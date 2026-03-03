Reconocimiento a "la incansable labor de Fina Gallardo y La Voz de las Mujeres" en Jerez

El Partido Popular de Jerez quiere trasladar su más sincera felicitación a Josefina Gallardo, Fina, y a la Federación La Voz de las Mujeres tras haber sido distinguidas con uno de los Premios Manuela Forja que cada año concede el PP de Cádiz con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

Este reconocimiento pone en valor "la trayectoria, el compromiso y el trabajo constante que tanto Fina Gallardo como la Federación vienen desarrollando en favor de la igualdad y de las mujeres de nuestra ciudad". “Son un referente y un ejemplo para Jerez. Su lucha y su trabajo desinteresado encarnan unos valores que contribuyen a que cada día tengamos una ciudad más fuerte, más igualitaria y mejor”, subrayó la presidenta local y alcaldesa, María José García-Pelayo.

El galardón fue entregado por la propia regidroa, acompañada en el escenario por las concejalas Susana Sánchez y Nela García. Pelayo subrayó la importancia de "la escucha activa y del trabajo conjunto que el Ayuntamiento mantiene con La Voz de las Mujeres". Asimismo, destacó "la fortaleza" y el compromiso de Fina Gallardo para "recuperar el espíritu de la Federación e impulsar la intensa y valiosa actividad que desarrolla en la actualidad".

Desde el PP de Jerez reiteran su "orgullo por contar en nuestra ciudad con mujeres y colectivos que, como Fina y La Voz de las Mujeres, trabajan cada día por avanzar en igualdad y por fortalecer el tejido social de Jerez".