los ramales de entrada y salida den el km 1., cortado el carril derecho sentido jerez a la altura del km 79,5 por socavón. Cortado carril derecho pk75.6-75.2(D) por lengua de barro.
  • A-372 (Arcos - Ronda). TM de El Bosque y Grazalema y PJ de Ubrique. Cortado del km 29 al 46 por desprendimientos, taludes y socavones. Entre El bosque y Benamahoma (km 29 al 35) se abre puntualmente la vía de entrada y/o salida.
  • A-373 R-1 (Prado del Rey – A-373). PK 0 AL 1 T.M de Villamartín P.J Arcos de la Frontera por hundimiento de la calzada.
  • A-373 (Villamartín – A-384 – Algatocín). Km 5 al 16. T.M. Villamartín, Prado del Rey y P.J. de Arcos de la Frontera y Ubrique por hundimiento y rotura del asfalto en pk-11, estrechamiento de carril derecho en el km.37 por hundimiento de calzada.
  • A-374 (Algodonales- Ronda) T.M. Algodonales y P.J. Arcos Frta. Km 0 al límite provincia por caída de piedras.
  • A-384 (Arcos-Antequera). TM de Olvera y PJ de Arcos F. Corte total km. 66 al 82,2 por desprendimientos y grandes socavones, vía alternativa de Algodonales a Olvera: A-375, A-361,(Montellano. Morón), A-406 Y A-363 (Pruna). Vía alternativa de Algodonales a Campillos: A367 y A-357.
  • A-2002 (Los Albarizones - El Puerto de Santa María) km. 4 al 10,500 T.M. y P.J. de Jerez y Puerto de Santa María. Corte total por inundación.
  • A-2075 (A-491 – Rota) km 0 al 2,350. T.M. y P.J. de Rota. Corte total por hundimiento.
  • A-2202 (Jedula – Junta los Ríos) desde la A-382 a Rotonda Carrefour TM y PJ de Arcos F. Cortada por inundación.
  • A-2231 (Barbate – Zahára de Atunes) km 0,000 al 9,700, TM y PJ Barbate cortada por desprendimientos.
  • A-2300 (Algodonales-(A384-A372(por embalse). Del Km 0 al 7. TM de El Gastor y Grazalema y PJ de Ubrique.Ctra. cortada por inundación.
  • A-2302 (Grazalema-Ubrique). Km 0 al 13. T.M. Villaluenga y P.J. Ubrique corte carretera por deslizamiento de calzada. En km 13,5 grietas en calzada.
  • A-7276 (Cuevas del Becerro-Alcalá del Valle). pk 11.100 al 15,360. T.M. Alcalá del Valle P.J. de Arcos de la Fra., corte de carretera por deslizamiento de Talud.
  • A-8126 (Morón-Algodonales) km 30 al 33,200 T.M. Algodonales y P.J. Arcos Fra. Carretera hundida. Desvío por la Muela.
  • CA-3101 (Jerez – A-471 )Pk 0 al 6. TM y PJ de Jerez F. Cortada por Balsa de Agua.
  • CA-3102 (CA-3101 - CA-3103 carretera bodegón blanca Paloma) km. 0 al 2.200 T.M. y P.J. Jerez Fra. Carretera cortada por inundación.
  • CA-3104 (Guadalcacin - Nueva Jarilla) Km 7 al pk 7,500 TM y PJ de Jerez. Carretera por inundación.
  • CA-3106 (A-4 - A-2002) Pk 0 al pk 1,800 TM y PJ de El Puerto Sta Maria. Cortada por Balsa de Agua.
  • CA-3108 (Estella-Lomopardo) Km 4,7 al 5,3. T.M. y P.J. Jerez. Cortado desde Lomopardo a la Venta Cartuja por inundación.
  • CA-3109 (El Portal – A-381, por cemento Holcim). Cortado del Km 0 pk 2 por inundación. T.M. y P.J. de Jerez. Se abre desde el cruce con la CA-3113 hasta la A-381.
  • CA-3110 (CA-3113 – A-2003, carretera de la Ina) Km 0 AL 8 T.M. y P.J. de Jerez. Carretera por inundación.
  • CA-3112 (CA-3110-La Barca de la Florida) pk 0 al 1.500. T.M. y P.J. de Jerez. Cortada por inundación.
