Joaquín Belda y Federico García Sanchiz por Jerez

Sin buscarlos, y de forma casual, han llegado a mis manos dos libros publicados en nuestro país en el emblemático año de 1929, durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera.

Los dos son obras de autores españoles de éxito, al menos en aquel tiempo, y editados por la Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, empresa dirigida por el periodista jerezano Manuel L. Ortega Pichardo.

Uno es el titulado Vinos de España, escrito por Joaquín Belda; y el otro Viaje a España, de Federico García Sanchiz.

Curiosamente, García Sanchiz escribiría el prólogo del primero y, ambos, por supuesto, visitaron Jerez en varias ocasiones. La prensa local daría cuenta de ello

El diario El Guadalete, de fecha 7 de septiembre de 1928 recoge este comentario de la redacción sobre la presencia de García Sanchiz a su paso por Sevilla: 'Se encuentra en Sevilla con objeto de documentarse para la confección de un libro titulado Viaje a España, el notable escritor Federico García Sanchiz. La nueva obra de Sanchiz señalará rutas y facilitará curiosas informaciones a los turistas hispano-americanos que visiten la Península con motivo de las Exposiciones de Sevilla y Barcelona'.

Años más tarde, a finales de marzo de 1937, este mismo escritor daría una de sus famosas charlas líricas en las bodegas de González Byass, donde aún conservan una bota con su firma, como también en el Grupo Estévez, que la tiene cuando adquirió las bodegas del Marqués del Mérito.

El Ayer, en este caso, comentaría ampliamente. y en primera página, su paso por la ciudad, acogido por los propietarios de la bodega, siendo distinguido con el emblema de la Orden del Tío Pepe. 'El ilustre charlista Federico García Sanchiz rinde en elogios visita a Jerez, dando una charla, tan interesante como todas las suyas, sobre nuestros vinos'.

De Joaquín Belda, El Guadalete reproduce una breve nota con fecha 23 de marzo de 1929. 'Se encuentra entre nosotros el ilustre literato y periodista D. Joaquín Belda, quien está efectuando un recorrido por las regiones vinícolas españolas, con el propósito de escribir un libro descriptivo de la riqueza nacional y divulgar las excelencias de cada comarca'.

La misma informaba que el prologuista sería Luis Araquistain, que finalmente sería sustituido por el antes mencionado García Sanchiz.

El propio Belda comenta en su libro que siendo muy joven estuvo en Jerez: 'Hace la friolera de veinte tres años visité yo Jerez por primera vez, acompañado de mi padre, y en aquel viaje, la única bodega famosa a la que rendimos visita fue precisamente a la de González Byass`.

Esta de González Byass, Gutiérrez Hermanos, Marqués del Mérito y Pedro Domecq son las que incluirá en su libro.

Los comentarios y descripciones de los dos textos nos permiten realizar una comparativa de las dos visiones, muy diferentes, que estos escritores muestran de Jerez y sus bodegas, como conocer la opinión de estos viajeros modernos que se pasearon por las calles de nuestra ciudad.

Tanto uno como otro se alojaran en el hotel Los cisnes.

Aprovecho la ocasión para agradecer la colaboración prestada en esta ocasión, como en otras muchas, por los responsables de la Fundación González Byass, tanto a Jesús como a Guillermo, custodios de un archivo de valor excepcional.

El 'charlatán' de García Sanchiz



Federico García Sanchiz nació en Valencia en 1886, y falleció en Madrid en 1964. Fue escritor, novelista, ensayista, prologuista, pero sobre todo periodista y viajero.

Inició los estudios de Medicina en Valencia, pero se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad Central.

Conferenciante muy solicitado, aunque él mismo se denominaba charlista, tomó posesión de la silla H en la Real Academia Española el 19 de enero de 1941, pronunciando un discurso sobre las charlas.

Perteneció también a la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, a la de Bellas Artes de San Carlos, de Valencia, y a la de Bellas Artes de Toledo.

Viaje a España

La publicación de la primera entrega de El viaje a España está dedicada a Andalucía y Extremadura.

Jerez tiene una presencia importante, a la que dedica 26 páginas.

El autor afirma que Jerez es: 'Pueblo de ricos muy ricos y de pobres muy pobres, unos y otros habituados al consejo del vino, no siempre contemporizador'.

Y continua más adelante: 'El clericalismo gravita sobre las bodegas, al extremo de exigirse a veces a los operarios el certificado de las prácticas religiosas'.

Nos habla de la presencia de la Guardía civil, del cante jondo, y de 'la acción de los ingleses en Jerez': 'Con unas ponderadas combinaciones de caldos distintas cosecha, los bodegueros llegan a obtener ideales tipos de jerez, y del mismo modo los heterogéneos elementos a que acabamos de aludir, gitanos, civiles, ingleses, patronos y frailes, se fusionan en la inalterabilidad del ambiente, gracias a la cual unos y otros personajes serenánse al respirar idéntico y fijo extásis, como en las clarificaciones por reposo'.

El polémico Joaquín Belda

El escritor y periodista Joaquín Belda nació en Cartagena en 1883, y fallecería en Madrid en 1935.

Estudió en el colegio de Santo Domingo de Orihuela y en el del Sacromonte de Granada. En 1900 se trasladó a Madrid y se licenció en Derecho en 1906.

Convertido en escritor de mucho éxito y extraordinaria fecundidad, especializado en literatura erótica, humorística y pornográfica,

Residió en París y Biarritz y viajó por la Costa Azul, Italia, Cuba, México y Nueva York.

Vinos de España

No sería atrevido afirmar que el libro de Belda es la primera guía enoturística publicada en España.

Con una bella cubierta diseñada nada menos que por el famoso cartelista algecireño Ramón Puyol, a los vinos de Jerez, Sanlúcar y El Puerto dedica 62 páginas.

En el preámbulo confiesa que durante su estancia en Nueva York no recuerda 'haber ido de visita a una casa de gente rica o de gente acomodada que no me ofrecieran varias copitas de coñac, de oporto, de jerez y otros...cordiales'.

Dedica su atención a las instalaciones de González Byass, de la que, curiosamente, no hace mención al Tío Pepe; Gutiérrez Hermanos, Marqués del Mérito, Pedro Domecq, Osborne, Barbadillo, Vinícola M. Hidalgo y Cia. y la de La guita.

Entre los personajes que le sirven de guía durante su paso por Jerez hay que destacar a Pedro Gutiérrez de Quijano y Medina residente de la Asociación Gremial de Criadores y Exportadores de Vinos de Jerez y de las bodegas Gutiérrez Hermanos; José Pan Elberto en Marqués del Mérito; Julio Hidalgo, presidente de Vinícola M. Hidalgo, Pedro Rencoré (encargado de Vinícola Hidalgo), Antonio Pérez García (representante en Madrid y zona Centro de la Guita), Raniera Pérez Marín, Manuel Figueroa (Jefe de contabilidad en Domecq), Manuel Pérez Flores (en Domecq); Fermín Aranda, Enrique de Isasi (en González Byass); Pepe Soler (representante de González Byass en Madrid); y Manuel González, hijo del Marqués de Torre Soto.

Belda disfruta de paseos nocturnos por la ciudad: 'Jerez, con sus calles amplias y rectas, sus grandes plazas y sus paseos de aspecto moderno, no hace esperar el hallazgo de estos parajes de leyenda en el silencio cómplice de la noche'.