Renfe suspende la venta de billetes de Jerez con destino Madrid hasta el lunes 26, tras el accidente ferroviario de Adamuz

Este lunes, 19 de enero, la jornada en la Estación de Trenes de Jerez se ha desarrollado con sosiego tras el terrible accidente ferroviario ocurrido el domingo por la tarde en Adamuz, que ha costado la vida a 39 personas (por el momento), y más de un centenar se encuentra en diferentes hospitales. Como consecuencia de ello, Adif informó sobre la interrupción de trayectos entre Madrid y Cádiz, afectando a Jerez. De tal manera que, en la web oficial de Renfe no se encuentra disponible billete desde Jerez con destino Madrid hasta el lunes 26 de enero.

Los trenes afectados en la provincia de Cádiz son los Alvia con destino Madrid con salida de la capital gaditana a las 6:35, a las 13:30 y a las 18:10 horas. Igualmente, el siniestro mortal también suspende los servicios combinados con Madrid como destino. Por su parte, desde Atocha, los trenes suspendidos para ir a Cádiz son los Alvia con salida de Madrid a las 7:05, 12:05 y 16:05 horas.

Personal de la estación ha informado a este medio de que la jornada está transcurriendo con "normalidad". Aseguran que no se han presentado usuarios con la intención de viajar a la capital, dado que han sido previamente informados vía mensaje. A diferencia de otros inicios de semana, la estación se hallaba desierta a la hora habitual de la salida de trenes con destino Madrid. Por otra parte, señalan, algunas personas se han desplazado hasta la estación para recibir información del servicio y también con el fin de solicitar la devolución de billetes previamente comprados, debido a la suspensión del servicio Jerez- Madrid.

Estación de Tren de Jerez, este lunes 19 de enero. / @MLUISAPARRA

Con respecto a esta última cuestión, afirma que no se ha presentado ninguna dificultad a los usuarios a la hora de realizar las devoluciones y que se mantienen pacientes a la espera de saber cuándo se restablecerá la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva.

Diferentes medios se han acercado para dar cuenta del desarrollo de este día aciago en la estación ferroviaria jerezana.

Accidente de trenes en Adamuz

El siniestro tuvo lugar este domingo a las 19:45 horas cuando un tren Iryo 6189, en el que viajaban unas 300 personas, que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha invadió la vía contigua en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba) por la que circulaba un Alvia a Huelva. .El choque de estos dos trenes en Córdoba deja ya 39 muertos. Además, 152 pacientes han sido asistidos tras el suceso. 48 heridos permanecen ingresados, entre ellos cinco menores. Entre los hospitalizados se encuentran 11 heridos adultos y un menor que en la UCI. Hasta 74 afectados han sido ya dados de alta.

Compañeros de los medios en la fachada de la Estación de Ferrocarriles de Jerez, este lunes. / @MLUISAPARRA

El Instituto Armado ha habilitado cinco puntos de información para las víctimas en Madrid, Córdoba, en Sevilla, Huelva y Málaga.

Investigación del primer accidente de Alta Velocidad en España

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), como organismo independiente, es el encargado de llevar la investigación de lo sucedido. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado de “tremendamente extraño” este accidente ferroviario. Puente ha comparecido la madrugada de este lunes ante los medios de comunicación desde las instalaciones de Adif en la estación de Atocha de Madrid para informar sobre las circunstancias del descarrilamiento haciendo hincapié en que es “raro, muy raro, es muy difícil en este momento de explicar”.