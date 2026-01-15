Recomendaciones del 112 tras cinco incendios domésticos en una sola noche en Andalucía

La trágica pasada noche en Andalucía, en la que se registraron hasta cinco incendios domésticos con un fallecido en Málaga y una herida grave en Córdoba, ha llevado al servicio de emergencias del 112 a insistir a la ciudadanía a reforzar la prevención como pieza clave para evitar este tipo de sucesos.

Recomendaciones que salvan vidas en incendios domésticos

Estas recomendaciones son muy útiles para poner en práctica siempre, especialmente en los meses de más frío.

La prevención es una pieza clave para evitar este tipo de sucesos, por eso, antes de la llegada de los meses invernales es importante hacer una revisión al sistema de calefacción, tiros de chimeneas y evacuación de gases; del mismo modo, hay que revisar el estado de los enchufes e interruptores.

En este sentido, es fundamental respetar la fecha de la revisión de la instalación de gas, cada cinco años como mínimo, así como la caducidad de las conducciones de gas, mantener en buen estado las uniones y no obstaculizar las rejillas de ventilación nos ayudará a tener viviendas más seguras.

En el caso de usar método de calor que conlleven combustión (como los tradicionales braseros de cisco o picón o estufas de gas) hay que dejar una rendija de abierta para tener la estancia ventilada y renovar el aire. Cabe recordar que una mala combustión puede conllevar una concentración de monóxido de carbono, un gas que puede ser letal si se respira de forma prolongada.

Es muy importante no abusar de las alargaderas y enchufes múltiples y usar, cuando sea recomendable, los de toma de tierra.

En casa, es conveniente alejar enaguas y cortinas de las fuentes de calor o cualquier otro textil que pueda prenderse, como mantas o cojines; además, es recomendable que los niños pequeños y las mascotas estén alejadas de las fuentes de calor, ya que en un momento de descuido pueden acercar alguna prenda o juguete y prenderse.

El servicio 112 aconseja que no se acumule grasa en las hornillas o campanas extractoras, evitar que los productos de limpieza estén almacenados cerca de las fuentes de calor, hornos o calentadores.

Además, en la cocina hay que evitar dejar ollas o sartenes al fuego sin vigilancia y en el caso de que se produzca un incendio en una sartén o cacerola jamás emplearemos agua para sofocarlo, sino una tapadera para hacer que se apague solo por la falta de oxígeno.

Es muy recomendable tener en casa un extintor y conocer su manejo para actuar de forma rápida y otra herramienta muy útil son los detectores de humo, dispositivos pensados para alertar de la presencia de incendios en viviendas y edificios.

Cinco incendios en domiclios de Málaga, Córdoba, Granada, Sevilla y Jaén

El incendio más grave ha tenido lugar en Málaga capital, donde los servicios de emergencia han encontrado en el interior de una vivienda incendiada el cuerpo sin vida de un hombre de 75 años. Han sido los vecinos los que han dado la voz de alarma en el 1-1-2 sobre las 4:30 horas.

Indicaban que ardía una casa situada en la calle Ricardo Calvo. Hasta el lugar se han desplazado, movilizados por el 1-1-2, efectivos de los Bomberos, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Policía Local y de la Policía Nacional. Efectivos de los bomberos extinguieron el incendio declarado en la primera planta de la vivienda en cuyo interior localizaron el cuerpo sin vida de la víctima. Policía Nacional investiga el suceso.

Dos heridas, una de ellas muy grave, en Cabra

Minutos antes, sobre las 4:15, el 1-1-2 ha atendido otro aviso, en este caso en la localidad cordobesa de Cabra, donde madre e hija han resultado heridas por quemaduras, la primera de ellas en estado muy grave, según han apuntado fuentes de la Policía Local.

Las mismas fuentes han precisado que el edificio, situado en la urbanización Pedro Garfias, ha tenido que ser evacuado y los vecinos desalojados en prevención.

El incendio se ha localizado en un piso de la segunda planta, que ha sido precintado por la Policía Nacional. Además de las dos mujeres heridas, la Policía Local ha informado de que varias vecinos han tenido que ser atendidos por los servicios sanitarios por inhalación de humo. El piso siniestrado ha quedado completamente calcinado.

La herida más grave ha sido evacuada a la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío, mientras que su hija ha sido trasladada al Hospital Infanta Margarita de Cabra, según han indicado fuentes policiales.

En el lugar han intervenido efectivos de los Bomberos de Lucena, así del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Policía Local y Policía Nacional.

Un hombre evacuado al hospital en Almegíjar, Granada

El 1-1-2 también ha atendido también otro incendio en la provincia de Granada, concretamente en el municipio de Almegijar. El suceso tuvo lugar sobre la medianoche cuando el 1-1-2 gestionó un aviso que alertaba de un incendio en un cortijo próximo a la carretera A-4128. El propietario del cortijo, un varón de 77 años, ha sido evacuado al Hospital Santa Ana por inhalación de humo.

El cortijo ha resultado calcinado, según han indicado los operativos. Han actuado efectivos de los Bomberos del Consorcio, del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y de la Guardia Civil.

Dos incendios más en Sevilla y Jaén

Además, el centro coordinador también ha registrado esta madrugada otros incendios en Coria del Río (Sevilla) y en Úbeda (Jaén).

El primero ha tenido lugar sobre la medianoche en la calle Antonio Pérez Tinao donde se ha quemado la instalación eléctrica de la cocina de una vivienda.

Han intervenido efectivos de bomberos de los parques de Mairena del Aljarafe y de Sanlúcar la Mayor, que han extinguido el fuego y han ventilado la vivienda. Una persona resultó afectada por quemaduras e inhalación de humo, según indicaron fuentes de los Bomberos de la Diputación Provincial.

En Úbeda, sobre las 4:35 horas, el 1-1-2 ha coordinado otro aviso que alertaba de que ardía el salón de una casa situada en la calle Reyes Católicos. Los Bomberos de la localidad han informado de que ha ardido por completo la cocina mientras que el resto de la vivienda ha quedado afectada por el humo. En este siniestro no ha habido heridos, aunque la persona que residía en el inmueble ha sido desalojado por el humo y se ha realojado con familiares.