  • CA-3113 (Puerto Real- Jerez) km. 13 al 18 T.M. y PJ Jerez. Cortada por inundación.
  • CA-4102 ( Torremelgarejo– Gibalbin ) km 2 al 2,500 carretera cortada por inundacion.-
  • CA-4106 (El Torno-La Barca). Del pk. 0 al 5, T.M y P.J. Jerez. Carretera cortada por inundación.
  • CA-4107 (Torrecera - Paterna) km. 0 al 7,500. T.M y P.J. de Jerez. Cortada por inundación.
  • CA-5101 (Arcos - CA-4101) km. 2 al 12, T.M. y P.J. Arcos. Cortada por inundación.
  • CA-5200 (CA-6200-San José del valle “carretera pajarete”). TM de Alcalá, Jerez y Villamartín y PJ de Cádiz y Jerez. Cortes por inundación en los km. 3,6 y en el km. 13,1.
  • CA-6101 (A-371 km 24 a Bornos) km. 0 al 8. T.M. Bornos P.J. Arcos. Cortada por inundación.
  • CA-6105 (A-372 km 7,500 a A-373 km 4,9, carretera regantío) km 0,0 al 15,000. T.M. de Arcos y Villamartín y P.J. de Arcos. Cortada por inundación.
  • CA-6200 (Alcalá de los Gazules- Paterna) km 7,5 al 8,1 T.M. Alcalá Gazules y P.J. Chiclana. Cortada por inundación.
  • CA-8100 (A-384 – Puerto Serrano), Km 0, 2,900 TM de Villamartín y PJ de Arcos F. Cortada por hundimiento de calzada.
  • CA-8102 (A-373 – CA-9104, de Prado del Rey a Zahara de la Sierra) Km 0 al 16,990. Corte de la vía por no tener salida en inicio ni final TM Prado del Rey, Zahára de la Sierra, PJ Ubrique.
  • CA-8104 (Ubrique – Cola embalse de los hurones) km 0 AL km 3,600 T.M. y P.J. de Ubrique, Corte Total por socavón de grandes dimensiones en la vía.
  • CA-8105 (Ubrique – embalse de los hurones) km 0 AL km 4,850 T.M. y P.J. de Ubrique, Corte Total por socavón de grandes dimensiones en la vía.
  • CA-9100 (A-384- Madrigueras) km 0,0 -3,5 T.M. Algodonales Y P.J. Arcos, socavón grandes dimensiones.
  • CA-9101 (A384 – Coripe), Km 0, TM de Olvera y PJ de Arcos F. Cortada por desprendimiento.
  • CA-9102 (A-384-Olvera), del 0 al 2,3, TM de Olvera y PJ de Arcos F, cortada por hundimiento de calzada.
  • CA-9104 (Grazalema –Zahára de la Sierra) km. 2 y 12,900 T.M. Grazalema y P.J. Ubrique. Cortada por desprendimiento.
  • CA-9107 (A-384-Alcala del Valle) T.M. Olvera y P.J. Arcos de la Frontera, Grieta en calzada. - Cortada del km 0 al 8,500.
  • CA-9108 (Torrealhaquime – A-384) T.M. Torrealhaquime y P.J. Arcos. Cortada del km 0 al 2.
  • CA-9109 (A-374-OLVERA), km. 5 al 14,9. T.M. Olvera y P.J. Arcos, corte carretera por desprendimientos.
  • CA-9113 (El Gastor-Setenil) Km 0 al 14 T.M. El Gastor y P.J. Arcos Fra. Hundimiento de vía.
  • CA-9118 (CA-9120 / Setenil) km. 0 al 1,300. T.M. Setenil y P.J. Arcos. Cortada por desprendimiento.
  • CA-9120 (Setenil – Torrealhaquime) Km. 8, T.M. de Torrealhaquime y P.J. de Arcos Frta. Cortada por inundación.

Comandancia de Algeciras

  • A-405-R2 (Estación de San Roque/A-405) T.M. y P.J. San Roque. Cortada del km 0 al 0,400 en sentido decreciente por inundación. La carretera se abre en sentido ascendente.
  • CA-8200 (A-405 – El Tesorillo) Pk 6 al 10 T.M. de Jimena y P.J. de San Roque. Cortada por Agua.
  • CA-8201 (A405 - Puerto Galis) Km 2 AL 29 T.M. Jimena y P.J. de San Roque. Cortada por desprendimiento.

