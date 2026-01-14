La Guardia Civil incauta en Jerez 10 kilos de cocaína en un coche con doble fondo

La Guardia Civil ha interceptado a un conductor que transportaba 10 kilos de cocaína en un vehículo 'caleteado', es decir con un doble fondo practicado en el mismo para ocultar sustancias, armas o dinero. Mientras los guardias civiles del Grupo de Acción Rápida, GAR, desplegados en la provincia con motivo del Plan Carteia, identificaban a los ocupantes de un turismo, observaron que el conductor ahora detenido, al percatarse de la presencia policial, intentó eludir el control policial. En el registro los guardias civiles localizaron el doble fondo que albergaba 10 paquetes de un kilo de cocaína cada uno

Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado viernes 9 de enero, cuando los agentes realizaban un punto de verificación de personas y vehículos, en prevención de actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Mientras realizaban estas labores con los ocupantes de un turismo, observaron que el conductor y único ocupante de un turismo de la marca Volkswagen modelo Golf de color rojo, al percatarse de la presencia policial, intentó eludir el control policial, mientras realizaba maniobras de ocultación de algún objeto en el interior del vehículo.

Los agentes interceptaron el vehículo y procedieron al registro minucioso del mismo, dando como resultado que detrás del asiento del copiloto, se había realizado un habitáculo de ocultación, donde se albergaban 10 paquetes de cocaína de un kilo cada uno, perfectamente precintados y con una evidente gran pureza.

Por todo ello se procedió a la inmediata detención de J.A.J.J. de 41 años de edad como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, siendo trasladado a dependencias de la Guardia Civil de Cádiz para la confección de las oportunas diligencias, en unión del turismo, su teléfono móvil y de los 465 euros en efectivo que portaba en el momento de su detención.