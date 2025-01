Renfe, tren oficial de la XI edición del Tío Pepe Festival en Jerez

Renfe se convierte un año más en tren oficial de la XI edición de Tío Pepe Festival, que se celebrará durante los meses de julio y agosto en las bodegas de González Byass en Jerez. Beatriz Vergara Domecq, directora de Enoturismo de González Byass, y Javier Pérez, director de Área de Negocio de Alta Velocidad y otros Servicios Comerciales de Renfe, han renovado este miércoles en Fitur el acuerdo de colaboración con el propósito de acercar el Festival a toda la geografía española y promocionar los viajes en tren como el modo más sostenible para asistir a este festival, un encuentro que conjuga música, gastronomía y experiencias culturales.

Con el objetivo de fomentar la asistencia al evento, Renfe proyectará en los trenes Madrid-Cádiz y Madrid-Sevilla un vídeo promocional del Festival y tematizará los reposacabezas de dichos trenes con la imagen del Festival.

Además de impulsar los viajes en tren hasta Jerez, este acuerdo tiene como objetivo dar a conocer las ventajas del uso del programa Más Renfe, con el que la compañía premia la fidelidad del cliente y mejora su experiencia de viaje. Por su parte, Tío Pepe Festival difundirá la imagen de Renfe a través de su programa de actividades y eventos ‘Veranea en la bodega 2025’, que se pueden consultar en https://www.veraneaenlabodega.com/es.

Noches de música y gastronomía

Consolidado como uno de los festivales boutique más relevantes del territorio nacional, Tío Pepe Festival vuelve este verano para celebrar su undécima edición, que incluye las propuestas 'Noches de Flamenco. Solera y Compás', 'Tío Pepe Comedy' y una extensa oferta enograstronómica en la que brillan las Cenas de las Estrellas.

Se trata de una propuesta cultural, gastronómica, musical y experiencial con la que esta familia de vino invita a disfrutar de Jerez durante las tardes de verano, a descubrir el entorno y los rincones ocultos de sus bodegas y jardines, a degustar sus increíbles vinos, a vivir la cultura y saborear la mejor gastronomía.

Una oportunidad de descubrir los misterios ocultos de las legendarias Bodegas Tío Pepe y experimentar la oportunidad de pasar la noche dentro del histórico conjunto monumental bodeguero gracias al pionero Hotel Bodega Tío Pepe. Este exclusivo establecimiento fue galardonado por ACEVIN como el mejor destino enoturístico de España, ofreciendo una experiencia inigualable para sumergirse en el fascinante mundo de los vinos de Jerez.

La XI edición del Tío Pepe Festival, con conciertos aún por desvelar, presenta un cartel excepcional en el que destacan los nombres de Carlos Santana, Gloria Gaynor, The Beach Boys, Train, Jethro Tull, Rumours of Fleetwood Mac, This is Michael con Lenny Jay y Jennifer Batten, Ana Belén, Coque Malla, Mikel Erentxun, Pastora Soler, Maldita Nerea, Marina Reche, Pitingo o María José Llergo. Además, el flamenco de raíz brillará en el ciclo 'Solera y Compás' con figuras como Territorio Jerez. Por su parte, el humor estará presente con Aguilera, Mení y Manu Sánchez en 'Tío Pepe Comedy'.