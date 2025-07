Recogen unas 4.000 firmas en contra del traslado del mercadillo de La Granja

El futuro del mercadillo de los sábados de La Granja sigue en el aire. Fue en diciembre de 2011 cuando esta popular cita comercial pasó de estar en la avenida Caballero Bonald a su actual ubicación, en la calle José Ignacio Pineda (junto a la avenida Fernando Portillo). El motivo de este cambio no fue otro que la apertura del paso inferior que comunica desde entonces la zona de Palos Blancos a La Granja.

En concreto, el artículo 17.2 de la Ordenanza del Comercio Ambulante da luz verde al traslado de mercadillos cuando existan razones de interés público. Un epígrafe un tanto impreciso que deja en manos del gobierno municipal los motivos concretos para intervenir.

En este caso, la alcaldesa, María José García-Pelayo, ha anunciado esta misma semana la intención del ejecutivo local de revitalizar esta consolidada cita comercial. Sin embargo, no ha aclarado si se mantendrá o no su actual ubicación junto a la barriada La Granja, tras varias reuniones con las partes afectadas.

De momento, las quejas de los vecinos de la zona —donde se han construido nuevas viviendas en estos años y donde se instala desde hace más de una década— ha provocado que desde el gobierno local se estén realizando estos encuentros para consensuar su posible traslado. Sin embargo, son muchas las voces en contra de esta medida. Los propios vendedores ambulantes así como los vecinos y comerciantes de La Granja han mostrado su rechazo a esta decisión.

De momento, ya hay alrededor de 4.000 firmas en contra de esta posibilidad que aún está en estudio. La mitad han sido recogidas por los propios vendedores y el resto, por residentes y comerciantes de la barriada, tal como confirma Manuel García, presidente de Asunico y portavoz de los vendedores ambulantes. Él asegura que, hasta ahora, no se ha confirmado el cambio de ubicación, aunque reconoce que son muchos los vecinos que auguran que sea trasladado a la zona del polideportivo Kiko Narváez. El propio portavoz del PSOE, José Antonio Díaz, ha compartido esta semana en redes sociales vídeos en los que vecinos de La Granja critican duramente este posible cambio.

“No sé si la idea es que se instale junto al Kiko Narváez pero si fuese así, me parecería un error, sería crear un problema donde no lo hay”, asegura Manuel García. Tampoco ve con buenos ojos la posibilidad de un traslado provisional: “Si se va a cambiar, que sea consensuado y definitivo, lo que no tendría sentido es un traslado ahora y más adelante otro”.

“Los vendedores no tenemos ganas de conflicto. No nos cerramos a trasladarnos y siempre estamos abiertos a mejorar”, concluye García, a la espera de que en un próximo encuentro con el gobierno municipal pueda aclararse el futuro del mercadillo de los sábados.