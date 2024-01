Alfombra roja para el jerez

¿Somos conscientes de la importancia de la presencia del jerez en las películas y en las series de ficción televisivas?.

Aún, a día de hoy, hay personas vinculadas con el sector del vino que siguen negando esto como algo original, argumentando intencionadas manipulaciones llevadas a cabo en las salas de doblaje por el que fuera representante de la Asociación Criadores y Exportadores del Sherry en Madrid. Hecho que hasta la fecha no he podido corroborar.

Hablamos de aquellas producciones cinematográficas estrenadas en nuestro país en el periodo comprendido entre 1940 y 1975.

Se acepta con naturalidad que otros vinos famosos - franceses, portugueses o italianos - estén presentes en historias cinematográficas de la misma época, pero cuestionamos los nuestros.

El jerez, o sherry en la versión anglosajona, es el vino español más 'peliculero'.

Desde hace varias décadas que le sigo la 'pista' al jerez en el cine y en las series de televisión. En este periodo he catalogado más de 500 títulos de largometrajes. Solo en contadas ocasiones me he topado con el jerez de imitación, hecho que en sí mismo ya es un dato a tener en cuenta.

En otras, en cambio, no solo se hace mención al término genérico sherry sino a marcas reconocidas (Sandeman, Harveys, Dry Sck,Tío Pepe, etc.) o a tipos, como el amontillado. Es el caso de la producción de Hollywood de 1938, de la que aportamos el dato gráfico.

El periodista Carlos Piedras, en su libro 'Sherry&Brabdy 2.0'. (2019), planteaba una duda al respecto de la presencia del jerez en el cine, con reto incluido a mi persona: 'En las películas es frecuente tomar un sherry, aunque en muchos casos nos quedamos con la duda de si lo que se bebe en el Hollywood de los años `40 y 50 es realmente jerez o un sucedáneo. A ver que nos dice el divulgador José Luis Jiménez...'.

Aunque la respuesta se ha hecho esperar, he de aclarar que en los estudios de Hollywood los actores y actrices no rodaban las escenas con bebidas alcohólicas, algo que estaba prohibido, sino con té frío o zumos de frutas. A pesar de ello siempre hubo alguno, y alguna, que llevaba su petaca bien escondida para aprovechar cualquier descuido.

La aparición de los dvds, a finales de los ' 90, permitió la posibilidad de acceder a las versiones originales subtítuladas de aquellos filmes que afanosamente había ido recopilando en una libreta cada vez que me topaba con un: '¿le apetece una copa de jerez?'.

Internet ha sido una herramienta clave en mi investigación, aunque algunas representantes del Consejo Regulador crean que con darle a un botón de un programa de Inteligencia Artificial nos la pondrán en bandeja.

En cambio, el propio presidente del Consejo, César Saldaña, reconoce mi labor en su libro 'El libro de los vinos de Jerez' (2022): 'La presencia del jerez en la literatura, en el cine o en el arte en general -profusamente estudiada por el investigador local José Luis Jiménez- ha tenido como consecuencia la identificación del vino de Jerez con épocas y actitudes concretas, casi tanto como los esfuerzos publicitarios de las propias bodegas'.

El resultado de mis investigaciones se materializará en el libro: 'Sherry Goes to the Cinema'.

Respecto a las series televisivas, el próximo número de la revista de la Real Academia San Dionisio, 'Ceretanum', incluirá un amplio y documentado artículo sobre el jerez en series emitidas tanto en abierto como en diferentes plataformas audiovisuales, es el caso de Netflix.

Del cine clásico al actual

Que el jerez está de moda en el cine actual es más que evidente. Los casos son muchos y variados. Una presencia que viene de lejos si recordamos las dos producciones clásicas de Hollywood que traemos para la ocasión. Las dos se desarrollan en la Nueva Orleans del XIX una con Fredric March, con barril de amontillado, y la otra con Clark Gable, disfrutando de su sherry.

En los últimos años nos encontramos con cuatro ejemplos procedentes de las islas británicas.

El primero es 'Benediction', de 2021, cuando el oficial inglés afirma que se toma sus copas de jerez dulce en por Navidad y en los cumpleaños.

Le sigue 'Almas en pena de Inisherin', de 2022, donde el jerez es mencionado en varias ocasiones por el personaje que da vida Colin Farrell, cuando se lo sugiere a su hermana. Algo propio en esa pequeña aldea de la costa irlandesa.

Las dos están ambientadas en las primeras décadas del siglo XX, y ambas premiadas en numerosos festivales. La segunda llegó a tener nueve nominaciones a los Oscar.

De corte biográfico e histórico tenemos en primer lugar a 'Emily', del 2022, que cuenta la vida imaginada de una de las autoras más famosas del mundo, Emily Brontë. La película explora las relaciones que la inspiraron, tanto con sus hermanas Charlotte y Anne como con su malogrado primer amor, además de la especial amistad y complicidad que le unían a su inconformista hermano Branwell, a quien Emily idolatraba.

