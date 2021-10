“He recibido guiños para entrar en política; la verdad es que no me importaría”

Acaba de terminar un mandato como presidente de la Unión de Hermandades, ha sido hermano mayor de su hermandad de La Clemencia, ¿qué le queda?

Quién sabe. Ahora mismo no pretendo nada. Ha terminado un ciclo y ahora toca dedicarme a mi familia, a mi trabajo y disfrutar de la vida. No soy persona de marcarme objetivos en lo cofrade, solo vivir el día a día

¿Se hizo demasiado largo?

No porque si haces algo que te gusta y por devoción no cansa. Siempre hay buenos y malos momentos. No he terminado agotado, incluso nos planteamos un segundo mandato pero en esto había que contemplar a todo el equipo porque tenía claro que ese paso lo daba si seguíamos todos. Al final no fue. Al final, contentos y satisfechos de estos cinco años.

¿Le ha dejado muchos enemigos?

Enemigos, un par de ellos desgraciadamente. Por el contrario, amigos muchísimos que me han abierto el horizonte de amistades debido a las relaciones que he tenido que mantener como presidente con políticos, gente de la Iglesia, de empresas, gente de cofradías, periodistas. Contento con ese haber que echa uno en el zurrón de lo bueno. Enemigos, como dije al principio, porque me siguen atacando y dudando de la gestión. Ni pública ni privadamente les he tenido en cuenta. No soy rencoroso y olvido pronto todo lo malo y que quedo con lo bueno.

¿Ha sido honrado como presidente en tu mandato?

Me siento satisfecho conmigo mismo, con los míos. Hemos hecho lo que hemos querido, lo que hemos podido y lo que nos han dejado hacer. Me acuesto satisfecho todas las noches. No nos hemos dejado manipular por nadie, algo difícil por la cantidad de personas o de grupos que tratan de manejarte cuando está ahí. En definitiva, nosotros hemos sido honrados pese a las presiones.

¿Presiones también desde el ámbito político?

Para nada y desde ninguno de los colores. Lo dije en mi despedida resaltando el trato tan amable y tan cercano de gente que trabaja por la ciudad desde la izquierda a la derecha que han apoyado a las cofradías con un trato cordial. Nos han llegado más críticas de gente de nuestro mundillo en un intento de imponer criterios, gustos.

La presión 'cofrade', ¿cómo os llegaba?

Usando los medios de comunicación, las redes sociales... Van tratando de minar tu opinión para imponer otras que creen que es más acertada.

¿Obedecía a las redes sociales?

No en absoluto. Más bien lo contrario, ningún caso. Pero a mí se ha llegado al insulto e incluso a mi familia. En las redes sociales hay gente con mala fe que supuestamente vive de las cofradías o lo intenta, que te hacen daño; uno no es de piedra. Cuando llega tu hijo del colegio y te cuenta que se han reído de un vídeo en el que sale uno... Eso daña.

No dudó en emprender el camino de la Justicia.

Presenté una denuncia a un periodista de la ciudad por un montaje sobre mí que no era cierto y presenté la denuncia en la Policía. No llegó a tramitarse debido a falta de pruebas ante la ambigüedad legal que existe en lo de las redes sociales.

¿Le hubiera gustado que su amigo Ángel Heredia al final hubiera sido candidato en estas últimas elecciones?

Sin duda que sería un gran presidente. Está muy preparado, lo conozco desde niño. Ojo, que José Manuel es un gran presidente pero me habría gustado que Ángel hubiera sido uno de los candidatos.

¿Le han tentado para entrar en política?

Recuerdo que hubo algún guiño. Hay quien juraba y perjuraba que iba en las listas para las elecciones europeas. En realidad fue solo un guiño muy puntual y al que no le doy más importancia.

¿Le gustaría entrar en política?

La verdad es que sí. Siempre me ha gustado, incluso desde pequeño pero por las circunstancias de la vida nunca he estado cerca de ese mundo. Pero si me llegara me lo plantearía seriamente.

Esta entrevista puede abrir ojos interesados.

Si me llegara lo estudiaría, lo hablaría con mi familia, mi situación personal, analizar qué es ese mundo...

Fue elegido por 25 votos frente a 22 en contra. ¿Esa división se reflejó en el día a día de la gestión?

En los primeros plenos sí que se puso en evidencia. El que no te votó no nos apoyó plenamente. Conseguimos que poco a poco, a lo largo de mandato, con nuestro trabajo, con la renovación del Pleno al entrar nuevos hermanos mayores, tornar la situación a una amplísima mayoría.

Tuvo que superar 'estigmas' como ser joven y de una hermandad nueva. ¿Fue cuestionado por esto y por más cosas?

Sí, pero conseguimos 25 votos, cifra que estaba bastante bien, muy en línea por los conseguidos ahora en las últimas elecciones. El trabajo, el esfuerzo y a honestidad demostrada en estos cinco años nos llevó a alcanzar la confianza del pleno.

¿Fue complicado trabajar con monseñor Mazuelos?

Si te digo la verdad, sí.

¿Por qué?

