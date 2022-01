El amontillado de Edgar Allan Poe

EL escritor Edgar Allan Poe, considerado el maestro en el género del suspense y el terror, escribió en 1846 un breve cuento que ha trascendido más allá de sus valores literarios: The cask of amontillado (‘El barril de amontillado’).

Una historia que ha dejado huella en literatos posteriores, incluso podemos seguir su pista en creaciones musicales, cinematográficas, plásticas, series de televisión, comics y anuncios publicitarios.

Por otro lado, nos puede servir para saber cómo nuestros vinos tuvieron la capacidad de entusiasmar a los paladares más exquisitos y conseguir alcanzar la fama que solo el arte concede a los privilegiados.

Desde hace años Montilla y Jerez debaten sobre el origen del amontillado, y para sustentar sus argumentos la Denominación Montilla-Moriles, junto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, publicó en el 2020 un libro que recogía una serie de aportaciones defendiendo su punto de vista, la obra llevaba por título: 'El amontillado: Tesoro de las bodegas de Montilla-Moriles'.

No intentaremos, ya que no es el caso, dilucidar esta cuestión. Pienso que los dos pueden enorgullecerse de tener unos vinos excepcionales. Tal vez, y por otras cuestiones mercantilistas, el amontillado jerezano haya sido el más privilegiado en este reconocimiento por parte de los artistas.

Antes y después

'El barril de amontillado' es la historia de una cruel venganza. Montresor planea vengarse de su amigo Fortunato por una injuria que el escritor no llega a aclarar. Una tarde, en pleno Carnaval, se encuentra con Fortunato, totalmente ebrio, luciendo un disfraz de bufón; Montresor aprovecha la situación y comenta al amigo que ha adquirido un barril de jerez que por lo visto se ha amontillado, pero que tiene dudas.

Fortunato pide entonces a Montresor acudir a sus bodegas, pero cae en la trampa de solicitar sus dotes de catador para verificar si se trata de amontillado. Fortunato decide bajar a las húmedas bodegas que se encuentran en las catacumbas de la mansión del narrador.

A medida que se adentran en los oscuros pasadizos de la cueva, embriaga aún más a Fortunato con vino, lo que le permite encadenarlo y emparedarlo dentro de una cripta. Ni aun los gritos de su amigo, disuadirán a Montresor de consumar su castigo.En todo esto hay que buscar siempre unos precedentes y, como no, también sus consecuencias.

En el 2009 se celebró mundialmente el bicentenario del nacimiento de Poe, lo que me permitió participar como ponente en tres de los cuatro congresos internacionales que tuvieron lugar en España: Alcalá de Henares, Cáceres y Valencia.

Con mi trabajo, 'El barril de amontillado': el antes y el después, al que acompañaba de una degustación de vinos de las bodegas Williams & Humbert, intentaba desentrañar los vínculos entre el comercio, el consumo y el imaginario creado en torno a este vino en la sociedad en los dos últimos siglos.

Al año siguiente, tuve el privilegio de ser invitado por la profesora Mercedes Juliá, responsable del departamento de Literatura y lenguas románicas de la Universidad de Villanova, en Pennsylvania, para impartir mi conferencia.

Circunstancia que aproveché para visitar en Filadelfia la casa, convertida en pequeño museo, donde Poe pasó dos años de su vida.

Invitación que igualmente acepté de mi amiga Carmen Borrego para exponerla en sus bodegas Maestro Sierra, que por cierto conserva unos enormes toneles de amontillado de 1830.

Los primeros presidentes de los Estados Unidos eran buenos consumidores de jerez. El más adicto a este vino fue Thomas Jefferson, el cual lo recibía de su cónsul en Cádiz, Joseph Iznardi.

En una carta de Jefferson a Iznardi este le llega a confesar: "Si se diera el caso que no tuviera medios para conseguirlo (el jerez), sería una privación diaria que sentiría".