Este último es el que le ofrece jerez en un pub.

La nota curiosa la da la gran producción de Ridley Scott, 'Napoleón', del pasado año. La peculiaridad de esta es que el jerez es parte de la letra de una canción que un grupo de soldados ingleses tararean junto al fuego en la ciudad ocupada de Tolón.

Se trata de una melodía tradicional del siglo XVI que incluye esta estrofa: '...Pints of beer and bottles of sherry...'.

De Francia, país poco dado al jerez, nos ha llegado recientemente 'A fuego lento' (2023).

Una bella historia en torno a la gastronomía, con la dirección de Tran Ahn Hung, premiada en el último Festival de Cannes.

El 'jerez seco' es incluido entre los vinos del amplio menú que el príncipe ofrecerá al gourmet Dodin Boufant y a sus cuatro amigos.

Ambientada en un paisaje bucólico de la Francia rural de1885.

De serie en serie

De la pantalla grande pasamos a la pequeña. El trabajo de búsqueda del jerez en las series de ficción para la televisión, tanto en abierto como en las diferentes plataformas audiovisuales, nos proporciona una información muy valiosa para evaluar su presencia en las producciones de los últimos años.

Esta mención al sherry la podemos ver en una de las entregas de la popular 'Yellowjackets', serie dramática de terror americana del 2021 que emite Movistar.

Concretamente en el capítulo 2 de la primera temporada, el titulado ‘Fa sostenido’ (F Sharp), donde el personaje de Misty Quiglkey, al que da vida Cristina Ricci, ofrece jerez a una conocida para tranquilizarla.

Otra producción norteamericana, 'Dickinson', emitida entre 2019 y 2021 por Apple TV, recrea la vida de la poetisa Emily Dickinson. En el episodio 7º de la primera temporada, We lose because we win, Edward, el padre de Emily, celebra su victoria electoral: ‘Well, let´s have a glass of sherry’.

Recordemos la carta que Emily escribió en 1862, y dirigida a un pretendiente: ‘I...am small. like the wren; and my hair is bold, like the chestnut; and my eyes, like the sherry in the glass that the guest leaves’.

Continuamos con otros ejemplos en series americanas de reconocido prestigio, ya sea en el caso de 'Westworld', podemos ver cómo uno de los personajes, Meave, la sofisticada 'Madame' del burdel, que da vida Thandie Newton, pidiendo al camarero un jerez, pero: 'que sea de buena calidad'.

En esta serie, producida por la HBO, podemos encontrarnos con varias solicitudes de este tipo.

Igual ocurre con 'La maravillosa Señora Maisel' (The Marvelous Mrs. Maisel). Una serie de televisión estadounidense de drama y comedia ambientada a fines de los años 1950 y comienzos de los 60, y protagonizada por Rachel Brosnahan. Cuenta la historia de un ama de casa en Nueva York que descubre que tiene una habilidad especial para la comedia en directo.

Una de sus bebidas preferidas es el amontillado de las bodegas V&F. González y Sucs.

Una actualización de los cuentos de Poe se ofrece en la reciente producción de Netflix 'The Fall of the House of Usher' (2023).

La referencia al cuento 'El barril de amontillado' está presente en la fiesta de fin de año; es 1980, en New York.

Con la clásica distinción británica hemos ido catalogando el jerez en casos como de 'Good Omens', de 2019. Nuestro vino es la bebida que distingue a uno de los dos personajes principales de la historia, al ángel Aziraphaele, interpretado por el actor Michael Sheen.

Producción de la BBC, 'Good Omens' es una miniserie estrenada en Prime Video.

La serie costumbrista 'Todas las criaturas grandes y pequeñas' fue estrenada en 2020 en el Channel 5 de Reino Unido, convirtiéndose en la serie más vista de la historia de la cadena con más de 5 millones de espectadores.

Ambientada en los años 30, está basada en las novelas biográficas del veterinario James Herriot, interpretado por Nicholas Ralph.

Ahora, la ficción llegará a la plataforma española de RTVE Play desde el 31 de diciembre de 2023.

El amontillado y el cream sherry son imprescindibles, especialmente en Navidad.

Netflix lanzó en agosto del 2022 'Red Rose', una serie de terror desarrollada entre jóvenes de un instituto del norte de Inglaterra.

En el primer capítulo, de los ocho de los que consta, se muestra una reunión de estudiantes en un acantilado junto a la playa, un grupo de ellos comparten una botella de Cream Sherry. En la etiqueta se observa que está embotellada en Jerez (Spain) para la cadena Lever&Co.

Cerramos esta entrega con una la que se considera la telenovela más longeva del mundo, 'Coronation Street', comenzó a emitirse en 1960 por la cadena ITV.

La veterana Annie Walker, a la que da vida Doris Speed, era una verdadera 'sherry lover'.