La Real Escuela acoge el VIII Concurso Internacional de Atalaje de Tradición 'Ciudad de Jerez'

La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre (REAAE) ha acogido la presentación del VIII Concurso Internacional de Atalaje de Tradición (CIAT) 'Ciudad de Jerez' que se celebrará el 21 de marzo, en horario de 10:00 a 15:00 horas. El mismo ha sido coorganizado por la Real Escuela, el Ayuntamiento de Jerez y el Club de Enganches de Jerez.

El acto, que ha tenido lugar en el Museo del Enganche, ha estado presidido por el director de la entidad, Rafael Olvera, quien, tras dar la bienvenida a todos los presentes, ha querido incidir en la importancia que tiene la Real Escuela en el mundo del enganche, así como en la intención de seguir siendo sede de las principales competiciones deportivas. Asimismo, animó a todos a disfrutar de este espectacular concurso en el que participarán enganches de la Escuela.

En su intervención, el delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Cultural del Ayuntamiento, Francisco Zurita, ha resaltado la importancia de la cita que refuerza el espíritu de la candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura. También ha estado presente en dicha comparecencia, la presidenta del Club de Enganches de Jerez, Mª Ángeles Mata, su vicepresidente, Manuel Gómez y el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE), José Juan Morales, quien, a su vez, es presidente de la Asociación Internacional de Atalaje de Tradición (AIAT) y vicepresidente del Real Club de Enganches de Andalucía.

Mª Ángeles Mata ha explicado en qué consiste el concurso desde el punto de vista técnico: “Consta de tres partes: la primera se desarrollará en los jardines de la Real Escuela, donde tres jueces internacionales se colocarán delante del palacio y tomarán las primeras puntuaciones de la presentación, tanto del estado de los enganches, como de las guarniciones y caballos como de los cocheros. Durante la segunda, los enganches irán saliendo, uno a uno, de forma cronometrada y harán un recorrido de unos 12 kilómetros aproximadamente. Y ya, la tercera, será de vuelta en la Real Escuela, donde tendrán que pasar una prueba de manejabilidad”.

El recorrido, que será cronometrado y tendrá su salida de la Real Escuela sobre las 9:50 horas aproximadamente, pasará por calles tan emblemáticas de Jerez como avenida Duque de Abrantes, Avda. de la Cruz Roja, Avenida Alcalde Álvaro Domecq, Zona de Atracciones, frente al parque González Hontoria (dentro se realizarán los “pasos controlados”), avenida Alcalde Álvaro Domecq, avenida del Ejército, glorieta de la Yeguada Militar, avenida del Ejército, avenida Alcalde Álvaro Domecq, glorita Miguel Primo de Rivera y Urquijo, avenida Andalucía, glorieta Caballo de Troya, calle del altillo, glorieta de Abanico. Avenida San Juan de Ávila, glorieta de la Maternidad, avenida de Sudamérica, glorieta de los Donantes de Sangre, avenida de Sudamérica, glorieta de la Maternidad, avenida San Juan de Ávila, glorieta Caballo de Troya, avenida Andalucía, glorieta Miguel Primo de Rivera y Urquijo, avenida Álvaro Domecq, avenida de la Cruz Roja, plaza de las Marinas, avenida de la Cruz Roja y avenida Duque de Abrantes, llegando de nuevo a las instalaciones de la fundación para el deleite de todos los presentes.

A la finalización de la prueba de manejabilidad, se realizará la ceremonia de entrega de premios y trofeos. Así como entrega de diploma de Honor por su Participación a todos los participantes y escarapelas. Las entradas podrán ser adquiridas a través de la página web www.realescuela.org.