Algo después, el escritor y diplomático, Washington Irving, pasaría una buena parte del verano del año 1828 en El Puerto de Santa María. Desde allí hizo una visita a las bodegas Domecq, en Jerez. Tan impresionado quedó que en su diario dejó escrito: "Dios quiera que pudiera vivir todo el tiempo para beber todo este vino y estar siempre alegre como él pueda ponerme".

Esta misma bodega, en la segunda mitad del siglo XX, haría una campaña publicitaria en los Estados Unidos apoyándose en la figura de Poe.

Recientemente, en los archivos de las bodegas jerezanas de Tradición, se ha localizado una carta fechada en 1794 donde un cliente le solicita vino amontillado.

La vida de Poe transcurrió entre Boston, Richmond, Filadelfia, Nueva York y Baltimore, en cuyos puertos tuvo de seguro la oportunidad de conocer bien ese trasiego de los vinos de Jerez.

En 1835, once años antes de escribir 'El barril de Amontillado', Poe ya planteaba el dilema entre el sherry y el amontillado en su cuento Lionizing.

Un legado que permanece

En esta búsqueda di con un poema titulado ‘Amontillado’, incluido en el libro Bagatelle, obra del americano Thomas Bailey Aldrich, escrito en 1890. Una de cuyas estrofas dice: ‘...all that’s merry Rise to touch the lip In Amontillado sherry’.

Especialistas en la literatura de ciencia-ficción, homenajearán en sus obras a Poe y a su relato. Las referencias al jerez en la obra de Bradbury son frecuentes, y el amontillado merece una atención especial en su cuento de 1953, The golden apples of the Sun ('Las doradas manzanas del Sol'), donde uno de los personajes lanza esta pregunta: "¿No has pensado que sería una buena idea sentarte aquí conmigo y mis amigos a tomar una copa de jerez amontillado con nosotros?".

Lo mismo ocurre con Ben Bova, que en su novela The Green Trap (2006), de su serie Grand Tour describe este momento: "[...] trajo una botella de jerez y tres copas de aperitivo. ‘Amontillado’ dijo Fiona mientras la camarera servía. Me ha interesado desde que leí por primera vez a Edgar Allan Poe’.

Una relación que podemos ver en el cine con títulos como Tales of Terror (1962), con el duelo actoral entre Vincent Price y Peter Lorre; o en Wonder Boys (2000), donde el profesor de literatura, interpretado por Michael Douglas intenta disuadir a su alumno que quiere seguir los pasos de Poe.

De la pantalla de los cines a las populares series de televisión norteamericanas en: CSI Las Vegas, Colombo, Riverdale, Castle, o los mismísimos Simpson, donde se ve a Homer leyendo las obras de Poe junto a un pequeño barril de amontillado.

La música también se sintió atraída por Poe y su barril de amontillado, con aires folk lo hizo en 1963 The Ivy Trio League Country; y el músico Daniel Pinkham la versionó en una ópera en un acto en el 2003, lo mismo hizo Lou Reed en The Raven ese mismo año.

Pero la más conocida sería la que hizo Alan Parsons en su trabajo Tales of Mistery and Imagination, de 1976. El corte cuatro del cd es El barril de amontillado.

El mundo del cómic también lo versionó, caso del Classic Illustrated, de 1951, o en Creepy, con el trabajo de Goodwin y Crandall, en 1966. Otra legión de artistas ha ilustrado las diferentes ediciones de El barril de Amontillado, destacando las que se hizo en 1935 Arthur Rakham, y el español Josep Segrelles.

Una calle en Jerez

Por iniciativa de la asociación cultural jerezana Cine-Club Popular propuso al Ayuntamiento de Jerez el rotular una calle para recordar al escritor americano y el cuento donde el amontillado juega un papel tan importante en la historia.La calle, rotulada en el 2009, está situada entre las calles Asta y Lealas, cercana a la Avenida del Amontillado.

Un recordatorio, que lamentablemente no contó con ninguna inauguración oficial.