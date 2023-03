¿Cómo redactar correos electrónicos efectivos para campañas de emailing?

Saber como redactar un texto de email marketing para que produzca altas conversiones es un componente de ambas disciplinas. Involucra la tenacidad de los expertos en mercadotecnia digital, pero también hay que regirse por ciertos parámetros y métricas para que los usuarios abran y lean hasta el final un correo.

Lograr una alta tasa de apertura, entonces, puede ser un reto dado el volumen de correos electrónicos que la gente recibe cada día en su bandeja de entrada. Por ello, es esencial producir textos que sean visualmente atractivos y establezcan una identidad de marca. Estos son los pasos o consejos para redactar correos electrónicos que garanticen una alta tasa de apertura y conversiones:

1. El asunto

Aunque este artículo es especial para los textos de correos electrónicos para campañas publicitarias vía email, no se puede dejar de mencionar el asunto del mismo.

Esto es lo que ve el usuario en la bandeja de entrada. Si el asunto no es llamativo y no está hecho de manera concisa, clara, con el número de palabras correcto y que provoque su apertura, el texto del correo no servirá de nada.

Un asunto de correo electrónico no debe sobrepasar las 10 palabras porque quedaría cortado y no se leería bien. Los expertos en marketing digital recomiendan que la línea del asunto sea de entre 6 y 8 palabras y debe cumplir con esto:

Aclarar el tema del correo.

Causar curiosidad.

No ser invasivo, ni impositivo.

Se claro y preciso.

Original.

Personalizado (de acuerdo al tema del correo y la segmentación de la base de datos).

2. La vista previa

La vista previa de un correo electrónico son las palabras que aparecen en la bandeja de entrada justo al lado del asunto o título en letras más pequeñas.

Estas mismas palabras son en realidad el comienzo o encabezado del correo electrónico, una vez abierto.

Se trata, por tanto, de un texto de previsualización que es tan importante para conseguir que alguien haga clic en un correo electrónico como lo es la línea de asunto.

Es la frase breve que permite proporcionar información adicional sobre el correo electrónico a quien lo recibe en su bandeja de entrada.

Hay que darle importancia a las primeras cuatro o cinco palabras que se pueden leer, incluso antes de abrirlo. Para que los usuarios hagan clic, la vista previa, es una prueba de fuego.

A menudo, la vista previa solo muestra una parte del párrafo inicial del correo electrónico. Pero si un texto de previsualización solo contiene el típico "Buenos días" o indicaciones sobre cómo leer el correo, se está perdiendo una oportunidad porque la vista previa de un correo electrónico suele tener entre 35 y 140 caracteres, que son suficientes para atraer la atención del lector.

3. Estructura de textos web

Ya aquí se entra de lleno al texto o cuerpo del correo electrónico. Como todo texto digital debe apegarse a las pautas de la redacción web.

Quiere decir que para redactar los textos para email marketing de manera optimizada se usa el esquema similar a escribir una entrada de página web o de un post en redes sociales. Hay que seguir esta estructura, aunque sea a grandes rasgos:

Hilvanar o seguir una secuencia de ideas o lógica.

Redactar párrafos cortos de no más de unas 25 o 30 palabras.

Abordar solo una idea principal en cada párrafo.

Oraciones cortas separadas por punto y seguido por cada idea principal.

No hay que desaprovechar los subtítulos, viñetas, imágenes, gifs u otros elementos gráficos.

Ahora bien, esta es una estructura que debe seguirse. Pero, el tema y el objetivo del correo electrónico determinará cada texto en específico.

4. Sin mayúsculas: gritos y spam

En las convenciones digitales se ha establecido que las mayúsculas, solo deben ir donde ortográficamente lo indica el idioma.

Es decir, tras un punto, después de determinados signos (¿?,¡!) y en nombres propios. El uso de mayúsculas y excesivos signos de exclamación en el asunto, vista previa y en el cuerpo del correo electrónico es visto como algo ofensivo e intrusivo.

Además, el uso excesivo de mayúsculas puede afectar negativamente a la entregabilidad de los mensajes de correo electrónico si un número suficiente de suscriptores lo denuncian por spam.

5. Conocer a la audiencia y segmentar

El secreto para crear los mejores textos de marketing por correo electrónico es conocer bien al público objetivo. Sólo así se podrán satisfacer sus deseos y aumentar las conversiones.

Para ello conviene usar la información que se haya obtenido del análisis de los datos, de las interacciones con los clientes y del contacto asiduo con ellos.

Resulta sencillo desarrollar textos que atraigan a los lectores a hacer clic cuando se conoce bien al público. Por eso, la segmentación de la base de datos es clave.

6. Elegir correctamente las palabras

Cuando se trata de escribir correos electrónicos, una cosa es cierta: elegir las palabras adecuadas es esencial para captar la atención de los lectores.

Solo con las palabras acertadas para cada caso de emailing se pueden producir los mejores correos electrónicos. Tomar la decisión correcta garantizará que el usuario pase un rato agradable leyendo los correos electrónicos.

Cada palabra y la construcción lógica de las oraciones son importantes, ya que los correos electrónicos deben ser breves, pero con información completa.

Para redactar correos electrónicos que despierten sentimientos fuertes en los destinatarios hay que realizar estas estrategias:

Utilizar recursos literarios como las comparaciones, metáforas y analogías.

Emplear palabras que provoquen sentimientos y acciones en la línea de asunto y en la llamada a la acción del mensaje de marketing por correo electrónico (CTA).

Es importante recordar que las palabras también sirven para generar confianza. Por eso, se debe evitar a toda costa hacer afirmaciones exageradas y utilizar otras estrategias de marketing inadecuadas.

Si esto se hace se corre el riesgo de obtener el resultado contrario, lo que perjudicará la reputación de la marca.