(Silencio) … Lo cierto es que no lo sé. Es una buen apersona, ama a la Iglesia. Hubo momentos buenos que notamos su apoyo como cuando tuve que cesar al vicepresidente pero más tarde se produjo una cierta lejanía, no sentir su apoyo, el trato diario. Yo diría que esa relación se convirtió en muy tosca y no me gusta poner calificativos a las personas pero diría que era muy áspero. Fue una relación difícil, una persona muy cerrada. No se abría.

Hubo un momento difícil cuando os planteasteis dimitir ante el prelado por lo de la Carrera Oficial por Porvera que os echó para atrás.

Que fue decidida por los hermanos mayores. Aquel día íbamos a presentarle la dimisión y en la misma reunión, en el último instante, no me gustó un comentario que se hizo y sobre la marcha cambié de decisión por la de seguir, para sorpresa todos incluido nuestro asistente eclesiástico.

¿Qué fue lo que no le gustó? ¿Qué le hizo dar marcha atrás tan de repente?

Intuí que aquello estaba preparado para decir mi adiós. Incluso tenían a un sustituto buscado. Se hablaba de un nombre y salió en la conversación. Aquello no me gustó y tomé la decisión. Si me voy es porque yo quiera.

Lo del Reglamento de Régimen Interno que os pidió hacer, que entregasteis, pero que nunca más se supo. ¿Fue otro momento tenso?

Fue extraño. Se quedó dormido durante muchísimo tiempo en algún cajón hasta que en una entrevista lo saqué a la luz y algo movió porque al poco tiempo recibimos respuesta con el documento ya revisado, con los cambios a realizar, pero ya era muy tarde y estábamos al final del mandato por lo que no pudimos actualizar las reformas.

Dijo que el rechazo de la Carrera Oficial por Alameda del Banco fue una oportunidad perdida.

Sí porque el Ayuntamiento estaba dispuesto a correr con todos los gastos que suponía todas las modificaciones de palcos y tribunas. Era un recorrido más corto pero con el mismo número de sillas. No perjudicaba a ninguna hermandad. Por eso fue una oportunidad perdida ya que todo eran ventajas. Y recuerdo que surgió por un pleno extraordinario que solicitó El Huerto con 21 firmas de hermandades. Ese proyecto no salió del Consejo, fue acuerdo mayoritario de los hermanos mayores. Desde el Consejo no pretendimos cambiar la Carrera Oficial, que quede claro.

Dos años en blanco con la pandemia que en lo económico ha sido terrible para las cuentas del organismo cofrade. ¿Con qué se encuentran ahora en la sede de Curtidores?

En julio se hizo el pleno de cierre en el que se dio información de las cuentas, que entonces estaban en torno a los 300.000 euros. Esto gracias a la renovación de abonos en 2020, alrededor de 1.000 palcos. Redujimos los gastos, no repartimos el dinero y lo dejamos parado. Quedan unos 300 palcos que pueden poner a la venta para la próxima Semana Santa.

Entonces, hubo una respuesta muy positiva a la renovación de abonos pese a no haber salidas procesionales.

La reacción fue importante y de agradecer el público. Incluso cuando se planteó la opción de devolver el importe sólo alrededor de una veintena de abonados lo solicitaron. La mayoría lo dejó renovado para 2021 y, como tampoco pudo ser, sigue para 2022.

¿Se hace demasiada política en la Unión de Hermandades?

Más de la cuenta. No solo en la Unión de Hermandades, también en todo el mundillo cofrade cuando debería predominar el espíritu fraterno y cristiano. Pero cada día vamos a menos en este sentido y cuesta más. Pese a que estamos en una sociedad difícil tenemos la misión de cambiarla con nuestros gestos, actitud y palabra. No solo no lo conseguimos sino que además nos doblegamos al contrario. Es la gran derrota del mundo cofrade cuando damos una imagen nada proclive a ese espíritu en redes sociales, plenos, hermanos...

¿Sorprendido porque Salud y Esperanza haya sido elegida para el Vía Crucis extraordinario? ¿Sospecha que ha sido un gesto hacia usted?

No creo que sea por eso. Más bien por la advocación de la Dolorosa tan relacionada con lo que hemos pasado. La imagen la tuve cinco años en mi casa a la espera de su bendición. Es un orgullo su elección al ser la primera Dolorosa que es elegida para este acto, tras la presencia de Las Angustias que fue como misterio.

¿Que le ha quedado por hacer y no lo consiguió?

Primero, haber terminado con la Semana Santa en la calle, los estatutos y el régimen interno asimismo finalizados.

Sonó que se planteaba una magna o similar.

Nunca lo he contado. Le planteamos al obispo Mazuelos, por el cuadragésimo aniversario de la diócesis, organizar en 2020, cuando Las Angustias salió en el Vía Crucis, que éste hubiera sido magno. Con las 14 estaciones con la correspondientes imágenes y cerrando el misterio del Humilladero. Además propusimos hacerlo el 28 de febrero, día festivo. Todo se lo presentamos al prelado que se comprometió a tratarlo con el vicario... lo que nos llegó fue el silencio como respuesta.

¿Pasó de ustedes?

Sí. Creo que no lo veía, tal vez no le gustaba. El día de La Merced le pregunté, porque el tiempo apremiaba para la organización. Le pregunté y la respuesta fue un poco fuera de tono “de qué, de qué”, y le dije que era sobre el Vía Crucis magno “ah, eso.... no...” Ante esa respuesta pusimos a Las Angustias como titular del acto.